Las enfermeras y fisioterapeutas de Alicante que no pueden conciliar y piensan en abandonar

Los problemas para conciliar vida laboral y personal afectan a la salud física y mental del 87 % de enfermeras y fisioterapeutas de la provincia de Alicante. Incluso seis de cada diez profesionales se han planteado, incluso, abandonar su profesión, según la encuesta realizada por el Sindicato de Enfermería Satse en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

La encuesta, cuyos principales resultados han sido presentados hoy por Eguzkiñe Basterretxea, secretaria de Organización y responsable de Igualdad autonómica, forma parte de la nueva campaña de información y sensibilización que, bajo el lema “Que no dejen tu vida en pausa”, pretende visibilizar y denunciar los graves problemas de conciliación que sufren los profesionales de Enfermería y Fisioterapia en la Comunidad Valenciana.

Basterretxea subraya que los datos ofrecidos por los profesionales encuestados han posibilitado tener una radiografía actualizada de los obstáculos y barreras que están sufriendo así como sobre las consecuencias que están teniendo en su trabajo y desarrollo profesional, y también en su bienestar físico y mental y en su calidad de vida.

“El derecho a poder conciliar nuestra vida profesional con la personal es permanentemente vulnerado desde las administraciones públicas y las empresas sanitarias privadas que priorizan el ahorro económico y la productividad por encima de las personas. Es un grave problema que nos afecta a nivel profesional y personal y que también perjudica al sistema sanitario y a la atención y cuidados que prestamos a todas las personas”, apuntó.

La encuesta concluye que un 65 % se muestran insatisfechos/as con su conciliación; el 87 % afirman que los problemas de conciliación afectan a su salud mental y el 95 % dice que a su salud física. Un 94% apunta que inciden en sus relaciones familiares y personales, y el 90%, a su rendimiento laboral.

Dejar la profesión

De otro lado, el 82 % resalta que la falta de medidas de conciliación afecta al cumplimiento de sus responsabilidades familiares y un 79 % detalla que las tensiones generadas en el trabajo afectan a su vida personal y familiar. Como resultado “muy preocupante”, según Satse, es que el 61 % se ha planteado abandonar la profesión.

Este sondeo también pregunta por cuáles son las condiciones de trabajo que más afectan a la conciliación, y un 96% apunta a la falta de personal en los centros. Además, un 91% se refiere a los cambios de turnos imprevistos; un 88 % a trabajar los fines de semana y festivos; el 78 % a la falta de antelación con la que se facilita el cuadrante de trabajo, y el 82 % a trabajar por las noches.

En cuanto a las consecuencias que tienen los problemas y barreras a su conciliación, el 93 % explica que las principales son la pérdida de oportunidades de desarrollo profesional y laboral, así como la económica, y la imposibilidad de hacer planes a corto medio y largo plazo.

Así, el 59 % cree que los problemas de conciliación afectan mucho a su desarrollo profesional y laboral. En concreto, el 48 % renuncia a oportunidades de formación; el 22 % a oportunidades laborales, y el 13% a oportunidades de promoción.

SATSE denuncia el cierre de camas en hospitales durante el verano / Europa Press

Problemas económicos

En el aspecto económico, la mitad de los consultados señala que los problemas de conciliación afectan mucho a su economía. Un 85 % tienen a alguna persona a su cuidado (hijos/as, familiares dependientes…), y, por esta causa, el 61 % ha tenido que pedir un permiso para reducir su jornada, con la consiguiente pérdida retributiva.

Lo mismo le ha ocurrido al 21 % de los encuestados, que ha pedido un periodo de excedencia. De igual manera, un 31 % ha tenido que solicitar un cambio (adaptación del puesto, reubicación, traslado…) que ha supuesto una merma retributiva.

Otro problema es la falta de desconexión digital, ya que el 44 % por ciento recibe comunicaciones personales frecuentemente fuera de su horario laboral, incluyendo días de descanso y vacaciones. Por último, el 94% aludió a la imposibilidad de hacer planes e indicó que el 44 % de profesionales recibe su planificación con menos de 30 días de antelación, y el 14 % no sabe qué días trabajará de la próxima semana.

Medidas a aplicar

Ante esta realidad, la responsable de Igualdad autonómica del sindicato recuerda que llevan años trabajando para que la Conselleria de Sanidad adopte todas las actuaciones necesarias para acabar con la falta de conciliación.

El sindicato ha impulsado una campaña dirigida a las enfermeras que soliciten la exención de guardias por lactancia hasta que su hija/o cumpla 12 meses. El objetivo es que pueden reclamar el abono de la media de las guardias realizadas con anterioridad a la baja material.

Así, se propuso a Sanidad varias medidas para su II Plan de Igualdad, como la posibilidad del aplazamiento de los exámenes de oposiciones hasta dos semanas antes y dos semanas después de la fecha probable de parto. Sin embargo, no admitieron nuestra propuesta de ampliar el derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes prenatales/preparación al parto, tanto a la gestante como al otro progenitor.

A nivel estatal, el sindicato destaca que la reforma la Ley del Estatuto Marco del personal sanitario de los servicios de salud contemple “mejoras y avances reales”. Entre otras, Basterretxea citó la generalización de la jornada de 35 horas en todos los servicios de salud; la implantación de sistemas de programación del trabajo y planificación anual o la exención de realización de turnos durante el periodo nocturno a los mayores de 55 años sin merma retributiva, así como a las profesionales embarazadas y en riesgo durante la lactancia.

Plan de conciliación

También se refirió al reconocimiento del “solape de jornada” como tiempo efectivo de trabajo; la ampliación de la consideración de periodo de trabajo nocturno y que los servicios de salud deberán negociar un Plan de Conciliación que hasta ahora no era obligatorio. También se reconoce el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo y al disfrute fraccionado de la excedencia por cuidado de familiares.

Satse reclamará a los partidos políticos en el Congreso que todas estas mejoras no sean modificadas o “desvirtuadas” durante la tramitación de la Ley, y, una vez se apruebe, exigirá en las mesas de negociación de cada autonomía que se hagan realidad con la mayor celeridad posible.

“En este 8 de marzo, las enfermeras y fisioterapeutas decimos alto y claro que no vamos a seguir pagando la falta de conciliación con nuestra salud, nuestro tiempo y nuestro futuro. La conciliación no es un privilegio, es un derecho laboral fundamental y una condición imprescindible para una Sanidad pública de calidad. Reclamamos, en definitiva, que no dejen nuestra vida en pausa”, concluyó.