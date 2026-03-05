Las asociaciones de vecinos del distrito 2 de Alicante denuncian recortes en las subvenciones para sus sedes

Las asociaciones de vecinos del distrito 2 de Alicante muestra su malestar ante la reducción de la subvención destinada al mantenimiento de sus sedes. Los colectivos vecinales explican en un comunicado enviado al Ayuntamiento de Alicante que la ayuda, que hasta ahora permitía cubrir la totalidad de los gastos de electricidad, agua, teléfono o internet, se ha reducido este año al 25 % de las facturas justificadas, frente al 100% habitual.

La preocupación surge, según denuncian los propios afectados, porque desde la Concejalía de Participación Ciudadana se les indica que las ayudas ahora se reparten entre un número mayor de asociaciones, incluyendo no solo a las vecinales, sino también a entidades culturales, deportivas, festivas e incluso comisiones de hogueras. Estas últimas, según indican las entidades vecinales en su escrito, reciben además otras subvenciones específicas para sus actividades, lo que provoca un reparto desigual en comparación con las asociaciones vecinales, que dependen casi exclusivamente de esta ayuda para mantener sus sedes.

"Nos hemos encontrado este año con que en vez de tener la subvención que normalmente cubría el 100 % de las facturas, solo hemos podido percibir el 25 %. Es la primera vez que sucede, algunos años no llegaba al 100%, pero siempre rondaba esa cifra", explica María Eva Coloma, presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen del Remedio.

Una subvención creada para asociaciones vecinales

El origen de la subvención de sede de Entidades de Interés Municipal, recuerdan los representantes vecinales, fue precisamente ayudar a las asociaciones de vecinos a mantener sus locales, ya que dependen casi exclusivamente de las cuotas de sus socios, generalmente insuficientes para cubrir todos los gastos. "Se creó esta partida hace 30 años para nosotros, que no tenemos otra fuente de financiación. Ahora, con tantas entidades que no son vecinales recibiendo dinero por otros conceptos, nos sentimos los hermanos pequeños", añade Coloma.

En un escrito enviado al Ayuntamiento de Alicante, un conjunto de asociaciones del distrito 2, entre las que se encuentran Virgen del Remedio, Juan XXIII, Divina Pastora, San Nicolás de Bari-Benisaudet, Ciudad Jardín, Colonia Requena o Villafranqueza, entre otras, exponen su disconformidad. "Este año solo se nos ha validado el 25 % de los gastos de nuestras sedes. Nos comunicaron que había muchas asociaciones y había que repartir el dinero entre todas, hasta ahí no hay objeción. El problema es que muchas entidades que no son vecinales sí reciben otras subvenciones por fiestas, monumentos u otros eventos, algo que a nosotros no nos corresponde", indica el escrito remitido al Consistorio por parte de los afectados.

Reclamación formal y movilización vecinal

En la queja formal, entregada recientemente a la presidenta de la Junta de Distrito 2, la concejala del PP Begoña León, los representantes de las asociaciones afectadas exigen una revisión del sistema de financiación. "Las asociaciones que conformamos el distrito 2 le pedimos al Ayuntamiento que el reparto de esta subvención se haga de otra manera, que se reconozca que no todos somos iguales y que se busque otra fórmula para poder cubrir la financiación como se hacía hasta ahora. Esta subvención se creó para mantener sedes con facturas de luz, agua, impuestos, internet y teléfono, nosotros solo no podemos hacer frente a todo", detalla Coloma.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen del Remedio subraya que no se trata de un conflicto con la junta de distrito, sino de una petición al Ayuntamiento. "No tenemos ningún problema a nivel de junta, es una queja formal porque las asociaciones de vecinos necesitamos esta ayuda para continuar funcionando", detalla Coloma.

Respuesta del Ayuntamiento de Alicante

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana señalan que el objetivo de la subvención es "ayudar en el funcionamiento a todas las asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Municipales (REM) que la soliciten". Añaden que este año el número de solicitudes ha aumentado y que "no todas han podido justificar los gastos presentados", lo que afecta directamente al reparto económico.

No obstante, para las asociaciones vecinales del distrito 2, esta explicación no atenúa la sensación de desigualdad. Para ellas, la mezcla de entidades vecinales con entidades festivas y culturales en un mismo fondo destinado originalmente a la vecindad hace más frágil esta ayuda. Por ello, varias asociaciones ya están promoviendo que el resto de colectivos del municipio se unan a la iniciativa, con la intención de presentar una reclamación conjunta que represente a todas las asociaciones vecinales de Alicante.