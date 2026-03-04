Salta Fest 2026 pone el foco en la inteligencia artificial dentro del sector publicitario

La Universidad de Alicante acogió ayer una jornada marcada por una cuestión que lleva tiempo instalada en agencias y departamentos de marketing: cómo proteger el criterio profesional y los límites éticos cuando la inteligencia artificial produce contenidos a una velocidad inédita. Ese fue el hilo conductor de Salta Fest 2026, el Festival Interuniversitario de Publicidad organizado por el Colegio Oficial de Publicidad y Relaciones Públicas de la Comunitat Valenciana y celebrado en el edificio Germán Bernácer de la UA, en un año que además coincide con el 25 aniversario del Colegio.

La cita, consolidada como punto de encuentro entre universidad e industria publicitaria, giró en torno a un briefing real planteado por la entidad colegial y trabajado por equipos universitarios. El reto puso el foco en cómo integrar la inteligencia artificial como herramienta al servicio del criterio humano y no como sustituto del pensamiento.

INFORMACIÓNTV

IA, ética y criterio

Ese matiz mantuvo el tono de toda la mañana. Porque el debate no era si la IA «es buena» o «es mala», sino qué ocurre cuando su uso se normaliza sin transparencia, sin autoría clara y sin responsabilidad. La reflexión, trasladada al reto del Salta Fest, apuntó a una idea de fondo: la tecnología avanza más rápido que el marco de interpretación profesional, y ahí es donde el sector se juega parte de su valor y reconocimiento. En esa línea, Víctor Roca, presidente del Colegio, pone el foco en un riesgo a tener en cuenta: «confundir el valor del talento humano (estrategia, experiencia e instinto) con una creatividad sin bagaje que puede generar la IA», que a menudo «resuelve con aproximaciones más obvias» y aún no está preparada para pensar «en clave de eficiencia y resultados».

Apertura por parte del Colegio de Publicitarios de la CV, la Generalitat y la UA. / HECTOR FUENTES

Apertura institucional

A primera hora, el auditorio se llenó con más de 100 estudiantes de las cuatro universidades que integran el Patronato Académico del Colegio en la Comunitat Valenciana: CEU Cardenal Herrera, ESIC Business and Marketing School, Universitat Jaume I y la propia Universidad de Alicante, anfitriona esta edición.

La apertura institucional corrió a cargo de Víctor Roca, presidente del Colegio de Publicitarios y Relaciones Públicas de la CV; Francisco González, director general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana; y Vicente García, vicedecano de la Facultad de Económicas de la UA, que animaron al alumnado recordando que son «el presente y, sobre todo, el futuro de la profesión publicitaria». e insistieron en que «saltar», atreverse y asumir retos ya es una forma de ganar en este sector.

Un jurado de nivel

Después llegó uno de los momentos más esperados por el público: la conversación entre el jurado, con perfiles de dirección creativa, estrategia y comunicación de distintas agencias, integrado por Noël Lang (Gettingbetter), Fran Cánovas (Utopicum), Isabel Rial (Grupo Antón), Fernando Almodóvar (RechGo) y Noelia García (APSA), directora de comunicación y marketing y vocal de la Junta del Colegio.

En la mesa redonda, las voces coincidieron en un punto: la inteligencia artificial no es un rival, sino un amplificador del oficio. La clave, subrayaron, está en convivir con ella sin abdicar del criterio profesional. Se habló de una nueva revolución industrial, menos de máquinas y más de método: procesos que dejan de ser tediosos, tareas que por fin se pueden automatizar y tiempo recuperado para pensar y decidir. Porque, cuando las ideas se vuelven masivas y rápidas, el verdadero valor ya no es producir más, sino elegir mejor.

Mesa de debate sobre el uso de la IA entre el jurado profesional. / HECTOR FUENTES

Finalistas y premios

A media mañana tuvo lugar el anuncio de los equipos finalistas, tras la primera evaluación de las propuestas presentadas. Posteriormente, los grupos defendieron sus campañas ante el jurado antes del fallo definitivo. Durante la deliberación del jurado, la influencer Ainhoa Aguiregoitia impartió la ponencia «La cocina de la creación de contenidos digitales».

Los premios se plantearon como un impulso a la inserción laboral: el oro incluye entradas para el festival El Sol de Málaga, la plata, entradas para La Lluna en Valencia, y el bronce formación especializada, con diplomas para los ganadores, envío de currículums a empresas a través de ComunitAD y, para todos los participantes, acceso preferente a mentorización y un año de colegiación gratuita al acabar los estudios.

Ganadores Salta Fest 2026

Tras la deliberación, los premios se resolvieron con el oro para el equipo «Melocotón», de la CEU Cardenal Herrera, integrado por Ángela Palanques, Santiago Martínez, Andrea Matilla, Ruth Machuca, Aranza Ortiz y Clara Saez Valverde; la plata para el equipo «Como tu ex», de la Universidad de Alicante, formado por Ana Hernández, Lucía Pérez, Paula Mora, Ana Isabel García, Minerva Martínez y Laura Ruíz; y el bronce para el equipo «Metamorfosis», de la Universitat Jaume I, con Celia Carnicer, Amanda del Carmen, Rabre Vizoso y Marta Villanueva.

Pero más allá de los premios, el Colegio subrayó el sentido formativo de la jornada. «Salta Fest es un festival intrauniversitario cuyo principal objetivo es acercar a la realidad profesional a los estudiantes que cursan el grado de Publicidad», explicó Roca. Con esa misma mirada, apuntó a lo que espera que el alumnado se lleve de esta segunda edición: «que aprendan sobre el funcionamiento de un festival publicitario, y que puedan percibir cómo un Colegio profesional es una organización cercana y activa para representarles y abierta a las necesidades, actualidad y tendencias dentro del sector».

Foto de participantes y finalistas del Salta Fest 2026. / INFORMACIÓN

El valor del profesional

Al término del festival, la idea que quedó sobre la mesa fue clara: el sector entra en una etapa en la que producir será cada vez más sencillo, pero el valor diferencial estará en el criterio. En palabras de Roca, lo que realmente diferenciará a los futuros publicitarios «es lo que siempre lo ha hecho»: la participación en las problemáticas del sector, la búsqueda de soluciones colectivas, impulsar nuevas disciplinas de comunicación y trabajar siempre con ética y deontología. Salta Fest volvió a situar el debate donde más cuenta, en la responsabilidad profesional de quien decide cómo y para qué se utiliza esta revolucionaria tecnología.