Barcala convierte su "caza de brujas" por las viviendas protegidas de Alicante en una investigación sobre las plusvalías

Lo que comenzó como una polémica investigación interna por las adjudicaciones de viviendas protegidas en Les Naus, que la izquierda y los sindicatos calificaron de "caza de brujas" dentro del Ayuntamiento de Alicante, parece haberse convertido en un trámite informativo. El alcalde, Luis Barcala, transformó este jueves el procedimiento en un "expediente informativo sobre la tramitación de las plusvalías municipales". Así lo trasladó, tras dos días de silencio, en un acto en las instalaciones del Club Deportivo Montemar, en el que insistió ante los medios en que los procedimientos abiertos por el Consistorio son "meramente informativos".

El alcalde explicó que no existe ninguna investigación abierta sobre los funcionarios y ha apuntado que los tres expedientes iniciados por su equipo de gobierno sobre la polémica promoción de Les Naus tienen carácter informativo. "No se está haciendo una investigación interna a los funcionarios. No ha habido nunca ese expediente ni se investiga eso", afirmó Barcala, subrayando que el objetivo es aclarar los hechos y documentar la gestión administrativa. Además, Barcala insistió en que, por el momento, no se ha planteado la imposición de posibles medidas punitivas a los técnicos: "No existe ni siquiera la intención de abrir un expediente disciplinario salvo que, de lo que se deduzca de esos expedientes, se vea algún tipo de irregularidad", afirmó. "Si de estos expedientes se desprende que ha habido algún tipo de gestión incorrecta, entonces podríamos valorar abrir algún procedimiento, pero hasta ahora todo es simplemente para acreditar cómo se han gestionado los expedientes de enajenación y las licencias de obras," añadió el dirigente popular.

Tres expedientes distintos

El alcalde de alicante detalló que el Ayuntamiento ha abierto hasta la fecha tres expedientes de averiguación. El primero afecta a dos arquitectos municipales que adquirieron viviendas en Les Naus. "Se les ha preguntado si su intervención en los expedientes del Ayuntamiento tuvo alguna incidencia, y junto a ellos, al resto de los equipos donde están integrados, porque nunca se trata de un solo funcionario", señaló Barcala. El segundo se centra exclusivamente en la exdirectora general María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino también viven en la urbanización.

El tercero, que se centra en la actuación de los funcionarios y en el que ya se ha llamado a varios técnicos para que expliquen su actuación, es el que el alcalde ha convertido ahora en un expediente sobre la tramitación de las plusvalías. Barcala indicó que esta investigación se abrió a raíz de una pregunta formulada por el grupo Vox en el pleno extraordinario convocado a petición de la oposición para tratar el asunto de Les Naus, y de la polémica publicada por este diario sobre la adjudicación de viviendas protegidas. "Ahí nace ese expediente para conocer, primero, si los expedientes [de plusvalía] habían entrado cuando se estaba afirmando que estaban entrando; y segundo, para decir si habían entrado, pero habían sido abiertos o tramitados", señaló Barcala.

El expediente "informativo" de plusvalías

Este útlimo caso ha sido el más comentado por la izquierda, que critican la actuación del equipo de gobierno y acusan al alcalde de abrir una "caza de brujas", y los sindicatos municipales. Barcala insiste en que la investigación es puramente informativa y que todos los expedientes están disponibles también para la juez de instrucción, en el marco de la causa judicial que sigue abierta sobre las viviendas protegidas de Les Naus, por si "entendiera que pueden facilitar algún tipo de información a la investigación".

El objetivo, según el regidor, es acreditar cómo se ha gestionado el cobro de las plusvalías. "La información consiste en averiguar cuándo se están abriendo esos expedientes y se está preguntando a los funcionarios que gestionan los expedientes de plusvalía", apuntó el alcalde.

Asimismo, Barcala señaló que toda esta tramitación busca responder también a la opinión de expertos, que ponía en duda la viabilidad de que los recibos no hubieran sido abiertos ni descargados, pese a haber entrado al Ayuntamiento en distintas fechas del verano. "Ese expediente informativo es para contrastar que, efectivamente y por anómalo que parezca, estaban sin descargar. Lo que estamos acreditando es que cuando se afirma que hay una información que ha entrado al Ayuntamiento es cierto, y cuando yo afirmo que no teníamos conocimiento de esa información es cierto, porque no se había descargado la información", destacó Barcala.

Polémica

Esta investigación interna se ha abierto a raíz del escándalo destapado por INFORMACIÓN sobre las viviendas protegidas de Les Naus, que ha señalado a cargos del PP, varios ayuntamientos de la provincia y la Generalitat. La oposición denunció esta semana que el alcalde podría estar llevando a cabo una persecución a funcionarios y técnicos municipales. Los sindicatos, por su parte, han reclamado explicaciones urgentes, que el vicealcalde Villar se ha ofrecido a facilitar el próxmo lunes.

Desde que se conoció la polémica, una de las primeras decisiones del alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sido la de abrir una investigación interna en la que se está interrogando a funcionarios municipales para conocer si pudieron filtrar información privada. El regidor sospecha que las polémicas adjudicaciones a personas vinculadas al PP destapadas por INFORMACIÓN, su mayor crisis de gobierno desde que llegó a la Alcaldía, pudieron difundirse desde dentro. Además, algunos departamentos han restringido el uso de memorias USB en los ordenadores municipales para evitar que los expedientes sean retirados sin autorización. En este proceso de averiguación de hechos, los populares tratan de esclarecer si se produjeron filtraciones en el seno del Consistorio