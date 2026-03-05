INFORMACIÓN celebra el talento femenino de Alicante con el evento «Mujeres Influyentes»

El talento femenino no necesita permiso para existir. Pero sí espacios donde ser escuchado, visibilizado y reconocido. En un contexto global en el que los avances en igualdad siguen conviviendo con algunas resistencias, encuentros como “Mujeres influyentes: talento que transforma”, organizado por INFORMACIÓN, se convierten en algo más que una jornada de reflexión: son una afirmación de que el liderazgo femenino ya está transformando la sociedad.

Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Club INFORMACIÓN ha acogido una nueva edición de este encuentro que reunió a referentes de ámbitos clave como la ciencia, la empresa y la salud. Profesionales que investigan, emprenden, dirigen equipos, cuidan, innovan y lideran proyectos que impactan en la vida de miles de personas.

La jornada, presentada por la periodista Victoria Ferrá, combinó inspiración, análisis y debate a través de tres mesas redondas en las que distintas expertas compartieron sus trayectorias y reflexiones. El acto comenzó de una manera muy especial, de la mano de la joven artista alicantina Kala (@kalakalita), que abrió y cerró el encuentro con una actuación cargada de sensibilidad.

La apertura institucional corrió a cargo de Davinia Bono Pozuelo, directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, quien defendió la igualdad como un pilar central de la acción pública. “Desde la Generalitat Valenciana trabajamos con una convicción clara: la igualdad no es un complemento de la acción pública, es un eje estructural que atraviesa todas nuestras políticas”, afirmó.

HÉCTOR FUENTES / La apertura institucional corrió a cargo de Davinia Bono Pozuelo, directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

Bono destacó la necesidad de eliminar barreras que todavía limitan el desarrollo profesional de muchas mujeres y de impulsar su liderazgo en ámbitos estratégicos como la ciencia, la empresa o la innovación tecnológica. “Impulsar la igualdad significa generar oportunidades y crear las condiciones para que las mujeres podamos desarrollar nuestro proyecto vital y profesional en plena libertad”, señaló.

En su intervención también subrayó la importancia de garantizar que ninguna mujer tenga que elegir entre su carrera y su vida personal. “Como instituciones debemos asegurar que esa elección sea real y no esté condicionada por desigualdades estructurales”, apuntó, reivindicando el compromiso de la Generalitat para que el talento femenino no encuentre techos de cristal ni suelos pegajosos.

Cuerpo y salud femenina

Tras la apertura, la jornada continuó con una charla inspiracional de la doctora Sara Marín, conocida por su proyecto divulgativo en redes @uncafecontudoctora, donde aborda cuestiones relacionadas con la salud femenina. Durante su intervención, Marín puso el foco en una realidad que sigue siendo poco visible: la falta de información y de investigación específica sobre el cuerpo y la salud de las mujeres.

“En el ámbito de la salud, en la mujer se investiga mucho menos y todavía falta mucha información”, explicó. A través de su experiencia como divulgadora, incidió en que muchas mujeres buscan respuestas sobre procesos naturales de su vida que siguen rodeados de desconocimiento. “No se informa lo suficiente sobre etapas como el postparto, la premenopausia o la menopausia”, detalló.

La jornada contó con una charla inspiracional de la doctora Sara Marín, @uncafecontudoctora. / HECTOR FUENTES

Su intervención tuvo también un tono motivacional, animando a las mujeres a emprender y a romper barreras. “Cuando empiezas a hacer algo diferente muchas veces incomoda a los demás, pero os quiero mandar fuerza para que deis el paso”, dijo. Y concluyó con un mensaje directo: “Os animo a que luchéis y seáis todas unas leonas”.

Innovación también en femenino

La primera mesa redonda, titulada “Mujeres en la ciencia: talento que impulsa el progreso”, abordó el papel de las mujeres en ámbitos científicos y tecnológicos que están definiendo el futuro. Moderada por la doctora Carmen Pomares, médico estomatóloga, periodoncista e implantóloga, experta en técnicas analíticas de IA aplicadas a la odontología, directora de la clínica Perio&Implant y directora del Máster en IA e Implantología de la UCAM, reunió a investigadoras de disciplinas diversas como la inteligencia artificial, la psicología o la robótica espacial.

La directora científica y cofundadora de la Fundación Ellis Alicante, Nuria Oliver, recordó que el talento es el principal activo de cualquier sociedad. Oliver explicó que uno de los retos de Europa en inteligencia artificial es atraer, formar y retener a la próxima generación de especialistas. Sin embargo, advirtió también de los riesgos que puede implicar el desarrollo tecnológico si no se abordan los sesgos existentes. “Muchas de las limitaciones impactan en las mujeres. Hemos encontrado que los sistemas de inteligencia artificial pueden magnificar sesgos que existen en la sociedad”, señaló.

