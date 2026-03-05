La UA aprueba nuevos itinerarios para acreditar el nivel C1 de valenciano

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante ha aprobado la normativa de acreditación del nivel C1 de valenciano por homologación de los estudios oficiales de grados filológicos y de los grados en Traducción e interpretaciónde la institución universitaria alicantina.

Así, los y las estudiantes que han finalizado algún grado filológico (grado en Estudios Árabes e Islámicos, grado en Estudios Franceses, grado en Español: Lengua y Literaturas y grado en Estudios Ingleses) o algún grado en Traducción Interpretación (Inglés, Alemán y Francés) pueden obtener la acreditación del nivel C1 de valenciano si durante el grado han seguido los itinerarios de docencia en valenciano que se establecen.

Junta Qualificadora

Esta normativa se fundamenta en un acuerdo aprobado por el Pleno de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) que permite a la Universidad de Alicante emitir un certificado de C1 de conocimientos en valenciano a las y los estudiantes de los grados filológicos y en Traducción e interpretación que hayan cursado y superado entre los cursos 2013-14 y 2021-22 los itinerarios para la obtención del antiguo certificado de capacitación para la enseñanza en valenciano, establecidos en la normativa de la UA correspondiente. Así lo explican desde la institución docente alicantina, que solicitará a la Junta Qualificadora su registro.

Estudiantes de la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Certificado

Además, desde el curso académico 2022-2023, la Universidad de Alicante emitirá un certificado de C1 de conocimientos valenciano a las y los estudiantes de estos grados que han cursado y superado durante el grado un mínimo de 48 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System impartidos en valenciano.

De ellos al menos 24 de contenidos curriculares impartidos por el Departamento de Filología Catalana establecidos en la normativa.

Conocimientos

En estos casos, la Junta Qualificadora también emitirá y enviará en formato digital un certificado de nivel de C1 de conocimientos de valenciano a estas personas.

La aprobación de esta normativa beneficiará a un centenar de graduados y graduadas en Filología o en Traducción Interpretación en la UA. El procedimiento para solicitar la emisión de estos certificados, como también toda la información sobre la acreditación de C1 de valenciano por itinerarios en la UA, se puede consultar en el web del Servicio de Lenguas.