Barcala se pone "a entera disposición" de la comisión de investigación de las viviendas protegidas de les Naus en Las Cortes

El alcalde de Alicante indica que dará "todas las explicaciones" que se le soliciten por parte de cualquier grupo político en el parlamento valenciano

El alcalde, Luis Barcala, en uno de los dos actos públicos en los que ha participado este martes, sin atender a los medios. / Pilar Cortés

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se pondrá "a entera disposición" de la comisión de investigación que se constituye este jueves en Las Cortes para esclarecer las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en la urbanización Les Naus. Así lo indicó Barcala este jueves, en declaraciones ante los medios en un acto en Montemar, donde señaló que su disposición es total para "dar absolutamente todas las explicaciones que cualquier grupo" del parlamento valenciano "entienda que deben darse".

El alcalde de Alicante indicó que la comisión se constituye "para aclarar todo lo que ha sucedido en este caso" y subrayó que supone "un elemento más dentro del interés que creo que tenemos absolutamente todos de que se aclare desde el principio hasta el final". Barcala insistió en que su prioridad es garantizar que las viviendas cumplan su objetivo inicial. "Ni una sola vivienda puede quedar en manos de personas a las que no les correspondía y que todas y cada una de las viviendas tengan el destino de aquellas personas que cumpliendo los requisitos tengan derecho a ellas", aseguró Barcala.

"Por mi parte, estoy a entera disposición, tanto de Las Cortes como de la comisión municipal que se constituye, para lo que estimasen oportuno y para dar absolutamente todas las explicaciones que cualquier grupo de las Cortes Valencianas entienda que deben darse", subrayó Barcala.

Sin nuevos criterios municipales para acceder a vivienda protegida

Respecto a si el Ayuntamiento de Alicante tiene previstas posibles modificaciones en los criterios de acceso a vivienda protegida municipal, el alcalde recordó que, en la licitación de las viviendas de calle Ceuta, los pliegos se han revisado "de arriba abajo" para incrementar las garantías y evitar cualquier irregularidad.

En este punto, señaló que, "a día de hoy y en estas dos últimas semanas, el Ayuntamiento de Alicante ha entregado 24 viviendas sociales promovidas, no solo las del Portón, 24 viviendas sociales cuya asignación han pasado por la Junta del Patronato Municipal de Vivienda, sin ni una sola objeción por parte de ningún grupo de la oposición". Asimismo, el alcalde resaltó que "nadie ha puesto ninguna objeción ni a los criterios de asignación ni a las personas a las que se les han asignado esas 24 viviendas".

El alcalde enfatizó que, a diferencia de lo sucedido en Les Naus, en las promociones municipales actuales "el Ayuntamiento sí asume la selección y la asignación de las viviendas". En el caso de las viviendas protegidas de Les Naus, señaló, el consistorio "no ha participado absolutamente, ni en la selección de los adquirentes ni en la asignación y venta a esos adquirentes. Eso es importante repetirlo y aclararlo".

En la misma línea, Barcala destacó que las promociones gestionadas directamente por el Ayuntamiento "no han generado absolutamente ninguna objeción por parte de nadie".

