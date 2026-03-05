Alerta amarilla por tormentas en la provincia de Alicante: este es el tiempo que hará en tu municipio
El viento del norte y oeste soplará con intensidad en algunos momentos, especialmente por la mañana, acentuando la sensación de bajada de temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha marcado la alerta amarilla en la zona interior y litoral norte de la provincia de Alicante, con peligro bajo por lluvias. Las precipitaciones acumuladas por hora pueden alcanzar los 20mm y los chubascos vendrán acompañados de tormenta. Esta estampa se repetirá -aunque con menos fuerza- en el resto del territorio alicantino, donde la provincia afrontará una jornada inestable con lluvias generalizadas y tormentas.
El viento del norte y oeste soplará con intensidad en algunos momentos, especialmente por la mañana, acentuando la sensación de bajada de temperaturas. En cuanto a estas últimas, las máximas se registrarán en torno a los 13 grados del interior y los 18 grados en las zonas costeras. Las mínimas oscilarán entre los 8 grados en el interior y los 11 grados en el litoral, que hoy presentará humedad y sensación desapacible.
Calidad del aire regular
Desde Torrevieja, 'Proyecto Mastral' ha informado sobre la última hora de la calima o polvo en suspensión que llegó a la provincia con la borrasca Regina: "La calidad del aire está empeorando en las últimas horas y ahora mismo se considera como "Regular" debido al incremento de las partículas PM2.5 asociadas a la calima que tenemos", han informado a través de sus plataformas en redes sociales.
Alicante
El cielo permanecerá cubierto con lluvia y tormentas durante toda la jornada, en un episodio claramente inestable que marcará la actividad diaria. El viento del norte, con rachas intensas por la mañana, reforzará la sensación de fresco y humedad. El ambiente será desapacible de principio a fin, con temperaturas entre 11 y 18 grados.
Elche
La jornada estará pasada por lluvias y tormentas, especialmente desde primeras horas y con continuidad durante la tarde. El viento moderado del noroeste acompañará el episodio, dejando una sensación térmica algo más baja que la real. Día gris y húmedo, con mínimas de 10 grados y máximas de 18 grados.
Benidorm
El litoral amanecerá con tormentas y lluvia persistente, en un escenario muy nuboso que apenas dará tregua. El viento fuerte del norte, con rachas muy intensas a primeras horas, será uno de los factores más incómodos del día. Las temperaturas se moverán entre 11 y 15 grados, con ambiente claramente desapacible.
Elda
En el interior predominarán las lluvias continuas y tormentas, acompañadas de viento intenso del norte que acentuará la sensación de frío, sobre todo al amanecer. La jornada será inestable y húmeda, con poca variación térmica. Los termómetros oscilarán entre 8 y 13 grados.
Torrevieja
El día se presenta muy nuboso, con lluvias y tormentas desde la mañana y persistencia durante buena parte de la jornada. El viento de componente oeste, más activo por la tarde, puede notarse en el litoral. Temperaturas suaves pero con sensación fresca, entre 11 y 15 grados.
Orihuela
La inestabilidad será protagonista con cielo cubierto, lluvias y tormentas a lo largo del día. El viento flojo a moderado del oeste no evitará una jornada húmeda y gris. El ambiente se mantendrá contenido en valores, con mínima de 10 grados y máxima de 17 grados.
Alcoy
El ambiente será plenamente invernal, con tormentas y lluvia persistente durante toda la jornada. El viento moderado y la elevada humedad reforzarán la sensación de frío, especialmente en las primeras horas. Las temperaturas apenas variarán, entre 9 y 13 grados.
Dénia
La Marina Alta vivirá un día de lluvias generalizadas y tormentas, con mayor intensidad durante la mañana. El viento del norte, con rachas destacables al inicio, agitará el litoral antes de perder fuerza. La jornada será húmeda y fresca, con temperaturas entre 10 y 16 grados.
