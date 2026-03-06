Nuevo anuncio de Barcala a la espera del futuro PGOU de Alicante: la vía litoral de 21 kilómetros de la que se habla desde el tripartito

El gobierno de Luis Barcala ha vuelto a lanzar un nuevo avance del futuro Plan General de Alicante, esta vez con el anuncio de una vía litoral continua y peatonal de 21 kilómetros que, según sostiene, quedará incorporada al Plan General Estructural (PGE) como uno de los proyectos de ciudad para los próximos años. El ejecutivo municipal plantea ese corredor como una actuación llamada a mejorar la accesibilidad del frente costero, reforzar su integración con la trama urbana y dar continuidad peatonal y ciclista a toda la línea de costa del término municipal.

El anuncio llega, sin embargo, en un contexto en el que el nuevo Plan General sigue sin fecha cierta para su aprobación. El documento estructural debía haber visto la luz a finales de 2025, según los compromisos trasladados hasta entonces por el alcalde, pero su tramitación continúa abierta y se ha prolongado con un nuevo proceso de participación impulsado ya por el nuevo concejal de Urbanismo, Antonio Peral, tras la dimisión de Rocío Gómez por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. En ese escenario, el equipo de gobierno ha optado en las últimas semanas por ir desgranando por partes distintas piezas del futuro PGE.

La secuencia se ha repetido con varios anuncios consecutivos. Primero, el el gobierno local destacó que el futuro planeamiento triplicará la superficie de zonas verdes y contemplará seis grandes parques, entre ellos espacios ya conocidos como el Parque Central, Lomas de Garbinet o el gran entorno agrario proyectado junto a las Torres de la Huerta. Después, el ejecutivo popular avanzó la reserva de suelo en Rabasa para un eventual tercer hospital. Ahora suma una nueva pieza con la vía litoral, presentada como un corredor continuo de 21 kilómetros que se articularía mediante un Programa de Paisaje.

El esquema de la vía litoral que se recoge dentro del Plan General / INFORMACIÓN

Ese planteamiento, no obstante, no parte de cero. La idea de un gran paseo litoral en Alicante ya estuvo sobre la mesa en la etapa del tripartito, cuando la izquierda defendió la creación del que llegó a denominar como el “paseo litoral más largo de Europa”. Aquella propuesta guardaba, además, conexión con el denominado Plan Bahía Norte, con el que se pretendía unir mediante un itinerario continuo la playa de San Juan con la del Postiguet. El anuncio actual recupera así, con otra formulación técnica y bajo el paraguas del nuevo PGE, un eje que ya había aparecido en debates urbanísticos anteriores de la ciudad.

Según el planteamiento difundido ahora por el gobierno de Barcala, la actuación se desarrollaría a través de un Programa de Paisaje específico para el litoral, con un ámbito de influencia de 500 metros hacia el interior, en línea con la referencia de la Ley de Costas, aunque con posibilidad de ampliación cuando resulte necesario para incorporar de forma completa espacios naturales próximos. El objetivo, de acuerdo con esa descripción, es abordar la fragmentación del borde costero, la pérdida de continuidad ecológica y la degradación ambiental y visual del paisaje litoral.

En la práctica, el proyecto aspira a resolver viejos problemas de conexión y accesibilidad en distintos puntos del frente marítimo, con medidas para garantizar un paseo continuo y sin obstáculos, reforzar la movilidad peatonal y ciclista y mejorar la relación entre la costa y el resto del municipio. El gobierno local sitúa también entre sus prioridades la eliminación de barreras físicas y visuales derivadas de infraestructuras como la N-332, el ferrocarril o algunos viales urbanos, así como la regeneración ambiental y paisajística de ámbitos degradados en entornos como el Cabo de la Huerta, la Serra Grossa, el Benacantil, El Palmeral, la Sierra del Porquet, la Sierra de Colmenares o el área de Agua Amarga.

Recuperamos el litoral alicantino como espacio estratégico para la ciudad y la Comunidad Valenciana Antonio Peral — Concejal de Urbanismo de Alicante (PP)

A ello suma la protección de suelos litorales incluidos en el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana (Pativel), la mejora de las conexiones transversales entre la costa y la ciudad y la incorporación de criterios de renaturalización, recuperación de dunas, vegetación autóctona y reducción de superficies impermeables. Sobre el papel, la operación se presenta no solo como un paseo, sino como un proyecto integral de paisaje con vocación ambiental, social y urbana.

La cuestión de fondo es que todos esos avances se anuncian mientras el documento urbanístico que debe darles cobertura sigue pendiente de culminar su tramitación. El nuevo proceso participativo abierto durante marzo y abril, con seis jornadas sobre infraestructura verde, movilidad, vivienda, dotaciones, regeneración urbana y desarrollo económico, alarga de nuevo el calendario del PGE y sitúa, como mínimo, su horizonte más allá de los plazos inicialmente comprometidos. Ese desfase temporal es el que enmarca la estrategia del gobierno municipal de ir anticipando contenidos del plan en plena controversia política por la vivienda protegida y por la gestión urbanística del gobierno de Barcala.

En ese contexto, Peral ha defendido la iniciativa como una de las piezas centrales del modelo de ciudad que plantea el ejecutivo local. El concejal de Urbanismo asegura que el proyecto busca “recuperar y reivindicar el litoral alicantino como uno de los espacios de mayor valor estratégico para la ciudad de Alicante y para la Comunidad Valenciana, tanto desde el punto de vista ambiental y paisajístico, como social, cultural y económico”. Además, sostiene que la propuesta responde a la idea de una ciudad “que mira al mar”, cuida su costa y la disfruta “de forma sostenible”.