Amenazas de muerte a una matrona en el centro de salud La Florida de Alicante

Los sanitarios del centro de salud de La Florida, en Alicante, han celebrado este jueves un minuto de silencio en las instalaciones en protesta contra la agresión verbal que sufrió una compañera el pasado martes en consulta. En concreto una matrona que estaba asistiendo a una embarazada fue amenazada de muerte por la pareja de la paciente, a la que posteriormente el hombre se llevó del ambulatorio de forma violenta, según han confirmado diversas fuentes sanitarias.

Según se conoció este miércoles, la provincia de Alicante es la novena de España en la que más agresiones a sanitarios se registran con denuncia policial. Fueron 21 en el año 2025, un 34 % más que en el ejercicio anterior, cuando los episodios fueron catorce. La Policía Nacional dio a conocer los datos de todo el Estado, y la lectura es que estas graves situaciones han aumentado en todo el país, o al menos las que se denuncian ante los cuerpos de seguridad, con un 26 % más de media nacional. De momento la matrona no ha denunciado.

Hartos

Esta vez la agresión fue verbal y no pasó al plano físico como otras que tuvieron lugar meses atrás en otros espacios sanitarios de Alicante, aunque los trabajadores están hartos de situaciones como esta, que quieren visibilizar. La matrona se encontraba en consulta junto a una residente de Enfermería atendiendo a una mujer en avanzado estado de gestación cuando el acompañante de esta, por motivos que no han trascendido, empezó a proferir insultos y amenazas, y se llevó de allí a la mujer de malas maneras. Desde el centro de salud avisaron a la Policía Nacional, pero, según las fuentes consultadas, a la llegada de los agentes ya no había rastro de la pareja.

La sanitaria que sufrió las amenazas, añaden las fuentes, se encontraría de baja y de momento no ha presentado denuncia policial por miedo. Los compañeros del centro de salud han querido expresar su apoyo a la afectada, así como la dirección del área de salud, que condenan estas actitudes. "No hay derecho a que en su ejercicio profesional los sanitarios se vean envueltos en estos episodios por hacer su trabajo". Las mismas fuentes lamentan la falta de respeto de algunos pacientes con médicos, enfermeros y resto de personal sanitario, de ahí las campañas de la Conselleria de Sanidad y de los Colegios de Médicos para intentar atajar estas situaciones.

Alex Domínguez

Consulta programada

Un compañero del centro ha detallado que los hechos tuvieron lugar cuando la profesional estaba pasando consulta programada junto con una residente de Enfermería que se encuentra en prácticas. Durante una consulta ordinaria con una gestante, cuya pareja la acompañaba, el hombre comenzó a alterarse de forma repentina.

"El individuo empezó a comportarse de manera muy agresiva dentro de la consulta, dando patadas al mobiliario y generando una situación de gran tensión y miedo. Las profesionales se asustaron y ni siquiera tuvieron tiempo de activar el sistema de alarma del que dispone el ordenador para pedir ayuda".

En medio de la situación, el hombre sacó a la mujer embarazada de la consulta de forma violenta, arrastrándola por las escaleras, explica esta fuente. Según lo que se ha comentado entre el personal, lo hizo con mucha agresividad. Tras el incidente, la consulta tuvo que cerrarse por miedo a que el individuo regresara.

Cerrada con llave

Al día siguiente, otra compañera que acudía a trabajar manifestó sentirse muy insegura, hasta el punto de mantener la puerta cerrada con llave durante la consulta.

La matrona que vivió directamente el episodio se encuentra muy afectada emocionalmente y estaría de baja debido al miedo de volver a encontrarse con el agresor en el centro.

"Este tipo de incidentes son más habituales de lo que debería y no se pueden normalizar. No es aceptable acudir al trabajo con miedo y es necesario visibilizar estos hechos para que se tomen medidas y se proteja al personal sanitario", añaden los compañeros. Señalan que el centro de salud cuenta con seguridad, pero no durante todo el horario laboral.