Un total de 15.697 aspirantes para menos de 2.000 plazas de maestro en las oposiciones de septiembre

Un total de 15.697 aspirantes competirán por menos 2.000 plazas de maestro en las oposiciones de septiembre de la Comunidad Valenciana. Ocho por cada plaza. La Conselleria de Educación ha hecho públicas las fechas de las pruebas de concurso-oposición de ingreso y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en el cuerpo de maestros y maestras, que por primera vez se celebrarán coincidiendo con el inicio del curso escolar. Serán los días 12 y 19 de septiembre.

Otra de las novedades del proceso es que este año, en las provincias de Alicante y Castellón los exámenes se realizarán en la Universidad Miguel Hernández de Elche y en la Universidad Jaume I de Castelló, porque, según la Administración autonómica, "disponen de mejores instalaciones para la realización de las pruebas".

El departamento de Carmen Ortí ha justificado el cambio de fechas para evitar que el procedimiento coincida con el final de curso y aligerar la carga de los docentes que formen parte de los tribunales, quienes estarán liberados de sus clases. Una medida, que pese a ser negociada con los sindicatos de la enseñanza pública, ha desatado las críticas de los docentes y de las fuerzas sindicales porque supondrá dejar a los centros educativos en plena vuelta al cole con menos plantilla, ya que los docentes con plaza fija que formen parte de los tribunales, junto a los interinos apuntados en bolsa, estarán ausentes los días de exámenes y en el periodo de correcciones.

Los docentes estarán liberados de sus clases en la vuelta al cole para formar parte de los tribunales

Primera prueba de las oposiciones al cuerpo de maestros / Alex Domínguez

Lista definitiva de admitidos

Educación ha publicado la lista definitiva de personas admitidas a participar en este proceso. De estas, 5.865 personas han solicitado realizar el examen en Alicante, 2.206 en Castellón y 7.626 en València. En cuanto a especialidades, Educación Infantil es la que más inscripciones ha recibido, con 5.229; seguida de Educación Primaria, con 4.562; Pedagogía Terapéutica, con 4.562; Audición y Lenguaje, con 1.346; Lengua extranjera: Inglés, con 835; Educación Física, con 815 y Música con 398.

Del total de inscritos a las oposiciones, 15.208 se presentan por el turno libre, 358 por nuevas especialidades y 131 por el turno de reserva por discapacidad.

La Conselleria de Educación oferta 1.959 plazas de turno de libre ingreso, reservando un 10 % a personas con discapacidad. Del total de plazas, 475 pertenecen a Educación Infantil; 750 a Educación Primaria; 229 a Pedagogía Terapéutica; 158 a Lengua Extranjera (inglés); 137 a Audición y Lenguaje; 125 a Educación Física; y 85 a Música.

Oposiciones de Educación en València. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Menos tribunales

El cambio de fechas de las próximas oposiciones 2026 al cuerpo de Maestros ha llevado consigo la introducción de otra novedad como es la dedicación exclusiva de las personas que integrarán los tribunales, lo que implicará que los docentes se mantendrán apartados de las aulas durante buena parte del primer trimestre escolar. Con este planteamiento, el sindicato ANPE ha alertado de que número de tribunales se ha reducido drásticamente y cada uno de ellos asumirá un número muy superior de aspirantes respecto de convocatorias anteriores.

Según la misma fuerza sindical, esto ha movido a la Conselleria a eliminar tribunales de Castellón y Alicante en muchas especialidades, con lo que Inglés, Educación Física y Música solo dispondrían de tribunales en Valencia, mientras que la especialidad de Audición y Lenguaje no contaría con tribunales en Castellón.