Barcala, tras el escándalo de Les Naus en Alicante: "En este momento no toca la dimisión"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, descarta tanto dimitir como hablar de su futuro político a partir de 2027, tras el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. Sobre si se plantea ser candidato en las próximas municipales, el regidor asegura que "ni es el momento ni toca" hablar de ese tema, porque el partido "tiene sus propios tiempos". Eso sí, el dirigente popular insiste en que cuenta con el "respaldo absoluto" del PP a todos los niveles: local, autonómico y estatal.

Las declaraciones del alcalde se han producido este viernes en una entrevista concedida a Radio Alicante, en la que Barcala ha calificado el escándalo destapado por INFORMACIÓN como un "caso horrible". Pese a que la oposición al completo, desde Vox hasta la izquierda, exige su renuncia, el regidor manifiesta que "en este momento no toca la dimisión". Barcala asegura que, por ahora, ni siquiera se ha puesto sobre la mesa si él será el candidato del PP para las municipales del 2027, manifestando que el partido "tiene sus propios tiempos".

No obstante, en la última entrevista concedida a este diario, en junio de 2025, el dirigente popular se mostraba mucho más decidido a repetir al frente de la lista electoral: "En lo que a mí respecta, sí. Si el partido también está seguro y lo que es más importante, si los alicantinos muestran ese interés, por supuesto. Yo tengo un proyecto para Alicante que se está ejecutando y que quiero terminar de ejecutar. Es un proyecto de la ciudad en la que vivo y en la ciudad en la que creo. Y si siguen considerando que yo soy útil para sacar adelante ese proyecto, estoy dispuesto, claro que sí", manifestó.

En cuanto a la adquisición de viviendas protegidas por parte de personas vinculadas con el PP, varios ayuntamientos y la Generalitat, Barcala ha defendido que la responsabilidad municipal se limitó a la venta del suelo a precio tasado, mientras que el Consistorio no intervino en el resto del procedimiento: "No se puede acusar al Ayuntamiento ni mucho menos a mí de que hiciéramos el trabajo que tenía que hacer la gestora y la supervisión que tenía que hacer la conselleria, cada cual tiene que hacer lo suyo".

Sobre el caso de Rocío Gómez

Preguntado sobre cuándo conoció que su concejala de Urbanismo era adjudicataria de una de las viviendas y por qué le quitó las competencias de Patrimonio en el año 2024, Barcala ha echado balones fuera: "Muchas de esas preguntas que son el objeto de la comisión es absurdo que las conteste. Si no, no habrá comisión ni investigación", ha indicado el alcalde. Sin embargo, luego ha añadido que ya respondió en su comparecencia y que supo de la polémica "antes" de que este diario destapara el caso, haciendo alusión al informe que la jefa de Patrimonio remitió al respecto a finales de enero, tras advertir de forma oral a la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, de posibles incompatibilidades el pasado día 15 del mismo mes.

