La desautorización de Educación a 44 colegios para votar la jornada continua llega hasta el Síndic

La negativa que han tenido este curso 44 colegios de la Comunidad Valenciana para votar la jornada continua ha llegado hasta el Síndic de Greuges. Una asociación de docentes y familias, Confluència 340, ha llevado hasta el Defensor del Pueblo una queja por una posible "vulneración de derechos" en el proceso de votación para el cambio de jornada escolar del pasado martes, en el que el 60 % de los centros educativos que solicitaron permiso a la Conselleria de Educación para celebrar la consulta tuvieron una respuesta negativa por parte de la Administración autonómica bajo el argumento de que incumplían los requisitos.

El colectivo solicitó al departamento de Carmen Ortí la lista de centros autorizados a votar el cambio de jornada, la lista de centros no autorizados y los motivos de dichas denegaciones.Sin embargo, ha trasladado al Síndic que no se obtuvo respuesta efectiva pese a varios correos enviados previamente.

La queja expone que los centros educativos no pudieron participar en la votación para cambiar la jornada escolar debido a decisiones administrativas "que no permitieron corregir errores en condiciones reales; que podrían vulnerar el derecho de participación de las familias; podrían suponer falta de transparencia y posible arbitrariedad administrativa y que han generado desigualdad entre centros y perjuicio a las comunidades educativas".

Por ello, la asociación, con socios en las tres provincias, ha solicitado al Defensor del Pueblo que investigue el proceso, revise las resoluciones desfavorables y recomiende permitir una nueva votación antes de junio de 2026, además de adoptar medidas para evitar que la situación se repita.

Familias del colegio Ramón Llull de Alicante, en la votación de la jornada continua este martes / Héctor Fuentes

Motivos de la desautorización

La Conselleria de Educación aseguró a INFORMACIÓN que los motivos por los que ha desautorizado las solicitudes a 44 centros son diversos. No obstante, los más frecuentes han sido los errores en la constitución o en la votación del Consejo Escolar o Claustro, tales como votos delegados o ausencia del secretario. La conselleria también destaca casos en los que no han alcanzado la mayoría cualificada de 2/3 necesaria en el Claustro y en el Consejo Escolar; la realización de trámites tales como la convocatoria de la reunión a las familias o del Claustro, sin contar con la aprobación previa necesaria del Consejo Escolar; la existencia de centros que votaron alguno de los tres últimos cursos escolares con resultado desfavorable; la propuesta de actividades extraescolares que no cubren la totalidad del horario de 15:30 a 17 horas; la falta de concreción de cómo se prestará el servicio de comedor escolar (turnos, número de comensales y turno en que comerá cada curso) o de transporte escolar; la existencia de centros con unidades de primer ciclo de Infantil (aulas de 2 años) que no realizan una propuesta diferenciada de horario (la jornada continua no es aplicable a primer ciclo de Infantil); la falta de concreción de determinados detalles de las actividades extraescolares (alumnado con necesidades educativas especiales, entidad organizadora, coste de la actividad y póliza de seguros que cubre la actividad); los horarios lectivos que no respetan la estructura en sesiones de 45 ó 60 minutos en Primaria; la propuesta de actividades extraescolares a cargo de docentes del centro (modifica las condiciones laborales del profesorado) y que algunos iniciaron el procedimiento en diciembre de 2025 (la Orden 9/2022 prevé que ha de ser a partir de enero).

Una cola de padres y madres del centro educativo alicantino para participar en la consulta sobre la jornada continua / Héctor Fuentes

Resultados

El 80 % de los centros alicantinos que han participado en el proceso han votado a favor de este tipo de jornada. Los centros que han optado por el horario intensivo son el CEIP Número 56 y Ceip Ramón Llull, ambos de la ciudad de Alicante, CEIP Sant Antonio (La Hoya-Elche) y CEIP L'Era (Senija). Por el contrario, el CEIP La Vallverda de Elche ha apostado por mantener la jornada partida, según los datos provisionales hechos públicos por el departamento autonómico.

No obstante, una de las cuestiones que más ha llamado la atención es que, en el conjunto de la Comunidad, el 56 % de los colegios convocados a votar han apostado por mantener el horario partido, en lugar de concentrar las clases de 9 a 14 horas, como tienen ya la mayoría de centros.