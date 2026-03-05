Vecinos del Centro Tradicional de Alicante, sin dormir por el ruido de unas obras nocturnas

Los vecinos del Centro Tradicional de Alicante denuncian las molestias provocadas por unas obras de cambio de pavimento que se están ejecutando en horario nocturno. Los trabajos, según indican los residentes, se desarrollan entre las 23:00 y las 5:00 horas en el entorno de la calle Navas en su cruce con la calle Valdés y están haciendo "imposible" el descanso durante la madrugada.

De hecho,durante varias noches consecutivas, los habitantes de la zona han soportado un elevado nivel de ruido provocado por martillos utilizados para la retirada de adoquines, sierras de disco, generadores eléctricos y apisonadoras. Los vecinos explican que, ante la intensidad de los sonidos, se vieron obligados a llamar en repetidas ocasiones a la Policía Local, que les confirmó que las obras cuentan con autorización desde el pasado 3 de marzo y que está previsto que se prolonguen hasta el día 19.

Obras nocturnas autorizadas

Los afectados destacan que el ruido se mantiene durante gran parte de la noche, con maquinaria pesada trabajando de forma continuada, e incluso han llegado a grabar videos en los que puede apreciarse a los obreros trabajando el asfaltado de la calle a las 5 de la mañana. "Es evidente que el Ayuntamiento de Alicante piensa que esto es un parque de atracciones para turistas y que es más importante la circulación de cruceristas que el descanso de quienes habitamos aquí", señala uno de los vecinos. A su juicio, "el centro de Alicante debería ser primero para quien lo habita y después para quien lo visita".

La zona afectada coincide con uno de los puntos de mayor tránsito del Centro Tradicional. Además de las obras nocturnas en la calle Navas, los residentes advierten de que existen otros trabajos en horario diurno en la calle San Francisco y en edificios cercanos, lo que, en su opinión, provoca una afección continuada a lo largo de todo el día.

Queja vecinal registrada

Ante esta situación, los vecinos han presentado una queja formal por registro ante el Ayuntamiento de Alicante en la que detallan la incidencia. En el escrito describen la ejecución de las obras de cambio de pavimento durante las noches del 3 y 4 de marzo, con emisión de ruidos intensos que impiden el descanso vecinal. También recogen que, según la información facilitada por la Policía Local de Alicante, los trabajos están autorizados desde el 3 hasta el 19 de marzo.

En su reclamación, solicitan que no se autoricen trabajos ruidosos entre las 22:00 y las 8:00 horas y que se revisen las condiciones de la autorización concedida. Los residentes reclaman que se priorice el derecho al descanso y la calidad de vida de la población que vive en el centro, buscando alternativas que permitan compatibilizar la actividad urbana con el bienestar vecinal.

Respuesta del Ayuntamiento de Alicante

Desde el Ayuntamiento de Alicante han señalado que en la calle Navas "solo se ha reparado un tramo pequeño de asfaltado", precisando que este tipo de actuación es la única que se realiza de noche, mientras que los trabajos en aceras se ejecutan en horario diurno y actualmente no se están llevando a cabo en ese punto. Según indican desde la concejalía de Infraestructura, la intervención nocturna habría durado alrededor de 30 minutos.