Humedades y desconchones: funcionarios de Alicante denuncian su traslado a instalaciones "inaceptables"

Un traslado polémico en el Ayuntamiento de Alicante. Funcionarios del Servicio de Derechos Públicos critican que el gobierno local les ha ubicado en las antiguas instalaciones del Centro 14, un espacio sin "condiciones higiénicas adecuadas" en el que aseguran que existen deficiencias en las paredes y graves deficiencias.

Humedades estructurales, paredes con graves desconchados, indicios de moho, espacios degradados... Son algunos de los problemas que, según los trabajadores públicos, presentan las dependencias municipales a las que han sido trasladados este mismo martes. El espacio, en las antiguas instalaciones del Centro 14 entre las calles Cisneros y Virgen de Belén, acogerá personal de los departamentos encargados de los asuntos de Inmigración, Cooperación y Voluntariado

Desde el Sindicato de Administración Pública (SAP) y la Confederación General del Trabajo (CGT), entidades municipales sin representación en el Ayuntamiento, han registrado un escrito en el Consistorio en el que advierten de que el traslado es "irresponsable y peligroso". En él, consideran que el cambio de ubicación "no solo es injustificado, sino que supone una temeridad" y que "expone a los trabajadores a riesgos para su salud".

"Riesgo de problemas de salud"

En concreto, los sindicatos apuntan a "problemas respiratorios derivados de ambientes húmedos y contaminados", unidos a otros perjuicios como "estrés laboral, sensación de abandono por parte de la administración, empeoramiento del clima de trabajo y pérdida de calidad del servicio público". Unos riesgos que demuestran, a juicio del SAP y de la CGT, que el Ayuntamiento "está"

Por todo ello, reclaman al ejecutivo municipal de Luis Barcala "la paralización inmediata del traslado, la rehabilitación integral del edificio antes de cualquier uso, las garantías reales de seguridad y salubridad y responsabilidades políticas por esta decisión".