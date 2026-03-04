El PP y Vox bloquean una comisión de investigación sobre el deterioro de la residencia para personas con discapacidad en Alicante

“El centro de Santa Faz necesita soluciones ahora porque es una urgencia social, y precisamente por eso la solución no es crear una comisión de investigación”. Con estas palabras la diputada Miriam Turiel, de Vox, ha rechazado el apoyo de su grupo a la comisión de investigación sobre el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica/Intelectual (CAMP) Santa Faz de Alicante, donde tras una inversión de 1,5 millones de euros por parte del Consell los usuarios siguen sufriendo deficiencias en las instalaciones, e incluso han llevado el caso a la Fiscalía.

Desde Compromís pretendían llevar a cabo una comisión de investigación para tratar estos hechos en las Cortes, pero la propuesta no ha contado con mayoría suficiente debido al rechazo del PP y de Vox. Francesc Roig, diputado valencianista, ha defendido la iniciativa mostrando fotos de los desperfectos y la suciedad de la residencia, donde ha habido denuncias por la presencia de ratas y cucarachas y donde se ha constatado la existencia de baños estropeados y los profesionales afirman duchar a los usuarios con botas de agua pese a la reforma integral asumida por el ejecutivo autonómico.

Elena Bastidas, diputada del PP, durante su intervención. / José Cuéllar / Cortes

Roig ha acusado al PP de “reventar los servicios sociales a conciencia” y de “no haber hecho nada” en “casi tres años de legislatura”, y ha recordado además que los trabajadores del centro “han llegado a estar cuatro meses sin cobrar”. Además, ha señalado a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat por “haber dicho que todo era mentira”.

Respuestas

En el turno de réplica del PP, que lo ha ejercido la diputada Elena Bastidas, los argumentos para rechazar la comisión han sido de forma y de fondo. En el primer caso, porque consideran que la comisión de investigación propuesta “es elástica, ampliable y útil para intentar alargar el ruido político durante meses”. Y de fondo porque, según aseguraba la diputada, sobre este caso “no hay opacidad”, sino “informes, actuaciones, cronología, control de plagas calendarizado e inspecciones, esas costas que ustedes no hacían”, ha reprochado.

Las palabras más polémicas de Bastidas tenían relación con los vídeos que han servido para denunciar el caso, ya que aseguraba que “se han utilizado imágenes y vídeos que no son actuales para crear una alarma social sobre una situación que a fecha de hoy no se corresponde”. Ante este argumento, Roig ha pedido a la diputada del PP que “se lo explique a los trabajadores que han tenido la valentía de denunciar la situación de miseria en la que están por culpa de su partido”.

Tras la postura de Vox, que también ha señalado la gestión del Botànic durante las anteriores dos legislaturas autonómicas, Silvia Gómez, del PSPV, también ha insistido en las palabras de Bastidas, que “acusa a las familias de mentir con las fotos”. La propuesta de comisión de investigación solo ha contado con los votos favorables del PSPV y de Compromís, que son insuficientes y, por tanto, no se llevará a cabo.