La guerra de Irán deja atrapados a una veintena de alicantinos en la India por la anulación de vuelos

Una veintena de alicantinos, procedentes de la capital de la provincia y de Elche, permanecen atrapados en la India al no poder salir del país por las cancelaciones de vuelos que se están registrando como consecuencia del conflicto bélico de Irán. El grupo, del que también forman parte tres madrileños, tenía que haber regresado a España el pasado domingo, pero no pudo hacerlo debido a las restricciones en el espacio aéreo decretadas coincidiendo con el estallido de la guerra. Los vuelos, destacan los afectados, están saliendo en la actualidad con cuentagotas, y los billetes para itinerarios alternativos están registrando incrementos de precios desorbitados. Por otro lado, el alcalde de Elche ha reclamado al Ministerio de Asuntos Exteriores una solución "real, eficaz y segura" para evacuar a los 22 ilicitanos que permanecen en distintos países de Oriente Medio, al entender que la salida que les da el Gobierno a los que están en Kuwait, consistente en cruzar 1.500 kilómetros de desierto, sería poco menos que un suicidio.

Fue el pasado 15 de febrero cuando los integrantes del grupo, en su mayoría procedentes de Alicante y Elche, así como de Madrid, partieron de vacaciones rumbo a la India para disfrutar de un itinerario, vía Delhi, por la región de Rajastán. Todo transcurrió con normalidad hasta el pasado domingo, cuando tenían que haber cogido un vuelo que les llevara de vuelta a España previa escala en Dubai. El estallido del conflicto bélico en la zona de Irán, sin embargo, imposibilitó la salida.

Así lo narra una de las integrantes del grupo, Inés Esteve, vicepresidenta de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Alicante, quien señala que, a partir de ahí, han intentado en diversas ocasiones coger el mismo vuelo, sin que haya sido posible hasta el momento. Según sus palabras, "salen en cuentagotas, y en nuestro caso nos dieron billetes para el día 2 y, posteriormente, el 4, siendo anulados las dos veces". Ahora lo tienen previsto para el día 8, "aunque a la vista de lo sucedido, no las tenemos ni mucho menos todas con nosotros".

La alicantina Inés Esteve, primera por la izquierda, en la India juto atres acompañantes madrileños. / INFORMACION

El grupo también ha intentado coger vuelos alternativos dando amplios rodeos, como es el caso de uno que sale desde Delhi haciendo escala en Tailandia y Japón, antes de llegar a Madrid, pero según denuncia, "los precios se han encarecido de forma desorbitada. Un billete que en condiciones normales cuesta entre 700 u 800 euros, ahora está por los 3.000 euros. Además, en ningún caso te aseguran que vayan a salir, porque en la mayoría de los casos también acaban anulándose". Un problema al que hay que añadir, explica Inés, "que somos un grupo muy grande y es más complicado conseguir plazas, porque se agotan enseguida".

La situación, con todo ello, empieza a ser desesperante, también por el hecho de que, lamenta, "ya nos han advertido de que solo nos pueden pagar una semana extra de hotel, porque el seguro no cubre más al tratarse de una guerra. Así que si el vuelo no sale, el lunes tendremos que empezar a pagar por la habitación".

Inés se queja, asimismo, de que la Embajada de España no les está dando ningún tipo de solución. Según sus palabras, "nos hemos inscrito ya dos veces, pero hasta el momento no nos han dicho nada, No hemos recibido ni un mísero correo".

Sin salida desde Doha

Por otra parte, los dos alicantinos retenidos en Doha, el empresario Luis Azorín, así como María Adán, que se encuentra en la capital de Catar con su bebé de tres meses, siguen sin poder abandonar el país mientras se recrudecen los bombardeos por parte de Irán.

Luis Azorín, director de la empresa InCom, se encuentra en un hotel de la capital catarí después de que el pasado sábado no pudiese coger el avión de vuelta a España al cerrarse el espacio aéreo. Transcurridos cinco días desde entonces, explica que "la gente que estamos aquí no tenemos visos de salida de momento".

El empresario Luis Azorín en el hotel en el que permanece en Doha. / INFORMACION

Y todo en un contexto, lamenta, en el que "los bombardeos están siendo más duros y se están interceptando misiles sobre el centro de la ciudad. A la mayoría de gente que estamos en el hotel ya nos han enviado a búnkeres". Y añade que este jueves "nos hemos despertado sabiendo que se ha desalojado toda la zona de la Embajada de EE UU y cancelados todos los vuelos de repatriación inicialmente previstos para el fin de semana".

Según Azorín, "la Embajada alemana ha comenzado a sacar a sus compatriotas a través de la carretera a Omán y Arabia Saudí, donde van a fletar aviones". Sin embargo, añade, "de nuestra Embajada no tenemos noticia, salvo que sigamos las recomendaciones de las autoridades de Catar".

Por su parte, María Adán, pareja del futbolista del Rayo Vallecano Raúl de Tomás, cedido al conjunto catarí del Al Wakrah, se quedaba atrapada sola en Doha con su bebé de tres meses, debido a que el estallido del conflicto cogió a su marido en España. "Hay gente que está cruzando la frontera para ir al aeropuerto internacional más cercano en Riad, pero no lo recomiendan las autoridades cataríes ni la Embajada, que ya se ha puesto en contacto con nosotros".

Con todo, define la situación como "angustiosa". Según sus palabras, "mentalmente es muy difícil soportar esto, con un bebé sola y en el posparto. Cuando suenan las sirenas estamos bajando al parking del hotel, y estar yendo y viniendo resulta agobiante y muy duro".