Alerta amarilla por tormentas en la provincia de Alicante: este es el tiempo que hará en tu municipio

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha marcado la alerta amarilla en la zona interior y litoral norte de la provincia de Alicante, con peligro bajo por lluvias. Las precipitaciones acumuladas por hora pueden alcanzar los 20mm y los chubascos vendrán acompañados de tormenta. Esta estampa se repetirá -aunque con menos fuerza- en el resto del territorio alicantino, donde la provincia afrontará una jornada inestable con lluvias generalizadas y tormentas.

El viento del norte y oeste soplará con intensidad en algunos momentos, especialmente por la mañana, acentuando la sensación de bajada de temperaturas. En cuanto a estas últimas, las máximas se registrarán en torno a los 13 grados del interior y los 18 grados en las zonas costeras. Las mínimas oscilarán entre los 8 grados en el interior y los 11 grados en el litoral, que hoy presentará humedad y sensación desapacible.

Calidad del aire regular

Desde Torrevieja, 'Proyecto Mastral' ha informado sobre la última hora de la calima o polvo en suspensión que llegó a la provincia con la borrasca Regina: "La calidad del aire está empeorando en las últimas horas y ahora mismo se considera como "Regular" debido al incremento de las partículas PM2.5 asociadas a la calima que tenemos", han informado a través de sus plataformas en redes sociales.

Alicante

El cielo permanecerá cubierto con lluvia y tormentas durante toda la jornada, en un episodio claramente inestable que marcará la actividad diaria. El viento del norte, con rachas intensas por la mañana, reforzará la sensación de fresco y humedad. El ambiente será desapacible de principio a fin, con temperaturas entre 11 y 18 grados.

Elche

La jornada estará pasada por lluvias y tormentas, especialmente desde primeras horas y con continuidad durante la tarde. El viento moderado del noroeste acompañará el episodio, dejando una sensación térmica algo más baja que la real. Día gris y húmedo, con mínimas de 10 grados y máximas de 18 grados.

Benidorm

El litoral amanecerá con tormentas y lluvia persistente, en un escenario muy nuboso que apenas dará tregua. El viento fuerte del norte, con rachas muy intensas a primeras horas, será uno de los factores más incómodos del día. Las temperaturas se moverán entre 11 y 15 grados, con ambiente claramente desapacible.

Elda

En el interior predominarán las lluvias continuas y tormentas, acompañadas de viento intenso del norte que acentuará la sensación de frío, sobre todo al amanecer. La jornada será inestable y húmeda, con poca variación térmica. Los termómetros oscilarán entre 8 y 13 grados.

Torrevieja

El día se presenta muy nuboso, con lluvias y tormentas desde la mañana y persistencia durante buena parte de la jornada. El viento de componente oeste, más activo por la tarde, puede notarse en el litoral. Temperaturas suaves pero con sensación fresca, entre 11 y 15 grados.

Orihuela

La inestabilidad será protagonista con cielo cubierto, lluvias y tormentas a lo largo del día. El viento flojo a moderado del oeste no evitará una jornada húmeda y gris. El ambiente se mantendrá contenido en valores, con mínima de 10 grados y máxima de 17 grados.

Alcoy

El ambiente será plenamente invernal, con tormentas y lluvia persistente durante toda la jornada. El viento moderado y la elevada humedad reforzarán la sensación de frío, especialmente en las primeras horas. Las temperaturas apenas variarán, entre 9 y 13 grados.

Dénia

La Marina Alta vivirá un día de lluvias generalizadas y tormentas, con mayor intensidad durante la mañana. El viento del norte, con rachas destacables al inicio, agitará el litoral antes de perder fuerza. La jornada será húmeda y fresca, con temperaturas entre 10 y 16 grados.