Puso como ejemplo el ámbito médico, donde hay más datos de pacientes masculinos que femeninos, lo que provoca que los algoritmos cometan más errores en determinados grupos. Por ello, defendió la necesidad de desarrollar tecnologías responsables: “Necesitamos inteligencia artificial, pero debemos asegurarnos de que su despliegue contribuya realmente al progreso”.

En la primera mesa, moderada por la Dra. Carmen Pomares, participaron Mari Carmen Martínez Monteagudo, Nuria Oliver y Celia Redondo. / HECTOR FUENTES

Desde la psicología, Mari Carmen Martínez Monteagudo, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante, presentó el proyecto Identificación, Prevención e Intervención frente a la Violencia Machista (ICE), centrado en el desarrollo de recursos educativos para trabajar la violencia de género en adolescentes.

“Quizá lo más llamativo de este proyecto es que desarrolla un chatbot para que el adolescente se sienta en un espacio seguro, anónimo, un espacio donde ellos cada vez están más cómodos hablando con estos chatbots, entonces les permite identificar sentimientos y señales de alarma de esta violencia”, indicó. En ese sentido, el chatbot pretende que detecte esas señales de riesgo y que les derive a profesionales o a recursos que puedan ayudar a trabajar estas emociones o conductas.

Por su parte, Celia Redondo, investigadora del Laboratorio de Robótica Espacial de la Universidad de Alicante, explicó el trabajo que su equipo realiza, el cual tiene como objetivo desarrollar tecnologías de robótica espacial que hagan posible el reciclaje y la reutilización de materiales en órbita, avanzando hacia una verdadera economía circular en el espacio.

Su investigación, el Proyecto DEXTER, busca transformar la llamada “basura orbital” en un recurso útil. “La idea es que esos residuos no se vean solo como un peligro, sino como una oportunidad y un medio de reutilizar todos estos materiales y satélites inactivos para futuras misiones”.

Durante el debate también se abordó la presencia de mujeres en disciplinas tecnológicas. Redondo compartió su experiencia personal: en su equipo es la única mujer de cinco investigadores y durante su formación las cifras tampoco eran muy diferentes. “En la carrera éramos aproximadamente un 30% de mujeres y en el máster apenas un 10%”, recordó. Aun así, recalcó que la situación empieza a cambiar. “En congresos cada vez veo más mujeres y también más presencia en puestos de responsabilidad en el sector aeroespacial, aunque todavía queda un largo camino por recorrer”.

Retos en el sector empresarial

La mesa redonda “Mujer, liderazgo comercial y marca personal”, moderada por Alma Gomis, directora de Marketing y Comunicación de ACTECO, ofreció una conversación honesta sobre el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad, la construcción de marca propia y los retos que persisten en entornos aún masculinizados. Desde sus respectivas trayectorias, las ponentes compartieron aprendizajes personales y profesionales, así como claves para avanzar hacia un liderazgo más diverso y sostenible.

Berti Barber, directora de Marketing y cofundadora de Teika, puso el acento en la responsabilidad que asumen las directivas como referentes: “Somos conscientes de que nuestro papel implica servir de espejo a las nuevas generaciones, que necesitan modelos en los que mirarse”. Reivindicó la visibilidad como herramienta de transformación y destacó iniciativas como la campaña ‘Juegan ellas, ganamos todos’ de su compañía, con la que respaldan a 17 clubes femeninos de la Comunidad Valenciana para “contribuir a mejorar las condiciones del deporte femenino y generar referentes reales”. También apeló a un cambio en el modelo de liderazgo: “Debemos aspirar a liderar sin renunciar a nuestra salud y a nuestra vida personal; el éxito no puede implicar quedarnos sin oxígeno”. Su mensaje final fue claro, a la hora de emprender y liderar “hay que tener amplitud de miras y pensar en grande, porque el impacto real de nuestro trabajo como mujeres seguramente trascenderá más allá de nuestra propia trayectoria”.

La segunda mesa contó con Berti Barber, Beatriz Flores y Sol Segura. Alma Gomis, fue la moderadora. / HECTOR FUENTES

Desde el sector tecnológico, Beatriz Flores, CSO de MindDen, reflexionó sobre los sesgos aún presentes en entornos altamente masculinizados: “En determinados contextos, el mismo mensaje no se percibe igual según lo exprese un hombre o una mujer”. Reconoció que durante años sintió la presión de demostrar constantemente su valía, hasta comprender que “esa autoexigencia añadida resta claridad al mensaje y eficacia al liderazgo”. A su juicio, muchas directivas cargan con “una mochila de autoexigencia” que es necesario aprender a soltar. Flores también introdujo una reflexión estructural sobre la falta de mujeres en el ámbito tecnológico: “El cambio no depende solo de las empresas; empieza en las aulas y en la propia sociedad, fomentando vocaciones y generando referentes femeninos en tecnología”. Frente al concepto de igualdad, defendió la equidad: “Se trata de garantizar las mismas condiciones para acceder a las mismas oportunidades”.

