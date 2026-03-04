"Las mejores armas contra el cáncer de cérvix son las vacunas y el cribado"

Coincidiendo con el Día de Concienciación del Virus del Papiloma Humano (VPH), el doctor José Antonio López Fernández, vocal de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia y jefe del Servicio de Ginecología del Hospital General de Alicante, recalca que las vacunas a niños y niñas y los controles periódicos en forma de cribados son las mejores armas contra los distintos tumores que puede provocar este virus.

¿Cuál es el mensaje que quieren dar los médicos en este día de concienciación?

El virus del papiloma humana infecta células y esta es la causa necesaria para que se produzca el cáncer de cuello de útero (o cérvix). Es un virus que se suele transmitir por vía sexual. Es prevalente, o sea, es frecuente, hay mucha gente que en algún momento de su vida ha tenido contacto con este virus, pero afortunadamente la inmensa mayoría de las veces provoca una pequeña infección y desaparece. Solo cuando hay una infección persistente es cuando la paciente tiene riesgo de tener una lesión en el cuello del útero.

¿Cómo cursa la infección?

Afortunadamente, las lesiones tiene un curso lento. Suele dar tiempo a detectarlas y tratarlas antes de que produzcan un cáncer. El número de lesiones de riesgo puede desarrollarla un 1% de la población y cánceres 7/8 cada 100.000. El virus es frecuente, pero afortunadamente las consecuencias no. Con este día de concienciación se intenta informar y educar a la población, combatir mitos y desinformación, y promover la prevención.

Vacuna y cribado

¿En qué se basa la prevención?

En dos puntos clave. Uno en la prevención primaria, que es la vacuna. Afortunadamente, se han desarrollado vacunas altamente efectivas para prevenir la infección por el virus del papiloma que se ponen a niñas y niños (a los 12 años). Y dos, en los cribados, que clásicamente es lo que las mujeres entendían como ir al ginecólogo a hacerse la citología. El cribado es la detección de estas lesiones bien con una citología a partir de cierta edad y con un intervalo concreto, o mediante pruebas específicas que se han desarrollado para detectar un virus que sabemos que es el responsable de la mayoría de estas lesiones.

¿De qué porcentaje de población hablamos al afirmar que en la enfermedad de transmisión sexual más común?

Entre un 50 % y un 70 % de los hombres y de las mujeres pueden haber contactado en algún momento de su vida con este virus. Adquirirlo es independiente del género. Lo adquieren y lo son portadores tanto los hombres como las mujeres. Es un porcentaje alto. En cuanto a la prevalencia, que es el número de personas positivas en un momento dado, nuestro hospital participó en el estudio Cleopatra y se vio que era de un 14%. Es decir, que de todas las mujeres un 14 % eran positivas, más frecuente en edades más jóvenes, menos en edades más tardías.

Además del uterino, ¿qué otros cánceres puede provocar este virus?

En mujeres de vagina, vulva y ano; en los varones también se relaciona con el cáncer de ano y pene, y en ambos con algunos cánceres de orofaringe, como el de cabeza y cuello. Este virus tiene muchos genotipos y se ha relacionado también con otros tipos de tumores. Ponerse la vacuna es como un salvavidas, digamos es una vacuna anticáncer. El vacunar a los varones tiene un doble objetivo: eliminas gran cantidad de virus en la población, y al haber menos virus en general, menos mujeres habrá contagiadas. Y luego tiene un efecto claramente beneficioso para ellos porque previene el cáncer de ano y pene, y según algunos estudios el de tráquea y bronquios.

En aumento

¿Los cánceres de ano, vulva y pene van en aumento?

En los últimos años hay un incremento ligero de cáncer de vulva asociado al virus del papiloma humano, y también de cáncer de ano, sobre todo en mujeres VIH. En cuanto al cáncer de pene, las cifras son similares en los últimos años.

¿Qué recomendaría a la población?

