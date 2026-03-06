Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en la provincia de Alicante

El conflicto bélico desatado en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán está teniendo consecuencias en todos los ámbitos y también en el económico. Desde que hace una semana comenzaran los ataques, en la provincia de Alicante se han registrado subidas en el precio de los carburantes de hasta 20 céntimos el litro. Ahora llenar el depósito cuesta 7 euros más en el caso del gasoil y casi 6 en el de la gasolina de 95.

El barril de Brent ya supera los 80 dólares, un aumento que se produjo tras los ataques sufridos por varios buques cerca del estrecho de Ormuz, un paso por el que transita la quinta parte del suministro mundial de crudo.

Subida del precio de la gasolina en Alicante

Desde el pasado 28 de febrero, el gasoil se ha encarecido de media en las estaciones de servicio de la provincia 13,2 céntimos el litro, hasta 1.56 euros, aunque en algunas de ellas la subida se ha acercado a los 20 céntimos. La gasolina de 95, por su parte, ha subido 13,2 céntimos de media, lo que ha situado el precio del litro en 1,57 euros, prácticamente el mismo que el del gasóleo.

Tras estos incrementos, llenar un depósito medio de gasoil cuesta de media en estos momentos 86,18 euros, lo que supone 7,26 euros más que el sábado pasado, mientras que el de gasolina 95 se sitúa en 86,57 euros, lo que representa 5,89 euros más.

Las gasolineras más baratas de la provincia de Alicante

La página web Geoportal, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ofrece información sobre las estaciones de servicio de nuestro país, los distintos tipos de carburante y el precio. La web te permite filtrar por provincias y municipios y ofrece los datos que remiten las propias gasolineras, aunque se indica que “la información publicada en este sitio web tiene únicamente carácter informativo y no constituye una comunicación de actos administrativos ni comunicados oficiales.Esta información se actualiza cada cinco minutos de manera automática con los datos enviados por parte de los sujetos obligados”.

Igualmente hay que tener en cuenta la actualización de los datos, ya que algunas ofrecen precios de hace días, por lo que podrían haber cambiado.

Así pues, las gasolineras más baratas hoy, 6 de marzo de 2026, de la provincia de Alicante para repostar Gasolina 95 se encuentran en La Vila Joiosa, Orihuela, Alicante, Benidorm y Calp.

Por su parte, las estaciones de servicio que ofrecen el Gasóleo A más económico están en La Vila Joiosa, Orihuela Costa, Calp, Santa Pola y Alicante.

