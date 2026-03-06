Cómo apuntarse a los cursos de mejora de las competencias digitales en Alicante: fechas, inscripción y modalidades
Estas formaciones están dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión digital y tienen como objetivo facilitar el acceso a los servicios públicos online
Con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar el acceso a los servicios públicos digitales, el Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha un total de 52 cursos de competencias digitales para la ciudadanía, especialmente para los colectivos en riesgo de exclusión digital.
Los cursos, que son presenciales, se impartirán de marzo a junio en centros sociales, centros de formación y aulas de las concejalías de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Bienestar Social, Empleo y Educación. La inscripción se puede realizar de forma online en la web municipal alicante.es , la oficina Edusi, llamando al teléfono gratuito 965 31 36 09.
Dos tipos de cursos
Hay dos modalidades de cursos, una primera dentro del proyecto #TuTransformaciónDigital que se desarrolla junto a Red.es promovido por el Ministerio para la Transformación Digital y enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por fondos NextGenerationEU.
Este proyecto de Capacitación Digital para la Ciudadanía oferta 37 formaciones, de ocho horas de duración a impartir en tres días, sobre trámites comunes con la Seguridad Social, certificados digitales, búsqueda de contenidos en Internet, pagos online, ciberseguridad, redes sociales, o la identidad digital en menores, entre otros.
Estos cursos se agrupan en módulos sobre entorno digital, gestión del tiempo libre, comunicación y redes sociales, seguridad y protección, mejora de la vida laboral, ideas para tu negocio, y bienestar digital y acompañamiento digital a menores.
Cada persona puede diseñar su propio itinerario formativo con un máximo de seis cursos diferentes pudiendo cursar hasta dos por módulo.
Por otra parte, la oferta se complementa con otros 15 cursos del programa de Brecha Digital, de 20 horas de duración sobre Inteligencia Artificial y Aplicaciones más utilizadas, Tu día a día desde el móvil, Crear contenidos digitales - informática y ofimática básica y Community Manager aportando nociones de Canva, herramientas de IA y gestión de Redes Sociales.
