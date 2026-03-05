Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

El Colegio de Enfermería de Alicante condena las amenazas de muerte a una matrona

La entidad pone a disposición del personal enfermero de la provincia el curso gratuito “Afrontamiento y prevención de agresiones a enfermeras”

Matronas a domicilio

PILAR CORTÉS

J. Hernández

El Colegio de Enfermería de Alicante quiere condenar las amenazas de muerte sufridas por una matrona del centro de salud La Florida de Alicante por parte de la pareja de una mujer embarazada a la que estaba atendiendo. Ante ello, quiere insistir a la Conselleria de Sanidad para que implante más medidas de seguridad en los centros sanitarios para evitar este tipo de agresiones y para impedir por todos los medios que puedan acabar como sucedió recientemente en Benicàssim, donde una compañera fue asesinada.

Las enfermeras realizan un importante esfuerzo para proteger la salud de la población, arriesgando su seguridad personal en muchas ocasiones, ante lo cual se debe tener hacia ellas la consideración que merece su entrega y dedicación en todo momento, recuerda la entidad en un comunicado.

Denuncia

Además, la entidad colegial anima a quienes sufran una agresión a que la denuncien con el fin de que estos hechos no queden impunes, ya que el porcentaje de los casos puestos en conocimiento de la Justicia sigue siendo mínimo.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se quiere recordar que ha puesto a disposición de las enfermeras y enfermeros de la provincia el curso “Afrontamiento y prevención de agresiones a enfermeras”, organizado por el Consejo General de Enfermería del que forman parte, que busca dar las pautas y profundizar en los mecanismos necesarios para saber cómo actuar en una situación de riesgo.

El Colegio de Enfermería demanda un aumento de la ratio de enfermeras por paciente

Guardia Civil

Se trata de un curso en el que ya colaboraba la Policía Nacional y al que se ha incorporado la Guardia Civil y que está alojado en la plataforma del Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), donde los enfermeros y enfermeras podrán acceder de manera gratuita para ver la teoría y vídeos prácticos. Las inscripciones pueden realizarse desde este enlace.

"Este curso es una más de las iniciativas de nuestra organización colegial para luchar contra la lacra de las agresiones a los profesionales de Enfermería y se suma a las campañas de información llevadas a cabo en los centros sanitarios de la provincia.

Se recuerda que agredir a una enfermera puede ser constitutivo de delitos de atentado, lesiones y amenazas, recogidos en los artículos 550, 184 y 169 del Código Penal.

Secuelas

Las principales secuelas que le quedan al profesional sanitario tras sufrir una agresión son el estrés laboral crónico, la disminución del rendimiento laboral, síndrome de hostigamiento y de estrés postraumático, neurosis de ansiedad, síndrome depresivo y, en la mayoría de las ocasiones, secuelas físicas. Algo que nunca nos podemos permitir ni se debe consentir.

"Desde el Colegio de Enfermería de Alicante ponemos nuestros servicios jurídicos a disposición de las enfermeras/os que hayan sufrido una agresión para defenderlas y representarlas en el proceso legal para exigir responsabilidades a quien protagonice una agresión", concluyen.

Amenazas de muerte a una matrona en el centro de salud La Florida de Alicante

Vicente Antón, alicantino con la 27 mejor nota en Medicina de España: "Siempre me ha gustado ayudar a los demás"

El Colegio de Enfermería de Alicante condena las amenazas de muerte a una matrona

Las asociaciones de vecinos del distrito 2 de Alicante denuncian recortes en las subvenciones para sus sedes

STEPV, CC OO y UGT plantan a Educación en la comisión de la orden de plantillas y convocan protestas

El cáncer infantil puede fraguarse por estrés de la madre en el embarazo

La ministra de Vivienda pide a Feijóo que se pronuncie sobre el escándalo de Les Naus en Alicante: "Hasta Abascal se ha adelantado"

Alicante envía a Suecia el estudio sobre discriminación étnica y salud mental del pueblo sami

