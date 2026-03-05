La comisión de investigación de las viviendas echa a andar con la desconfianza de la izquierda: “Barcala será investigado por los suyos”

La comisión de investigación sobre la promoción de viviendas del residencial Les Naus de Alicante se ha inaugurado este jueves con la sesión constitutiva. El caso, que fue destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, será investigado en las Cortes Valencianas tras haberse formalizado la elección de la presidenta del órgano, Ana Vega, de Vox, que estará acompañada por Jose Ramón González de Zárate, del PP, que será el vicepresidente; y por María José Salvador, del PSPV, que ejercerá como secretaria.

Pese a las dudas iniciales por la postura que Vox defendió en un principio, cuando pidió en reiteradas ocasiones la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, por considerarlo máximo responsable del escándalo, posicionamiento que posteriormente la formación de ultraderecha corrigió, las partes dan por hecho que el partido liderado por Santiago Abascal y el PP pactarán el plan de trabajo de esta comisión. Es decir, ambas formaciones acordarán, si así se confirma, la lista de comparecientes y de documentos a solicitar para llevar a cabo la investigación parlamentaria.

Sin embargo, aún no hay fecha para que se pacte el plan de trabajo, que previsiblemente se cerrará en la próxima sesión, que tampoco tiene un día fijado. Desde Vox esperan que se lleve a cabo “en menos de un mes”, pero si se atiende al precedente más inmediato, el de la comisión de investigación de la dana, actualmente en funcionamiento, en este caso tuvieron que pasar más de tres meses entre la sesión constitutiva (27 de enero de 2025) y la aprobación del plan de trabajo (5 de mayo del mismo año).

La normativa de las Cortes no marca un plazo máximo para la elaboración de dicho plan, aunque sí que limita en 12 meses el periodo para que concluya la investigación. Cada grupo deberá presentar su plan de trabajo, y en la comisión se deberá aprobar uno por mayoría, lo que obliga al “sí” de siete miembros del órgano, que son los que suman el PP y Vox y que ya acordaron una hoja de ruta para la comisión de la dana.

Dudas

Desde el PP y desde Vox coinciden a la hora de expresar su confianza en que ambas formaciones lleguen a un acuerdo. González de Zárate, del PP, cree que este desenlace "sería lo normal". En el PSPV y en Compromís hacen el mismo pronóstico, y además creen que la comisión no contribuirá a aclarar los hechos. “No sabemos si será una comisión de investigación o de protección”, afirma José Díaz, portavoz socialista en esta comisión, quien añade que “Barcala será investigado por los suyos”, en referencia a los dos partidos de la derecha.

Sensación similar tienen desde Compromís. Su portavoz en la comisión, María José Calabuig, cree que ambas formaciones “tendrán secuestrada la comisión” y apunta que “las expectativas son malas”, ya que Vox votó en el pleno del Ayuntamiento de Alicante en contra de la reprobación de Barcala y este mismo jueves, en el pleno de las Cortes, ha votado en contra de solicitar que los adjudicatarios de Les Naus a través de posibles irregularidades devuelvan las viviendas, según ha recordado.

La presidenta de la comisión, Ana Vega, de Vox, ha querido contrarrestar estos malos augurios en la sesión constitutiva. “Los ciudadanos esperan que esclarezcamos los hechos de lo sucedido en la residencia de Les Naus y espero la colaboración de todos los grupos parlamentarios para que así sea en un tema tan sensible como es el de la vivienda”, ha afirmado. También ha pedido que se trabaje “con rigor y concienzudamente para solucionar” los problemas de la ciudadanía, y ha vaticinado que la comisión “dará luz a esta cuestión”. Además, Vega celebrado posteriormente que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se haya puesto a disposición de la comisión para colaborar.

Miembros

En cuanto a la composición del órgano, por parte del PP estarán, además de José Ramón González de Zárate como vicepresidente, Javier Gutiérrez como portavoz, María Gómez, Elena Bastidas y Candela Anglés. Esta última diputada ha participado activamente en la cuestión del debate de Les Naus en las Cortes este miércoles y este jueves, y ha señalado, en consonancia con el relato de su propio partido, a la normativa del Botànic como responsable de que se haya propiciado el escándalo, que sin embargo ha beneficiado a personas relacionadas con administraciones gobernadas por el PP.

Por parte del PSOE, además de María José Salvador, secretaria de la comisión, participarán José Díaz como portavoz, quien este jueves ha preguntado al presidente Juanfran Pérez Llorca por la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala; y también Benjamí Mompó y Marisa Navarro.

Desde Compromís María José Calabuig ejercerá de portavoz y le acompañará la diputada Aitana Mas, mientras que en Vox, además de la presidenta del órgano, Ana Vega, también formará parte del órgano Miguel Pascual, diputado alicantino que ha dado voz a la ultraderecha en el debate parlamentario de Les Naus y quien, como su partido, llegó a pedir la dimisión de Barcala para después reconducir su postura.