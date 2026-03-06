Educación ve "inasumible" bajar las ratios porque supondría "un gasto de 779,9 millones de euros"

La bajada de ratios que persigue el Gobierno de Pedro Sánchez para que haya 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en la ESO en los centros educativos públicos es inviable para la Conselleria de Educación. En una Comunidad donde las clases de Primaria tienen 25 escolares y las de Secundaria, 30, (cuando no más por la matrícula sobrevenida), lo que que ha llevado a los docentes y las familias a urgir medidas para mejorar la atención educativa, la Generalitat Valenciana ha cifrado en 779,9 millones de euros el "gasto aproximado" de la propuesta que plantea el Ejecutivo central.

Según la consellera del área, Carmen Ortí, la reducción de ratios "implicaría medidas como la contratación de personal y la adecuación de infraestructuras", una inversión que considera “totalmente inasumible sin financiación del Gobierno central”. Así lo ha manifestado tras la reunión celebrada este viernes en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con los responsables autonómicos del área.

Aun así, la Generalitat ha informado de que valora positivamente la reducción de ratios de alumnado por aula que contempla el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno en la Conferencia Sectorial de Educación. Ortí ha señalado que, aunque la Generalitat "comparte el objetivo de mejorar las condiciones del profesorado y la atención al alumnado", sin embargo ha advertido de que si estas medidas se convierten en normativa básica estatal, “deberán ir acompañadas de la correspondiente financiación para garantizar la prestación del servicio público educativo”, ya que el anteproyecto actualmente no incorpora memoria económica.

Precisamente, la reducción de alumnos por clase ha sido uno de los gritos del profesorado de la provincia de Alicante en sus últimas movilizaciones. Docentes de institutos han advertido de que las ratios actuales hacen prácticamente imposible una atención educativa individualizada y de calidad. "La diversidad del alumnado, que debería ser una riqueza pedagógica, se convierte en un obstáculo cuando no existen los recursos humanos necesarios para atenderla con dignidad", han lamentado a través de varios manifiestos en los que han señalado que reducir ratios no es un privilegio laboral, sino una "exigencia pedagógica básica".

La Sectorial de Educacion entre las comunidades autónomas, con la presencia de Carmen Ortí / INFORMACIÓN

Durante el encuentro se han abordado distintas propuestas incluidas en el anteproyecto de ley que modifica la Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, entre ellas la reducción de las ratios en las aulas y de las horas lectivas del profesorado.

Asimismo, ha recordado que algunas de las propuestas planteadas por el Ministerio ya están implantadas en la Comunidad Valenciana y recogidas en el Decreto 58/2021 del Consell, como la jornada lectiva del profesorado. Desde el curso 2021-2022, el profesorado de Secundaria imparte 18 horas lectivas semanales, mientras que el personal docente del cuerpo de maestros tiene una jornada de 23 horas.

Auxilares de Conversación

Durante la reunión, la consellera también ha trasladado al Ministerio la preocupación de la Generalitat por la situación del programa de auxiliares de conversación en lengua extranjera. Ortí ha advertido de que la descoordinación entre los ministerios de Educación y Trabajo está generando un escenario de "inseguridad jurídica" que pone en riesgo la continuidad del programa.

En este sentido, ha recordado que la Generalitat financia actualmente cerca de 1.400 auxiliares de conversación, sin que en los acuerdos firmados con el Ministerio esté contemplado el pago de cuotas a la Seguridad Social, por lo que ha reclamado al Gobierno de España que clarifique las condiciones del programa para garantizar su viabilidad y evitar perjuicios al alumnado.