Por su parte, Sol Segura, directora del Círculo Empresarial de Elche y comarca, reivindicó el mérito y la capacitación en el acceso a puestos de responsabilidad: “No se trata de otorgar posiciones por cumplir una ‘cuota’ de equidad, pero sí de garantizar que ninguna mujer preparada vea limitada su oportunidad”. Reconoció que persiste la sensación de tener que demostrar más, alimentada en parte por el “síndrome del impostor”.

Frente a ello, lanzó un mensaje claro: “Tenemos que perder el miedo a destacar y a progresar; a veces tu visión y tus ganas pueden incomodar, pero eso no puede frenar tu crecimiento”. También normalizó el error como parte del liderazgo: “Equivocarse forma parte del proceso; cada caída es una oportunidad para aprender y avanzar”.Y subrayó una idea clave: el liderazgo femenino se construye también desde lo colectivo. “Contar con una red de apoyo sólida es fundamental para sostener el progreso de las mujeres”.

Liderazgo que cuida y transforma

La última mesa redonda, moderada por la presentadora y periodista Victoria Ferrá, abordó el liderazgo femenino en el ámbito sanitario desde distintas perspectivas.

Emilia Guevara, enfermera y secretaria de Acción Sindical de SATSE, recordó que la enfermería es una profesión claramente feminizada: en España, aproximadamente el 85% de las profesionales son mujeres. Sin embargo, esta realidad no siempre se traduce en reconocimiento. “La principal brecha que afecta al colectivo es que seguimos luchando por el reconocimiento pleno de nuestra importancia, capacidad y necesidades reales”.

Guevara defendió el papel esencial que desempeñan las enfermeras en el sistema sanitario, especialmente en momentos de mayor vulnerabilidad para pacientes y familias.“Las enfermeras transforman y lideran, pero muchas veces lo hacen sosteniendo en silencio”, confesó. También denunció la falta de ratios adecuados y la sobrecarga laboral, recordando que “la enfermería no es solo vocación, es ciencia, gestión de recursos y compromiso social”. Pese a las dificultades, reivindicó el liderazgo que ejercen cada día desde la práctica profesional: “La resiliencia no es aguantar sin más, es transformar. La enfermería transforma desde cada decisión que se toma en momentos adversos”.

Victoria Ferrá moderó la tercera mesa que contó con intervenciones de Emilia Guevara, la Dra. Andrea Bernabeu y la Dra. Ana Segura. / HECTOR FUENTES

En cuanto a investigación, la Dra. Andrea Bernabeu, directora médica de Instituto Bernabeu, presentó un avance científico desarrollado en su centro: una placa de selección espermática que permite mejorar la calidad embrionaria en tratamientos de fertilidad. “Conseguimos aumentar un 10% los embriones de buena calidad”, remarcó. Más allá del avance técnico, Bernabeu puso sobre la mesa el sesgo de género que históricamente ha marcado el debate sobre infertilidad: “tradicionalmente el problema siempre recaía sobre la mujer, cuando el factor masculino también está presente”, recordando que aproximadamente un tercio de los casos de infertilidad están relacionados con el varón. A su juicio, incorporar esta mirada ayuda también a reducir la presión emocional que muchas mujeres siguen soportando durante estos tratamientos.

La Dra. Ana Segura, vicepresidenta segunda del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), ofreció una visión más amplia del sistema sanitario. Según aseguró, la feminización de la medicina es una realidad: “El 70% de los estudiantes de medicina somos mujeres”. Sin embargo, esa realidad no se refleja todavía en los puestos de dirección: “Cuando hacemos la foto de los equipos directivos sigue predominando el factor masculino”. Para Segura, el problema no es la falta de talento, sino las dificultades para conciliar y las condiciones laborales, “seguimos teniendo el rol de cuidadoras, y encontrar un equilibrio sigue siendo uno de los grandes retos”. En ese contexto, defendió la importancia de generar espacios de visibilidad y avanzar hacia una corresponsabilidad real entre hombres y mujeres en el ámbito profesional y familiar.

Impacto real

La clausura corrió a cargo de Marcela Fernández, presidenta de AEPA, quien destacó que esta jornada del diario INFORMACIÓN se ha consolidado como “un espacio de diálogo, reflexión y compromiso” anual en el marco del Día de la Mujer. Fernández puso en valor el nivel del talento femenino de la provincia y subrayó que “no hemos hablado de potencial, sino de resultados”, evidenciando el impacto real de las profesionales alicantinas en la ciencia, la empresa, la salud o la innovación.

La clausura la realizó Marcela Fernández, presidenta de AEPA. / Héctor Fuentes

Defendió la igualdad —y la equidad— como condición indispensable para que el talento prospere: “La igualdad no es un objetivo final, es el camino para que la excelencia sea accesible a todo el talento disponible”. Y concluyó con una idea rotunda: “El talento femenino en Alicante no es futuro, es presente”. Y si algo queda claro es que cuando se visibiliza y se comparte, ese talento tiene un efecto multiplicador.