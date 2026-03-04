Vecinos de Alicante, hartos de un "centro de masajes" que podría esconder prostitución

Los vecinos de un bloque de la calle Reyes Católicos, hartos de compartir escalera con un negocio que dice ser un centro de masajes pero que, según los residentes, ofrece prostitución de manera encubierta. En la web de la empresa, se ofertan servicios que incluyen métodos de masturbación y se recogen comentarios de clientes que describen a las masajistas como "sensuales" o "muy guapas". La Concejalía de Urbanismo, por su parte, ha recibido ya varios avisos sobre el polémico establecimiento, así como la Policía Local y la inspección de Trabajo.

En internet, el espacio aparece anunciado como un lugar en el que se prestan "masajes eróticos" y cuenta con más de una veintena de reseñas de clientes. En ellas, los usuarios alaban las bondades de las trabajadoras, tales como su aspecto físico o su cariño hacia los clientes. "Además de tener un cuerpo escultural, es una mujer muy simpática y que te hace sentir muy bien desde el primer momento, así que pronto se me pasaron los nervios", apunta uno de los comentarios. En la publicidad, además de imágenes de las camillas y las cabinas, se muestran fotografías de mujeres con lencería, en las que aparecen con el rostro pixelado.

No obstante, el conflicto no se basa únicamente en el funcionamiento del negocio, que los vecinos aseguran que es el de un local de prostitución camuflado de centro de masajes, también en su polémica reforma. Los residentes aseguran que se están llevando a cabo obras en el interior del inmueble pero que la empresa responsable carece de permiso para ello. "Dejan el material en el rellano y luego meten el escombro en sacos que cargan directamente en una furgoneta, lo hacen a escondidas", lamenta la propietaria de una de las viviendas.

"Terminación con las manos"

Dentro del catálogo de la empresa, se ofrecen servicios a cuatro manos donde "dos masajistas trabajan simultáneamente cada parte del cuerpo, manteniendo un ritmo constante y una presión equilibrada, más la exquisitez de un masaje cuerpo a cuerpo por ambas masajistas", por 200 euros. También se destaca un masaje "relajante y sensitivo" que se caracteriza por "movimientos lentos y fluidos, aplicando una presión de suave a moderada con loción", pudiendo practicarse en camilla o en tatami "para disfrutar los músculos para liberar tensiones".

Conversación con el centro de masajes que los vecinos han denunciado en Urbanismo. / INFORMACIÓN

Este miércoles, INFORMACIÓN se ha puesto en contacto con el centro de masajes, donde se han ofrecido servicios "relajante y sensitivo" más "erótico cuerpo a cuerpo con terminación lingam". Una práctica tántrica que se centra en la estimulación del pene, los testículos y la zona perianal y que "no solo busca el placer físico, sino también la conexión espiritual y la liberación de energías sexuales acumuladas", según publicaciones especializadas.

Los precios, de acuerdo con las explicaciones de la propia compañía, van desde los 80 euros por treinta minutos hasta los 120 euros por una hora. También se ofrece una duración de 45 minutos que tiene un coste de 100 euros.

"Expertas en diversas técnicas"

De acuerdo con el anuncio de la empresa en las Páginas Amarillas, Sensations Massage "se erige como un santuario de bienestar y relajación" con una misión "simple pero profunda". El espacio ofrece "una experiencia de masaje excepcional que no solo alivie tu cuerpo, sino que también nutra tu mente y espíritu". El texto prosigue incidiendo en que "el equipo de masajistas, expertas en diversas técnicas, está comprometido con tu confort y bienestar", además de destacar que "cada profesional no solo posee habilidades sobresalientes, sino también una pasión por el cuidado de los clientes".

"En Sensations Massage, nos esforzamos por ofrecer un servicio excepcional en un ambiente acogedor y elegante. Nuestro centro está meticulosamente diseñado para proporcionarte un refugio de calma en el corazón de la ciudad. Cada detalle, desde la iluminación suave hasta la música tranquilizadora, se ha cuidado para garantizar que te sumerjas por completo en la experiencia del masaje. Tu satisfacción y bienestar son nuestra prioridad número uno", concluye la publicidad.