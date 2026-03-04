Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tráfico en Alicante registra 60 incidencias en 17 carreteras con dos accidentes activos

La N-332 en Torrevieja sufre retenciones y se mantienen cortes y obras en la CV-715 entre Parcent y Tàrbena y en varios tramos de la AP-7 y la A-7

Una ambulancia se abre paso en la variante de la N-332 camino del Hospital Universitario de Torrevieja

Una ambulancia se abre paso en la variante de la N-332 camino del Hospital Universitario de Torrevieja

Automoción, tráfico, carreteras, diseño y fin de la vida útil de los vehículos / Europa Press

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La red viaria de la provincia de Alicante registra este miércoles a media mañana 60 incidencias en 17 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 11.33 horas. La mayoría corresponden a obstáculos en la calzada y trabajos de mantenimiento, aunque también se han notificado dos accidentes activos.

Los siniestros se han producido en la CV-732 a la altura de Pedreguer y en la CV-700 en Benamer, ambos con obstáculos en la vía que afectan a la circulación.

Además, se registran retenciones en la N-332 en Torrevieja, donde el tráfico es irregular entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos.

Entre las incidencias destacan numerosos obstáculos fijos en vías principales como la A-31 en Sax, la A-7 en Alcoy y Carrús, la A-70 en Santa Faz, la AP-7 en Coveta Fumà, Altabix y Olla, así como en varios tramos de la N-332 a su paso por El Campello, Arenales del Sol, Torrevieja y Altea.

También se mantienen cortes y restricciones por obras en varias carreteras de la provincia. La incidencia más relevante afecta a la CV-715 entre Parcent y Tàrbena, donde la circulación permanece interrumpida en ambos sentidos hasta el 27 de marzo.

A estas actuaciones se suman trabajos en la AP-7 entre Mutxamel y El Moralet, en la A-7 a la altura de Castalla, en la N-332 en Guardamar del Segura y el túnel del Altet, además de intervenciones en la A-70, A-77a y EL-20 en el entorno de Alicante y Elche.

La DGT recomienda extremar la precaución y consultar el estado del tráfico antes de iniciar desplazamientos, especialmente en los tramos afectados por obras o incidencias en la calzada.

El tráfico en Alicante registra 60 incidencias en 17 carreteras con dos accidentes activos

