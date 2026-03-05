«Seis voces, una profesión»

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante ha rendido homenaje a las profesionales que, desde distintos ámbitos de la veterinaria, sostienen cada día una labor esencial para la salud pública y la sanidad animal.

Con el objetivo de visibilizar el talento femenino y fortalecer la identidad colegial, la entidad organizó una mesa de conversación en la que participaron seis veterinarias, incluida la presidenta de la institución, que moderó el encuentro. Todas compartieron experiencias, reflexiones y trayectorias diversas unidas por la vocación y el compromiso con la profesión.

En la mesa intervinieron Eugenia Oliva, directora de la Oficina Comarcal de la Conselleria de Agricultura en Elche y especializada en sanidad animal; Ana Mompó, veterinaria del sector apícola; Irene Lloret, inspectora de Salud Pública; Patricia Gené, especialista en clínica equina; María José Blanquer, propietaria de un hospital veterinario en Alcoy; y la presidenta del Colegio, que además de moderar el diálogo aportó su experiencia profesional en el ámbito de la salud pública.

Vocación en un mundo tradicionalmente masculino

Muchas de ellas iniciaron su carrera en entornos donde la presencia femenina era minoritaria, especialmente en ámbitos como el ganado porcino, la inspección de campo o la clínica equina. «Cuando empecé, el mundo del caballo era profundamente machista», relató Patricia Gené. «He tenido que esforzarme el doble, pero con el tiempo el respeto llega».

Sus compañeras compartieron vivencias similares y recordaron cómo en sus primeros años tuvieron que enfrentarse a comentarios paternalistas o a la desconfianza hacia su capacidad. Coinciden en que la profesionalidad y la constancia han sido claves para abrir camino.

Aunque la mayoría de las nuevas colegiadas son mujeres y su presencia ya es mayoritaria en las aulas universitarias, esta realidad todavía no se refleja con la misma intensidad en los puestos de responsabilidad. Por ello, las participantes subrayaron la necesidad de seguir avanzando hacia una representación acorde al peso real de las mujeres en la profesión.

Conciliación: el gran reto

La conciliación fue otro de los temas centrales del encuentro. Varias participantes explicaron cómo la maternidad condicionó decisiones profesionales, desde renunciar a determinadas oportunidades hasta reorganizar su actividad laboral. «Salimos del trabajo y empieza otra jornada en casa», comentó Eugenia Oliva.

Aunque reconocen avances en los últimos años, consideran imprescindible seguir impulsando medidas que permitan una conciliación real y corresponsable. También destacaron la importancia del apoyo familiar y del compromiso de las organizaciones para facilitar entornos laborales más flexibles.

Liderazgo y nuevas generaciones

Preguntadas por si las mujeres aportan una forma distinta de dirigir equipos, las participantes señalaron cualidades como la empatía o la capacidad de diálogo como elementos que enriquecen la gestión. No obstante, reconocieron que a veces existe una autolimitación que puede frenar el acceso a puestos directivos. «Tenemos que creérnoslo más», afirmó Irene Lloret.

El encuentro concluyó con un mensaje de aliento a las futuras veterinarias: ser valientes, reclamar sus derechos por los cauces adecuados y trabajar unidas para fortalecer la profesión.