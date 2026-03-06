El Consell replica al Gobierno sobre las viviendas protegidas de Alicante y dice estar “reforzando” los controles

Continúan las acusaciones mutuas a propósito de las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha comparecido ante los medios tras el pleno celebrado este viernes por el ejecutivo autonómico y ha defendido su labor en esta materia.

Además, preguntado por la visita de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este jueves a Alicante, donde pidió más controles en las adjudicaciones, Barrachina ha replicado que el Consell ya está “reforzando los mecanismos de control que no existían en la etapa socialista”, en referencia al gobierno autonómico del Botànic. “Ahora no valdrá con el visado de una única persona, se dará transparencia al listado de adquirientes y se valorará el arraigo en el proceso de las concesiones”, ha asegurado.

El mensaje de Barrachina coincide con el que su partido, el PP, ha defendido estas últimas semanas, especialmente estos días en sede parlamentaria, donde el escándalo de las viviendas protegidas, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, ha estado presente. En concreto, desde la formación insisten en señalar al PSPV y a Compromís por la normativa autonómica anterior de vivienda, que consideran que ha propiciado este caso.

El portavoz del Consell también ha señalado al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, asegurando que con él, y en concreto con la ministra Isabel Rodríguez, “el precio de la vivienda se ha disparado y la oferta se ha reducido en cientos de miles de euros por temor tanto a la okupación como a la limitación a los propietarios".

En este sentido, ha defendido que en el ejecutivo autonómico hacen “lo contrario”, ya que “los socialistas hicieron dos cosas en vivienda: perseguir a la iniciativa privada y no activar la iniciativa pública por desidia”.

Por último, Barrachina también ha cargado contra el PSOE a propósito de la vivienda protegida adquirida en València por quien fuera director del Institut Cartogràfic Valencià, Xavier Navarro, que la Fiscalía está investigando. Según ha asegurado, esta vivienda “fue firmada por Rebeca Torró”, actual secretaria de Organización del PSOE y entonces directora general de Vivienda de la Generalitat. Sobre el curso de la investigación de este caso y del de Alicante, el portavoz ha dicho desconocer en qué momento se halla.