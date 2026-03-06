Cáncer de próstata: lo que deben saber los varones menores de 50 años

El cáncer de próstata en adultos jóvenes, por debajo de los 50 años, se ha incrementado en un 80 % en las últimas tres décadas. “Es una verdadera epidemia”, sostiene Santiago Gómez Díaz, vicepresidente primero de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (Ancap), que celebra su cuarto congreso este viernes en el Colegio de Médicos de Alicante. Este portavoz ha citado el informe al respecto publicado por la revista científica BMJ Oncology, y ha recordado que algunos especialistas consideran que este incremento podría ser solo el inicio de una tendencia que podría acentuarse en las próximas generaciones.

La entidad reclama que la Seguridad Social cite, como programa de cribado, a los varones entre 50 años y 69 años (desde 45 años en caso de antecedentes familiares) a realizarse una analítica de sangre que incluya el parámetro del antígeno prostático específico (PSA), y que no tengan que ser los hombres quienes pidan esta prueba, que muchos desconocen.

Salva la vida

“Si el tumor se diagnostica en fase inicial, la tasa de supervivencia a diez años alcanza el 99 %. Sin embargo, cuando se detecta en fase metastásica, la supervivencia baja hasta el 37 % y el impacto en la calidad de vida es mucho mayor. Necesitamos que los hombres pierdan el miedo a acudir al médico y que entiendan que una simple analítica puede salvarles la vida”.

Otro tema que se ha abordado es el de los nuevos tratamientos, sobre todo la confianza en el trabajo de la industria farmacéutica en medicina nuclear con radioligandos (radiofármacos). "Son tratamientos fantásticos porque se dirigen exclusivamente a destruir las células cancerígenas y tienen unos efectos secundarios prácticamente inexistentes”, ha apuntado César Comuñas Alfaro, vicepresidente segundo de Ancap.

Se trata de una terapia de precisión que minimiza el daño a tejidos sanos. Se está aplicando especialmente en pacientes con enfermedad avanzada, con recaídas o en aquellos casos en los que el cáncer ya se encuentra en fase metastásica o es resistente a los tratamientos hormonales tradicionales.

Un paciente de cáncer de próstata en la consula de un hospital de la provincia / Áxel Álvarez

Un tumor invisible

Este congreso, con el lema "Tu voz, tu historia, tu lucha", reúne a especialistas, pacientes y asociaciones con el objetivo de poner en común los últimos avances médicos y trasladar información actualizada sobre esta enfermedad. El encuentro pone el foco en quienes conviven con esta patología y en sus consecuencias en la vida cotidiana de los pacientes. Cada año se registran 34.000 nuevos casos en España.

Según Gómez Díaz, "estamos a las antípodas del cáncer de mama. La actitud de los varones de no acudir regularmente, una vez al año, al médico a partir de la edad recomendada hace que en determinadas circunstancias, al ser un cáncer silente, cuando da la cara probablemente sea en fase metastásica y los tratamientos afectan muchísimo a la calidad de vida, con porcentajes en la esfera emocional de cuadros de ansiedad y depresión de más del 60 %".

Además, un 10 % de los cánceres diagnosticados evolucionan a metastásicos, y entre un 25 y 30 % se hace resistente a la castración. "Por lo tanto, el diagnóstico precoz es el que tenemos que predicar". Por ello Comuñas Alfaro ha abundado en que el fin es situar al paciente en el centro de la información y facilitarle el acceso a los últimos avances científicos.

Robot quirúrgico

En el ámbito quirúrgico se ha destacado el desarrollo de la cirugía robótica. Este tipo de intervención permite una mayor precisión y reduce algunos de los efectos secundarios más habituales tras la cirugía de próstata. “Disminuye los efectos secundarios clásicos de estas intervenciones, como la incontinencia urinaria o los problemas de función eréctil. No significa que no se produzcan, pero hay menos probabilidad de que aparezcan y, cuando lo hacen, suelen ser más leves”.

Durante el congreso también se ha puesto sobre la mesa la preocupación por el aumento de casos de cáncer en personas jóvenes. Aunque cada vez se detectan más casos relacionados con factores hereditarios, los especialistas insisten en que los hábitos de vida siguen siendo un factor clave en el desarrollo de muchos tipos de cáncer.

Según la Organización Mundial de la Salud, mejorarlos podría reducir de forma significativa la incidencia de esta enfermedad. “Reduciendo el consumo de alcohol y tabaco, manteniendo un índice de masa corporal adecuado, haciendo ejercicio y siguiendo una dieta saludable, como la dieta mediterránea, se podría evitar hasta un 40 % de los cánceres”, insisten los vicepresidentes de Ancap.

El estilo de vida está detrás del aumento de casos en adultos más jóvenes

Diagnóstico precoz

Uno de los mensajes más repetidos durante el encuentro ha sido la importancia del diagnóstico precoz. Desde la asociación reclaman la implantación de un sistema de cribado poblacional similar al que ya existe para cáncer de mama o colon. El objetivo sería que los hombres de entre 50 y 69 años recibieran automáticamente una citación para realizarse la prueba del PSA.

“Queremos que no tenga que ser el paciente quien lo pida, sino que el propio sistema sanitario le envíe una invitación para hacerse la analítica”, explicó. “Es una prueba muy sencilla, es solo un análisis de sangre y el coste del parámetro PSA es de apenas uno o dos euros”.