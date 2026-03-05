Barcala asegura que su edil de Urbanismo no le informó de que tenía una vivienda protegida en Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, asegura que Rocío Gómez (su exconcejala de Urbanismo) no le avisó de que contaba con una vivienda protegida adjudicada en el polémico residencial Les Naus. Pese a que la que fuera número tres de la lista electoral del PP en las últimas municipales llevaba realizando pagos a la cooperativa desde 2021, el regidor asegura que se enteró del asunto a través de un informe de la jefa de Patrimonio, firmado en enero de este mismo año. "No sé dónde viven muchos de mis concejales", ha manifestado el dirigente popular.

"Yo no he sabido que ella pertenecía a ninguna cooperativa hasta que salta la información que me facilita Patrimonio y viene con el listado de los que han adquirido", ha defendido el alcalde Luis Barcala este mismo jueves ante los medios de comunicación. "Es en ese informe en el que advierte la jefa de Servicio de que es una de las adquirientes, pero no sé dónde vivía", ha añadido el regidor.

En la misma línea, también se ha pronunciado el alcalde sobre si estaba al corriente de los pagos que Gómez, que mantenía una estrecha relación de amistad con la hija de Barcala cuando entró en política, venía realizando a Les Naus desde el año 2021: "Si no sé que está en ninguna cooperativa cómo voy a saber si se han hecho pagos", ha indicado el líder de los populares.

Los pagos de Rocío Gómez

La que fuera concejala de Urbanismo se adhirió a la cooperativa en 2018, aunque el proceso de adjudicación del suelo quedó suspendido por la Justicia, que terminó ratificando el derecho de Residencial Les Naus a hacerse con la parcela de titularidad municipal. La gestora de las obras se impuso a la segunda clasificada gracias a la puntuación "extra" que le otorgó planificar más plazas de garaje para vehículos eléctricos que su adversaria. La mercantil también obtuvo ventaja por prometer que acortaría los plazos previstos en el concurso, de 18 a 13 meses, aunque finalmente concluyó las obras en 22.

Una vez reactivado el proceso, Gómez realizó el primer pago por su vivienda, en concepto de reserva, a finales del año 2021, siendo aceptada formalmente como socia de la cooperativa al año siguiente. Poco después, ella y su marido hicieron entrega de la "señal" para la compra del inmueble, de algo más de 65.000 euros.

Tras su entrada en política, según las explicaciones del alcalde, Gómez no advirtió a sus compañeros de Corporación de que era una de las personas beneficiarias de las viviendas protegidas de Les Naus. Pese a ello, la entonces edil de Urbanismo firmó el contrato de adjudicación de vivienda en febrero de 2025, momento en el que la Generalitat visó la documentación acreditativa de su nivel de ingresos. Dado que aún no había comenzado la campaña de la Renta para el ejercicio 2024, el borrador más reciente disponible era el del año 2023, cuando la exconcejala popular solo estuvo siete meses ocupando su cargo, ya que las elecciones municipales se celebraron el último domingo de mayo.