Dos accidentes y vehículos incendiados complican la circulación en varias carreteras de la provincia de Alicante

La red viaria de la provincia de Alicante registra este viernes por la mañana 42 incidencias en 16 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (09.16 horas). Entre ellas destacan dos accidentes y varios incidentes relacionados con incendios de vehículos, que están afectando especialmente a las comarcas de l’Alcoià y la Vega Baja.

Uno de los puntos más conflictivos se sitúa en la CV-95 a la altura de Correntías Medias, donde a las 08.55 horas se ha notificado un accidente en el kilómetro 1,778, en sentido creciente de la kilometración. Apenas unos minutos antes, a las 08.50 horas, se registraba otro siniestro en la A-70 en Fontcalent, en el kilómetro 16,493, en sentido decreciente, lo que ha obligado a extremar la precaución en este acceso al área metropolitana de Alicante.

Fuego

La situación se complica además en el interior de la provincia, en la A-7 entre Alcoy e Ibi, donde la circulación presenta retenciones entre los kilómetros 456 y 458 debido al humo y polvo generados por un incendio detectado en la zona. El incidente ha obligado a cerrar el arcén en el kilómetro 458 en dirección Alicante, provocando circulación irregular en este tramo de la autovía.

En ese mismo punto se ha producido también un incendio de vehículo, registrado a las 08.03 horas, que ha contribuido a agravar los problemas de tráfico en uno de los corredores principales que conecta el interior de la provincia con la capital.

Otro incidente relacionado con el fuego se ha producido en la CV-734 en Xàbia, donde se han detectado dos vehículos incendiados en los kilómetros 3,852 y 4,894, ambos en sentido creciente de la kilometración.

Más incidencias

Además de estos sucesos, la DGT mantiene activas varias advertencias por obstáculos en la calzada, como en la N-332 en Pedreguer, la CV-856 en Las Bayas, la CV-945 en Los Montesinos o la A-31 en Orito.

A estos incidentes se suman numerosas obras y trabajos de mantenimiento, que afectan a varias vías estratégicas de la provincia. Entre ellas destacan los cortes totales en la CV-715 entre Tàrbena y Parcent, las restricciones en la A-70 entre Bacarot y Altábix, así como trabajos en la A-77 entre Moralets y Font-calent, en la A-7 entre Castalla e Ibi y en la AP-7 a la altura de Orito.

La DGT recomienda a los conductores consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje, reducir la velocidad en los tramos afectados por incidencias y extremar la precaución en las zonas con humo, incendios o circulación irregular.