Camarero acusa al funcionario de vivienda suspendido de beneficiar también a "algunos amigos" en el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante

A vueltas con el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante. Tras la votación de las iniciativas llevadas a pleno este jueves en las Cortes Valencianas ha llegado el turno de preguntas parlamentarias, en el que el caso destapado a finales de enero por INFORMACIÓN ha continuado teniendo un destacado protagonismo.

La consellera de Vivienda y vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, ha hablado sobre esta cuestión tras ser preguntada por Candela Anglés, compañera suya de partido (PP), que le ha pedido que actualice el resultado de la investigación que se está llevando a cabo sobre el residencial Les Naus.

En este punto, Camarero ha señalado a quienes para ella son los dos responsables de este caso. Por un lado, el anterior gobierno autonómico, el del Botànic, que según la vicepresidenta propició este escándalo a través de su normativa. Y en segundo lugar también ha señalado al funcionario de la Generalitat que presuntamente validó datos falsos para adjudicar un piso a su mujer “y a algunos amigos más”, ha añadido la consellera.

La diputada del PP Candela Anglés, durante su intervención en el pleno de Las Cortes. / José Cuéllar / Cortes

Este funcionario fue suspendido de empleo y sueldo por la Generalitat el pasado 2 de febrero. En concreto, se le señala por haber validado el visado de una vivienda de protección pública en les Naus solicitada por su propia esposa, arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Posteriormente, la Generalitat trasladó la información a la Fiscalía para su investigación, actuación que también ha reivindicado Camarero.

"Ceder viviendas a amigos"

Este jueves la consellera ha ido más allá y ha señalado al trabajador público suspendido por haberse “cedido una vivienda a sí mismo y a algunos amigos más”. El argumento lo ha reiterado una vez más, ya que Camarero, cuando señalaba a los partidos de izquierdas por ser los autores de la normativa que según ella, propició el escándalo, ha subrayado que “el registro de vivienda” vigente “no sirvió absolutamente para nada porque se colaron todos: los funcionarios, los amigos de los funcionarios y todos los que se colaron en esa promoción”.

Con estos argumentos, la vicepresidenta ha reivindicado la “investigación” que, según ella, se ha llevado a cabo desde el Consell, la sanción citada al funcionario y el traslado del caso a la Fiscalía. “Todos los expedientes y la investigación están ya en manos de la jueza”, ha dicho.

Por otra parte, ha rechazado la propuesta del PSPV y de Compromís de volver al decreto de vivienda anterior y ha defendido la normativa vigente, pero ha reconocido “no estar conforme” con el resultado. “Cualquier fisura que estamos viendo por donde se puedan colar los jetas la vamos a tapar”, ha apuntado, asegurando que están “mejorando” el decreto 180/2024, que rige la normativa autonómica de vivienda y que fue aprobado bajo la presidencia de Carlos Mazón, “para que no se cuele ningún caradura más, sea quien sea”.

Minutos antes, también en el pleno, en el cruce de acusaciones entre el PP y el PSPV por el escándalo de Les Naus, los socialistas se han defendido cuando se les ha culpado por la normativa anterior recordando que los beneficiarios de viviendas en el residencial de Alicante que tienen relación con algún partido o administración es, precisamente, con el PP o con instituciones gobernadas por esta formación.