STEPV, CC OO y UGT plantan a Educación en la comisión de la orden de plantillas y convocan protestas

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT se han ausentado este jueves de la Comisión de seguimiento de la Orden de Plantillas convocada por la Conselleria de Educación. Esta es la norma que regula el personal docente en cada centro educativo. La actual está en vigor desde junio de 2025, aunque Educación prometió negociar modificaciones con los sindicatos. La decisión, el pasado mes de junio, de negociar una nueva orden de plantillas de profesores llegó tras negarse el actual gobierno autonómico a acatar el acuerdo de plantillas firmado por el Botànic en 2023.

Estos sindicatos han plantado a Educación al entender que en esta reunión no se iba a abordar un aumento de personal o al menos “un freno a los recortes de plantilla, sobre todo en Formación Profesional”, sino para negociar las instrucciones de inicio del curso próximo. Los tres sindicatos han interpretado que asistir sería “avalar” la norma que rechazan además de considerar que no hay voluntad de negociación de las mejoras salariales y de las condiciones laborales del profesorado.

La conselleria lamenta la ausencia de la reunión en la que se ha abordado la dotación del profesorado

Renuncia

Educación, por su parte, considera que su plante “supone una renuncia a defender los intereses del profesorado al que dicen representar”, y los tres sindicatos ausentes han convocado concentraciones a las puertas de los centros educativos el 12 y 24 de marzo previas a la huelga del 31 de marzo, en la que animan al profesorado a participar activamente para exigir la negociación de la plataforma reivindicativa y la reversión de los recortes.

Sobre la reunión del órgano previsto en la normativa vigente como espacio de diálogo, análisis y mejora de la dotación del profesorado, desde la conselleria valoran la asistencia de las organizaciones sindicales ANPE y CSIF; y criticado la ausencia de STEPV, CCOO y UGT. Una ausencia que “nos ha sorprendido porque los propios sindicatos reclamaron poder participar en un órgano de diálogo y su actitud supone una renuncia a defender los intereses del profesorado al que dicen representar”, ha señalado Pablo Ortega, director general de Personal Docente.

Los profesores de Alicante protestan para mejorar sus condiciones laborales / PILAR CORTÉS

Cantidad de docentes

La actual Orden de Plantillas, en vigor desde junio de 2025, establece un marco objetivo para determinar el personal docente de cada centro en función del número de unidades, grupos y alumnado. Además, contempla mecanismos para complementar las plantillas con recursos personales y medidas organizativas que permitan atender las necesidades reales de los centros educativos.

La comisión de seguimiento es, por lo tanto, “una herramienta clara de apertura al diálogo y adaptación del sistema a las circunstancias sobrevenidas de cada curso escolar y cabe recordar que la orden ha permitido incrementar en más de 5.000 el número de docentes durante la actual legislatura. De hecho, mientras STEPV, CCOO y UGT se ausentaban de la comisión de seguimiento, los dos sindicatos asistentes, ANPE y CSIF, han hecho diversas propuestas, algunas de las cuales se han aceptado”, ha añadido Ortega.

Entre las propuestas aceptadas se incluye el incremento de recursos en los casos en los que se produzca un aumento de la ratio y la dotación con recursos adicionales a los centros de acción sindical.

Confrontación

“La conselleria considera imprescindible que quienes convocan movilizaciones y alimentan un clima de confrontación expliquen abiertamente si persiguen otros intereses ajenos a la defensa de los trabajadores de la educación. La ciudadanía merece transparencia, seriedad y compromiso con el servicio público, no maniobras que solo buscan la tensión permanente”, ha manifestado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.

“El sector docente confiaba en la labor negociadora de los liberados sindicales. La situación generada con este plante va a ser difícil de explicar a profesores y maestros, quienes la pueden considerar una auténtica burla. No obstante, la puerta de la Conselleria sigue abierta a la negociación. Quienes la cierran, por acción u omisión, deberían asumir su responsabilidad ante la sociedad”, ha añadido.