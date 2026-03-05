«Debemos dejar de pedir permiso para ocupar el espacio que nos corresponde»

Marcela Fernández, presidenta de AEPA, defiende que la formación es clave para no ampliar brechas, y detalla las acciones con las que la entidad impulsa entornos laborales inclusivos en la provincia de Alicante: planes de igualdad, networking estratégico, visibilización y una agenda de influencia institucional.

En 2026, ¿cuál diría que es el principal reto para lograr la igualdad de la mujer trabajadora en la empresa?

El reto ya no es solo normativo, es profundamente cultural. Las mujeres debemos dejar de pedir permiso para empezar a ocupar el espacio que nos corresponde por talento, preparación y capacidad. Y para que eso ocurra, el cambio debe producirse a nivel social pero especialmente también dentro de las propias organizaciones a nivel cultural. Necesitamos que la igualdad deje de ser un discurso bienintencionado y se traduzca en decisiones concretas, en promoción real y en confianza en el talento femenino. En la provincia de Alicante hay muchísimas mujeres preparadas que todavía pasan desapercibidas. No hablamos de cuotas, hablamos de reconocer su capacidad como un valor estratégico para la empresa y para el desarrollo económico y social.

Desde AEPA ¿qué acciones se ponen en marcha para impulsar esta igualdad real en las empresas?

Impulsamos formación para directivas y profesionales, programas sobre innovación, tecnología y liderazgo, y espacios para el encuentro estratégico. Llevamos años introduciendo cláusulas de igualdad en la negociación colectiva, en los convenios, en el impulso de los planes de igualdad en las empresas para crear entornos igualitarios, inclusivos y libres de toda discriminación o acoso. Además, fomentamos las redes de colaboración, y destacamos la organización del mayor networking empresarial femenino de la Comunitat Valenciana, que reúne cada año a cientos de mujeres líderes para generar alianzas reales y oportunidades de negocio. Desde AEPA creemos que es básico crear comunidad, lobby, visibilizar talento y fortalecer la confianza profesional. Y cada dos años reconocemos con los Premios AEPA a mujeres que abren camino y demuestran que el liderazgo femenino es una realidad sólida en nuestra provincia.

¿Cómo puede la formación, especialmente en tecnología e IA, convertirse en una herramienta clave para reducir desigualdades?

La IA está redefiniendo el mercado empresarial. Si las mujeres emprendedoras, empresarias o profesionales no dominan y participan activamente en IA, se quedarán atrás con respecto a quien sí la domine. Formar en tecnología es dar mejor capacidad para tomar decisiones estratégicas, competitividad y autonomía. Estamos facilitando una competencia que es clave en desarrollo profesional.

En 2026 AEPA cumple 30 años, ¿qué retos y objetivos se han marcado para fomentar la presencia de la mujer en el tejido empresarial alicantino?

Nuestro objetivo siempre ha sido estar al lado de las empresarias, directivas y profesionales de la provincia de Alicante. Desde AEPA les damos, apoyo, visibilidad y una red de confianza en la que apoyarse tanto en los buenos como en los malos momentos. Queremos más mujeres liderando empresas, más presencia en órganos directivos y mayor interlocución institucional. Para este año trabajaremos para tener mayor implicación en la CEV, acabamos de incorporarnos al Consejo Social de la UA, y seguiremos desarrollando la estrategia de estar presentes e influir en la vida económica y empresarial de nuestra provincia. Celebramos 30 años mirando al futuro y recordando nuestro pasado, que planteamos como un ejercicio de responsabilidad colectiva, donde debemos recordar a quienes empezaron, reconocer a la Junta Directiva actual y preparar a las que deben coger el relevo.