De dónde viene la expresión “la millor terreta del món” y por qué se refiere a Alicante

Se trata de una expresión tan conectada con la cultura popular que “la millor terreta del món” ha traspasado fronteras más allá de Alicante. Ser "de la terreta" ya se entiende, muchas veces, como parte de las vecinas Valencia y Castellón, aunque el sentido del dicho tenga su origen en algo concreto y algo alejado de las metáforas territoriales.

Lo que hoy funciona como un lema afectivo y marca de pertenencia tuvo un sentido muy diferente al actual, según respaldan diversos estudios filológicos y culturales que respaldan que, antes de convertirse en un emblema sentimental, "la terreta" remitía a una realidad más material y alejada del imaginario actual.

Las montañas de Alicante: origen de "la millor terreta"

El geógrafo y filólogo Joan Carles Membrado Tena dedica parte de su estudio "Análisis y comparación de la semántica de los nombres de municipio de Valencia y Aragón" al origen del topónimo Busot y, en una nota a pie, recoge que el dicho local sobre Alicante como "la millor terreta del món" pudo referirse a "la terreta de escurar". Destaca Membrado Tena: "Busot derivaría de bu-s-saud, ‘el de las sosas, el de las plantas de barrilla’, donde saud seria el plural de sauda, del que deriva el castellano sosa (III, 152). La barrilla es una planta que abunda en Busot y en todo el Campo de Alicante, donde hay un dicho local que pregona que Alacant: la millor terreta del món (‘mejor tierra del mundo’), todo un eslógan turístico; sin embargo, tal vez originalmente esta terreta se refiriera a la terreta d’escurar, jabón hecho a partir de la sosa de barrilla". En este razonamiento, el filólogo asocia ambos productos destinados a la limpieza como algo que abundaba en el territorio, citando la famosa expresión.

La terreta d´escurar era un polvo finísimo que se aplicaba sobre aquello que se quisiera limpiar mediante estropajos, generalmente hechos de esparto o restos de cuerdas o telas viejas.

El pasado 2023, el periodista Vicent Ivars destacaba también para INFORMACIÓN que "escurar" es una de las pocas voces valencianas que no hallan traducción literal al castellano, "se explica con «lavar la vajilla o los utensilios de cocina». En su mismo artículo cita como fuente al investigador y divulgador Bernat Capó, escritor benissero que recogió en «Costumari valencià» (Edicions del Bullent) el término y origen de esta "terreta d´escurar".

Imagen de la cavidad de donde se obtenía la terreta. / Blog: Un passeig pels montes de Biar

A través de su blog 'Gimeno, un passeig per els montes de Biar', el protagonista relata su vivencia en torno a esta terreta y arroja un dato más que interesante: "En Biar éramos más afortunados ya que este material era muy abundante en todo el término municipal y cada uno se cogía la que necesitaba. Todavía podemos encontrar las concavidades que se formaban por la continua extracción del mismo, por ejemplo, junto al Molí de Don Joaquín (así llamado por mi padre pero que es conocido entre otros nombres como el de l'Almoina), en la Tosquera o en la zona de l'Aler. A este arenero iba siendo niña mi hermana Milagros, a la que mi madre enviaba con un saquito para coger la que necesitaban las mujeres de la casa de la Fontsanta, finca en la que vivimos desde 1931 hasta la Guerra civil, ya que que está muy próximo a la misma".

Este encaje filológico de Membrado Tena gana fuerza si se atienden a otras fuentes académicas, como las del Institut d´Estudis Catalans, que registra "terreta" como sinónimo de "terra d´escurar". Esta se define como una arena fina y limo, utilizados como abrasivo para limpiar objetos grasientos, especialmente menaje de cocina y vajillas (sí, como la paella). La palabra no era, solamente, un diminutivo afectivo de "tierra" en términos filológicos.

Mariano Roca de Togores, Marqués de Molins / INFORMACIÓN

Resignificación evocadora

Con el tiempo, aquella expresión ligada a la limpieza y al Campo de Alicante, de donde se sacaba "la millor terreta", obtuvo un cariz simbólico. La formulación decisiva en su transformación vino de la mano del Mariano Roca de Togores, Marqués de Molins, que en 1841 dejó por escrito que Alicante era, "sin disputa", "la millor terra del món".

Esta formulación literaria ayudó a ennoblecer y popularidad la expresión desde otro punto de vista más allá del sentido doméstico. La consolidación siguió su curso y, en 1902, el Himno de Alicante incorporaría la frase "es la millor terra del món / i així el poeta li ho va dir..." refiriéndose al verso que consolidó el significado.