Vicente Antón, alicantino con la 27 mejor nota en Medicina de España: "Siempre me ha gustado ayudar a los demás"

Vicente Antón Zamora, un joven alicantino de 24 años, ha logrado una destacada posición en el examen MIR, con la 27 mejor nota de España, tras meses de intensa preparación. El futuro médico asegura sentirse muy contento con el resultado, ya que, aunque los simulacros de la academia ya le daban una orientación aproximada, nunca se puede saber con certeza cómo saldrá el examen final.

Y no es para menos destacar de ese modo entre los 15.283 aspirantes que se presentaron. "Por eso cuando salen los resultados y ves que te ha ido bien, la verdad es que es una gran alegría”, explica. Por otro lado, la Universidad de Alicante tiene a dos alumnas como la segunda y la novena mejores en Enfermería y un alumno décimo en Química; y la Miguel Hernández de Elche (UMH) el quinto mejor en Biología.

El 27 mejor del MIR realizó la carrera de Medicina en la Universitat de Lleida, después de, paradójicamente, no alcanzara la nota de corte para estudiar en la provincia de Alicante en la única universidad que cuando él empezó impartía la carrera, la UMH. Tras graduarse, volvió a Alicante en junio y preparó el MIR con una academia de Oviedo, siguiendo un plan de estudio a distancia. El examen lo hizo el pasado enero en el campus de la Universidad de Alicante.

Vicente Antón Zamora se debate entre Cardiología, Radiología, Neurología y Medicina Interna

Rutina de estudio

La preparación fue exigente. Durante ocho meses siguió una rutina de estudio de doce horas diarias de lunes a sábado. "Al principio cuesta coger el ritmo, como todo, pero una vez entras en la rutina te adaptas”, señala. Los sábados realizaba simulacros del examen y su posterior corrección, lo que suponía jornadas de entre ocho y nueve horas adicionales de trabajo.

A su juicio, la clave para afrontar una preparación tan larga no es únicamente la motivación. “Yo diría que lo más importante es la disciplina y la constancia”, afirma. “Hay días en los que la motivación no está, pero aun así tienes que levantarte y seguir estudiando. Al final es más tirar de rutina que de motivación”.

Su interés por la Medicina surgió durante la etapa de Bachillerato. “Siempre me ha gustado ayudar a los demás y me di cuenta de que me gustaban mucho sobre todo la Biología y la Anatomía, y también la Química. La Medicina reunía un poco todo eso: estudiar algo que realmente me interesaba y poder ayudar a la gente”. Aunque no tiene referentes médicos en padres o hermanos, su madrina trabaja en el Hospital de San Vicente.

"La Medicina reunía estudiar algo que realmente me interesaba y poder ayudar a la gente"

Especialidad no quirúrgica

De cara a su futuro profesional, todavía no tiene decidida la especialidad que elegirá, aunque tiene claro que prefiere orientarse hacia una especialidad médica y no quirúrgica, y baraja opciones como Cardiología, Radiología, Neurología o Medicina Interna.

A la hora de especializarse en un hospital o centro sanitario, su intención es permanecer cerca de su entorno. "Estoy mirando hospitales de Alicante o de zonas cercanas como Valencia o Murcia”, explica. “Aquí tengo a mi familia, a mis amigos de toda la vida y también gente cercana en Albacete, así que me gustaría quedarme por esta zona”.

En cuanto a la situación actual de la profesión médica en España, reconoce que existe preocupación por las condiciones laborales y por la salida de profesionales al extranjero. “Te dicen muchas veces que fuera se vive mejor y que las condiciones son mejores. Da un poco de rabia que muchos médicos se vayan por eso, porque aquí tenemos una gran calidad de vida”.

Aun así, considera que no es un mal momento para dedicarse a la Medicina. “No es el mejor momento en cuanto a las condiciones, pero sí puede ser un buen momento para intentar mejorar las cosas”, señala. “Si faltan médicos y la sanidad necesita refuerzos, también es una oportunidad para ayudar y para luchar por mejorar la sanidad pública”, apunta también en referencia a las huelgas médicas de los últimos meses.

PI STUDIO

Enfermería

Por otro lado, las alumnas de la Universidad de Alicante Carolina Morán Vicente y María Andreu Gómez han obtenido, respectivamente, los números de orden 2 y 9 en la convocatoria 2026 del examen EIR, prueba de acceso a la Formación Sanitaria Especializada en Enfermería en España.

La Universidad de Alicante es la única universidad que cuenta con dos alumnas entre los diez primeros números de orden en esta convocatoria, según explican desde la institución.

Carolina Morán Vicente ha obtenido la segunda mejor nota de España tras presentarse al examen celebrado en enero de 2026, que comenzó a preparar en junio de 2025, una vez defendido su trabajo fin de grado. Tiene previsto optar por la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona) y le gustaría realizar la residencia en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, donde ya llevó a cabo sus prácticas clínicas.

Matronas

Por su parte, María Andreu Gómez, graduada en el curso 2024-2025, tiene la novena mejor nota y también prevé elegir la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica en la provincia de Alicante, aunque todavía no ha decidido el centro sanitario en el que realizará su residencia.

Aunque ambas han complementado su preparación con academias especializadas, destacan el alto nivel de formación recibido durante el Grado en Enfermería en la Universidad de Alicante como base fundamental para afrontar con éxito la prueba.

Un estudiante de Química de la UA ha obtenido asimismo la décima mejor nota, mientras que un graduado de la Universidad Miguel Hernández de Elche es el quinto mejor de España en Biología.