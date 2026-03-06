La Escuela de RCP de Alicante y la UHD Pediátrica del Hospital de Elche, estrellas de la Enfermería

El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado este viernes 6 de marzo al acto conmemorativo del patrón de la profesión enfermera española, San Juan de Dios, con la entrega de distinciones a los grupos más destacados en este ejercicio, y en el que el colectivo asistente ha podido escuchar la conferencia "Inteligencia original: el arte de cuidar en la era de los algoritmos", a cargo de José Tirado Darder, presidente del Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de la Comunidad Valenciana (Cecova).

El acto ha tenido lugar en los salones Juan XXIII de Alicante, donde ha dado visibilidad a una conmemoración de una fecha muy destacada en el calendario de las enfermeras y enfermeros. En su transcurso se ha homenajeado a los enfermeros y enfermeras que se jubilaron a lo largo de 2025; así como a los compañeros con 50 años de colegiación; y al colegiado de más edad. También se han entregado las acreditaciones a los nuevos docentes.

La mesa presidencial del Colegio de Enfermería de Alicante / INFORMACIÓN

Innovación

Seguidamente se ha procedido a celebrar una serie de reconocimientos institucionales. Uno de ellos ha sido para la Escuela de RCP en su décimo aniversario. Esta sección del Colegio de Enfermería ya obtuvo en diciembre el reconocimiento a la innovación y compromiso colegial durante la tercera edición del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, organizado por Cecova.

El premio de diciembre fue recogido por Francisco Gómez Vitero, coordinador de la escuela y vicepresidente del colegio profesional alicantino, por el impulso y crecimiento de un proyecto que ha formado ya a más de 5.000 profesionales y miembros de diferentes colectivos sociales de su provincia en técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Desde el terremoto de Haití

Otros reconocimientos con motivo del patrón de la profesión han sido para distintos grupos de trabajo de la entidad colegial. Es el caso del grupo consultor de enfermeras expertas en cuidados de la piel; el grupo ostoalicante sobre ostomías; el grupo de trabajo de duelo perinatal, muy implicado con las familias que sufren la pérdida de un bebé; y el grupo de cooperación al desarrollo.

Este celebró en enero quince años de labor desde que el terremoto de Haití despertó este compromiso de colaborar como enfermeras/os en las crisis humanitarias y con poblaciones vulneradas.

La filosofía del este grupo parte del concepto de salud global como eje fundamental de su labor, reivindicando el derecho universal de las personas a la protección de la salud. Asimismo, se defienden unos principios transversales en todas sus acciones: la justicia social, la equidad, la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.

Referencia

También ha habido reconocimiento para Enfermería en la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) Pediatríca del Hospital General Universitario de Elche, que atiende a unos 350 pacientes tras convertirse en referencia para la Vega Baja y el Vinalopó.

El perfil del usuario: niños y niñas con enfermedades neurológicas, parálisis cerebral, pacientes oncológicos (tanto en tratamiento activo como paliativo), niños que necesitan tratamiento como infusión de medicación intravenosa, transfusión de hemoderivados, nutriciones enterales y parenterales, así como ventilación mecánica no invasiva.

Por último, las enfermeras expertas en micropigmentación areolar del Colegio de Enfermería que ayudan a las pacientes tras la reconstrucción de pecho por un cáncer de mama han tenido también su distinción. El evento se ha cerrado con un vino de honor.