El gobierno de Barcala limita el aforo en actos del Ayuntamiento de Alicante a la espera de rehabilitar el edificio

El gobierno municipal de Alicante busca acelerar en la rehabilitación integral del Ayuntamiento. Para ello, tras la reunión celebrada la semana pasada por el alcalde, Luis Barcala, y la consellera de Cultura, Carmen Martí, el regidor encargó un informe sobre la situación en la que se encuentra el palacio consistorial en estos momentos. El documento, elaborado por los técnicos del Consistorio, también ha fijado el aforo concreto de los distintos espacios, obligando a limitar el máximo de visitantes en los actos que acoge el Salón Azul.

En este sentido, según fuentes municipales, el nuevo informe se aplica desde este mismo viernes por el área de Protocolo "para garantizar la seguridad de todos los actos". De acuerdo con la decisión técnica, los asistentes concentrados en los eventos que tengan lugar en la sala noble del Ayuntamiento no pueden superar las 60 personas. Por ello, para la celebración oficial del 8M de este año, se han dispuesto asientos adicionales en el salón que expone los retratos de los alcaldes de la ciudad, reduciendo las sillas disponibles en el Salón Azul respecto a eventos previos. En el salón anexo podrían caber algo más de treinta personas.

Proyecto atascado

El documento se enmarca en los trabajos previos que el gobierno local debe llevar a cabo para la futura rehabilitación integral del edificio histórico. Un plan que lleva en marcha desde hace prácticamente un lustro. La redacción de dicho proyecto salió a concurso en 2021 y terminó siendo adjudicada por cerca de 100.000 euros y un plazo de seis meses. Sin embargo, pese a que la empresa responsable cumplió con el tiempo exigido para su elaboración, las obras no han llegado a licitarse.

Para solventar la reducción de aforo se han colocado sillas adicionales en el salón de los retratos de los alcaldes. / Jose Navarro

En el encuentro de la pasada semana entre Barcala y Martí, la consellera anunció que Cultura aportará 200.000 de los 468.430 euros de presupuesto de los trabajos, dentro del Plan Restaura. En septiembre del pasado año, el Ayuntamiento acordó solicitar la subvención para "actuaciones de conservación y protección de bienes inmuebles del patrimonio cultural valenciano". En concreto, el Consistorio se dirigía a la conselleria para reclamar financiación con el objetivo de actuar en las torres del Ayuntamiento, clausuradas y protegidas con una malla desde el derrumbe parcial de una cornisa a finales del pasado 2024.