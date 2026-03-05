El Ayuntamiento de Alicante rehabilitará las instalaciones "insalubres" que acogerán a funcionarios de Inmigración

El Ayuntamiento de Alicante afirma que rehabilitará las antiguas dependencias del Centro 14, a las que va a trasladar a personal del servicio de Derechos Públicos, antes de reubicar a los funcionarios. Afectados habían criticado que el espacio escogido, repleto de humedades y desconchones, no reunía las necesarias condiciones de "salubridad". La CGT, por su parte, registró un escrito exigiendo al ejecutivo local que paralizase la "mudanza".

Fuentes municipales han indicado a preguntas de este diario que las dependencias a las que se va a trasladar el servicio de Derechos Públicos en el antiguo Centro 14 "las va a acondicionar la concejalía de Infraestructuras". Por ahora, apuntan desde el Consistorio, "lo único que ha empezado es el traslado de enseres, pero no del personal, que se instalará allí cuando hayan acabado con la adecuación del espacio". En total, informa el gobierno local, la modificación afectará a un total de ocho trabajadores, que se distribuirán en las dos plantas del inmueble.

La queja de los funcionarios

Humedades estructurales, paredes con graves desconchados, indicios de moho, espacios degradados... Son algunos de los problemas que, según los trabajadores públicos, presentan las dependencias municipales a las que han sido trasladados este mismo martes. El espacio, en las antiguas instalaciones del Centro 14 entre las calles Cisneros y Virgen de Belén, acogerá personal de los departamentos encargados de los asuntos de Inmigración, Cooperación y Voluntariado

Desde el Sindicato de Administración Pública (SAP) y la Confederación General del Trabajo (CGT), entidades municipales sin representación en el Ayuntamiento, han registrado un escrito en el Consistorio en el que advierten de que el traslado es "irresponsable y peligroso". En él, consideran que el cambio de ubicación "no solo es injustificado, sino que supone una temeridad" y que "expone a los trabajadores a riesgos para su salud".