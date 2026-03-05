La ministra de Vivienda pide a Feijóo que se pronuncie sobre el escándalo de Les Naus en Alicante: "Hasta Abascal se ha adelantado"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha visitado Alicante este jueves para reclamar a la Generalitat Valenciana que modifique la normativa autonómica bajo la que se ha producido el escándalo de las viviendas protegidas destapado por INFORMACIÓN. La que fuera portavoz del Gobierno hasta 2023 ha cargado también contra Aberto Núñez Feijóo por su "silencio" sobre las polémicas adjudicaciones que han afectado a personas vinculadas con el PP, aunque ha asegurado que no espera nada del líder popular, ya que "no fue capaz de exigir consecuencias políticas a Mazón" por la dana.

La responsable de Vivienda, que se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los inmuebles protegidos de la urbanización de La Condomina, ha reprochado al presidente nacional del Partido Popular que incluso el líder de Vox, Santiago Abascal, se haya "adelantado" a la hora de condenar el escándalo: el líder de ultraderecha calificó de "horrible" lo ocurrido en Alicante, al compararlo con otro caso similar en Palencia.

No obstante, preguntada sobre si cree que Feijóo debería exigir la renuncia del alcalde, Luis Barcala, como pide la oposición municipal (tanto la izquierda como Vox), la ministra ha manifestado que, en términos de "exigencia política" la realidad es que espera "poco", ya que el popular "no fue capaz siquiera de pedir consecuencias políticas a Mazón tras su nefasta gestión de la dana", así que espero muy poco de él en términos de exigencia política.

