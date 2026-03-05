Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca la segunda consulta del Plan General de Alicante, que retrasará su aprobación casi seis meses

El Ayuntamiento anuncia que las jornadas de participación comenzarán el próximo jueves y se prolongarán hasta finales de abril, aunque el documento debería estar aprobado desde finales de 2025, según el alcalde Luis Barcala

Los vecinos de Alicante opinan sobre el futuro Plan General de la ciudad

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante pone fecha al nuevo proceso participativo para la redacción del Plan General de la ciudad, que retrasará su aprobación cerca de seis meses. Las jornadas de consulta pública (que vuelven a programarse por iniciativa del gobierno local de Luis Barcala tras celebrarlas ya en 2025) comenzarán el próximo jueves y se prolongarán hasta finales de abril, aunque el documento debería estar aprobado desde finales del pasado año, según el alcalde.

El ejecutivo municipal ha informado a través de un comunicado de que las mesas se celebrarán en el salón de actos del edificio municipal de Puerta Ferrisa, a las 17.30 horas, entre el 12 de marzo y el 28 de abril. En la primera se debatirá sobre infraestructura verde y suelo no urbanizable y las siguientes serán sobre movilidad, dotaciones y servicios, regeneración urbana, vivienda y actividad económica.

Más demora

La decisión supone, una más, el Ayuntamiento de Alicante ha retrasado la aprobación del nuevo Plan General, que en su parte estructural estaba prevista para finales de 2025, y prolongará su tramitación con esta nueva consulta ciudadana. El proceso participativo, que ha sido la primera medida del nuevo concejal de Urbanismo, Antonio Peral, concluirá casi un año después de la anterior iniciativa, impulsada por la ya dimitida Rocío Gómez, tras el escándalo de la vivienda protegida.

Aunque este nuevo proceso de participación no es obligatorio de acuerdo con la normativa urbanística vigente, el Ayuntamiento de Alicante "ha decidido ponerlo en marcha para dar a conocer a la ciudadanía el documento más importante en materia de planificación urbana para los próximos 25 años, así como incorporar sus aportaciones antes de aprobarlo inicialmente", según ha manifestado Peral. "Queremos que el resultado sea un documento participado y elaborado entre todos, que cuente con el mayor consenso posible", ha añadido el edil popular.

El punto final al anterior proceso de participación ciudadana llegó en mayo de 2025, con la presentación de las conclusiones. En aquella consulta, impulsada por la exedil de Urbanismo Rocío Gómez antes de dimitir por el escándalo de las viviendas protegidas, se recabó cerca de un millar de respuestas al formulario online: una por cada 350 vecinos censados en Alicante. Además, el gobierno local afirmó que también había recopilado otro medio millar de aportaciones en los tres talleres presenciales organizados en esos meses.

TEMAS

Arranca la segunda consulta del Plan General de Alicante, que retrasará su aprobación casi seis meses

Barcala convierte su "caza de brujas" por las viviendas protegidas de Alicante en una investigación sobre las plusvalías

El Ayuntamiento de Alicante rehabilitará las instalaciones "insalubres" que acogerán a funcionarios de Inmigración

La borrasca Regina descarga en Alicante: más de 60 litros en 12 horas y aviso amarillo el viernes en toda la provincia

Barcala asegura que su edil de Urbanismo no le informó de que tenía una vivienda protegida en Alicante

La guerra de Irán deja atrapados a una veintena de alicantinos en la India por la anulación de vuelos

Amenazas de muerte a una matrona en el centro de salud La Florida de Alicante

Vicente Antón, alicantino con la 27 mejor nota en Medicina de España: "Siempre me ha gustado ayudar a los demás"

