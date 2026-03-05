El escándalo de las viviendas protegidas de Alicante se instala en las Cortes: nuevo rifirrafe entre el PP y el PSPV

El debate sube de tono pero los hechos siguen sin aclararse. Este jueves, en el pleno de las Cortes Valencianas, el escándalo de las viviendas protegidas adjudicadas en Alicante, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, ha regresado a la cámara en un cruce de acusaciones poco antes de que se celebre la sesión constitutiva de la comisión de investigación de este caso.

Por lo visto en la sesión plenaria, la comisión difícilmente prosperará en la resolución de los hechos y se prevé que los reproches se mantengan instalados en las Cortes. Quien ha sacado el tema en primer lugar ha sido el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Y no ha sido para dar explicaciones, sino para señalar al PSPV por no haber hablado de vivienda en la primera intervención de su síndic, José Muñoz.

En concreto, Muñoz, que ha insistido en el “no a la guerra” que el miércoles sacó a colación el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el enfrentamiento con Donald Trump a propósito de los ataques militares contra Irán, se ha dirigido a Llorca para preguntarle si mantendrá su apoyo a su antecesor, Carlos Mazón, después de hacer referencia a la petición de imputación de la jueza de Catarroja.

José Muñoz, síndic del PSPV, interviene en el pleno de las Cortes. / José Cuéllar / Cortes

“¿Hoy no hablamos de vivienda? ¿Es por esto?”, ha contestado Llorca en su intervención mostrando el titular de una noticia que habla de Xavier Navarro, director del Institut Cartogràfic Valencià (ICV) con el Botànic, que accedió a una vivienda protegida en 2017, según ha publicado el diario Las Provincias. Tras la insistencia de Muñoz en Mazón en su réplica, Llorca ha vuelto a ironizar. “Definitivamente, no hablamos de vivienda”.

Son ustedes los que lo hicieron mal, los que no pusieron controles y los que tienen que explicar Susana Camarero — Consellera de Vivienda

El presidente de la Generalitat ha desplegado su relato en su segunda intervención y ha reconocido que “no ha habido control en la adquisición” de viviendas protegidas, a la vez que se ha comprometido con resolver este problema. “Lo vamos a solucionar”. Sin embargo, se ha centrado fundamentalmente en los reproches contra el PSPV y Compromís, llegando a sugerir, a través del caso citado de Xavier Navarro, si ambas formaciones “utilizaron la vivienda” durante el Botànic “para compensar alguna guerra interna”.

En este momento se ha escuchado, por primera y única vez en la sesión del jueves, los cánticos de “Barcala Dimisión”, que en la sesión del día anterior sonaron hasta en tres ocasiones. Después de la interrupción, Llorca ha pedido “colaboración para intentar esclarecer todos los hechos”.

El alcalde de Alicante

Precisamente la siguiente pregunta ha estado relacionada con el alcalde de Alicante, Luis Barcala. El diputado alicantino José Díaz, del PSPV, ha preguntado al presidente si exigirá su dimisión. “Usted dice que no soporta a los jetas. Sinceramente, tiene mala suerte”, le ha recriminado al presidente, y ha considerado difícil que “descubra el coraje” de pedir la dimisión a Barcala “si con 230 muertes no ha tenido el valor de pedirle el acta al señor Mazón”.

A la pregunta no ha contestado Llorca, sino Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, que ha recurrido nuevamente al caso de Xavier Navarro y ha relacionado, además, las polémicas adjudicaciones del residencial Les Naus con la legislación aprobada por el Botànic. “Son ustedes los que lo hicieron mal, los que no pusieron controles y los que tienen que explicar”.

Usted dice que no soporta a los jetas. Sinceramente, tiene mala suerte” José Díaz — Diputado del PSPV

En este punto José Muñoz ha recordado que los beneficiarios de Les Naus que tenían relación con algún partido era con el PP, a lo que la consellera ha defendido haber llevado el caso a la Fiscalía y ha insistido en la vigencia del decreto del Botànic a la hora de establecer el precio de los pisos del residencial.

Miguel Pascual, diputado de Vox, interviene en el pleno de las Cortes. / José Cuéllar / Cortes

Posteriormente, Llorca ha vuelto a la carga con este tema y se ha referido a la pancarta desplegada frente al Ayuntamiento de Alicante con el lema “Lladres, torneu els pisos”, y ha preguntado si la desplegarán frente a la casa del exdirector del ICV, además de repasar las medidas que ha propuesto para reforzar los controles en las adjudicaciones: más personas supervisando los visados y arraigo como criterio de baremación.

Irrumpe Vox

Más inesperada, teniendo en cuenta el giro que ha hecho Vox en relación con la exigencia de responsabilidades políticas por el escándalo de Les Naus, ha sido la irrupción de la formación de ultraderecha en el pleno cuando ha hablado sobre esta cuestión. Lo ha hecho Miguel Pascual, diputado que defendió la creación de la comisión de investigación, para preguntar al vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez, por la reunión que mantuvo con el alcalde de Alicante el pasado 20 de febrero.

Tendrían que haber exigido responsabilidad política desde el minuto uno Miguel Pascual — Diputado de Vox

Aquel día el número tres del Consell que preside Llorca viajó a Alicante sin que la reunión con Barcala constara previamente en la agenda pública cuatro días después de que, en primera instancia, se fuera a celebrar y fuera suspendida por el incendio de viviendas en el barrio Miguel Hernández.

Pascual ha pedido saber si en aquella reunión hablaron de las polémicas adjudicaciones y si “le exigió alguna responsabilidad política”, cosa que “tendrían que haber exigido desde el minuto uno”. A su vez, el diputado ultra ha preguntado también sobre si “le ha pedido alguna explicación sobre la inacción o la incompetencia de Barcala”.

Esta pregunta se formulaba minutos después de que Vox votara en contra de dos proposiciones no de ley (PNL) presentadas por Compromís y por el PSPV en las que, entre otras cosas, se pedía reforzar inspecciones o que el PP “asuma todas las responsabilidades políticas derivadas”. El grupo de ultraderecha ha rechazado ambas, pese a que posteriormente su diputado Miguel Pascual ha elevado el tono contra Díez.

Precisamente, el conseller ha negado que hablaran de esta cuestión, respuesta ante la que el diputado ultraderechista ha mostrado indignación. “¿Me lo está diciendo usted en serio?”, contestaba. Y vaticinaba que en la comisión de investigación, en la que el propio Pascual participará como portavoz de Vox y cuya presidencia la ostentará su partido a través de Ana Vega, “se van a dirimir responsabilidades, caiga quien caiga”. Todo después de que su partido haya rechazado la reprobación de Barcala en el pleno del Ayuntamiento de Alicante pese a que, anteriormente, pidió reiteradamente su dimisión, tanto en el consistorio como en las Cortes.