La vacunación es altamente eficaz, sobre todo en adolescentes, y afortunadamente está incluida en el calendario vacunal y financiada desde hace unos tres o cuatro años no solo para las niñas, también para los niños. Y las mujeres adultas que participen en las campañas de cribado. La Comunidad Valenciana ha establecido el cribado poblacional. Eso quiere decir que todas las mujeres serán llamadas a su domicilio, a partir de los 25 años, para hacerse una serie de pruebas. Muchas no tendrán que ir al centro sanitario a hacerse la toma, sino que podrán hacérselas en su domicilio mediante utensilios de autotoma. Este cribado empezó a introducirse en 2025 de forma progresiva y entendemos que en 2029 ya se le habrá ofrecido a toda la población.

Con estas medidas, ¿es posible erradicar el cáncer de cuello de útero?

Hay un proyecto de la Organización Mundial de la Salud que se denomina 90-70-90 con el objetivo de erradicar para 2030 el cáncer de cuello de útero o que el porcentaje sea bajísimo. Esto quiere decir que si el 90% de las niñas se vacunan, el 70% de las mujeres se hacen los cribados basados en citología o en pruebas del papiloma, y el 90% de las pacientes a las que les detectamos lesiones, las tratamos de manera adecuada, el cáncer se puede erradicar. Todo eso se puede hacer en una población como la nuestra, con todos los mecanismos a nuestro alcance.

¿Siguen viendo casos de este cáncer?

Lamentablemente, seguimos viendo, no tan frecuentes como en otros lugares del mundo donde no hay ni vacuna ni citología ni campañas de prevención. Pero los hay, y la inmensa mayoría, más del 80% de los casos, son en mujeres que hace tiempo que no hacen ningún cribado ni nada. Por eso es tan importante informar y que pierdan el miedo a acudir a las pruebas. Y desde luego cuando reciban en su domicilio la tarjeta del cribado participar, porque se facilita dónde tienen que acudir a citología (según la edad) o cómo realizar la autotoma. Que hagan caso y que si tienen dudas pregunten y consulten.

Vacunación a un niño contra el papiloma humano / Pilar Cortés

Recursos

¿Qué éxito está teniendo el cribado?

Se hizo un primer estudio piloto en el que participó nuestro hospital previo al cribado y de las primeras 1.500 mujeres a las que se les envió la notificación, la respuesta no superaba el 40 % pero con el paso del tiempo lo normal es que se incremente. El cribado poblacional es de salud pública, es decir, las autoridades se hacen responsables, igual que ocurre con el del cáncer de mama o colon. Ya no es la mujer la que tiene que pedir cita para una citología, sino que las autoridades sanitarias se hacen responsables de que esto llegue a toda la población.

¿Está costando entonces?

Tiene muchas aristas. Hay gente que tiene costumbre de ir todos los años a su ginecólogo privado. La idea es que ocurra como en otros países en los que lleva funcionando muchísimos años como Gran Bretaña, Francia o Escandinavia. El cribado poblacional evidentemente es mejor porque es ordenado, es consensuado. Mucho mejor que el que sean las pacientes las que lo pidan, porque luego se daba la circunstancia de que parecía que siempre estabas haciéndole las revisiones a las mismas señoras y había otras a las que nunca llegaba el mensaje.

¿Qué medios se requieren para poder realizarlo?

Es importante no solo gastar y poner recursos para el cribado. Si lo haces se entiende que vas a detectar cosas y vas a tener a más pacientes que atender. Es necesario que haya recursos para evitar una brecha. Un cribado no es solo poner una oficina para pedir citologías, sino saber que se va a incrementar el número de pacientes que van a llegar a las consultas. Las autoridades sanitarias no deben olvidar que hay que mimarlos y dotarlos de los recursos necesarios.

¿Dónde pueden informarse las mujeres?

En la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, a la que pertenezco como vocal. Tiene sus páginas abiertas, tanto los protocolos para los profesionales como las páginas informativas para pacientes. También con los ginecólogos y matronas, que están colaborando mucho en que este protocolo se pueda llevar a cabo.