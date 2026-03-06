El PP y la izquierda vuelven a chocar por el 8M en el Ayuntamiento de Alicante

Otro 8M dividido en Alicante. El Ayuntamiento celebró este viernes en el Salón Azul el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer en una jornada marcada nuevamente por la ausencia de los grupos de la izquierda, PSOE, Compromis y Esquerra Unida-Podemos, que optaron por no participar en la convocatoria organizada por el equipo de gobierno del Partido Popular y realizaron su propio despliegue de pancarta en la plaza consistorial. La escena se repite desde hace años, gobierno y oposición no comparten acto institucional por el 8M desde 2021, la última vez que representantes de todos los grupos municipales posaron juntos para conmemorar la jornada.

De esta forma, este viernes el Ayuntamiento de Alicante celebró el acto institucional por el 8M, un evento en el que, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, defendió la importancia de "la acción de todos, más allá de la reivindicación, para conseguir la igualdad real". En su intervención, el alcalde subrayó que la lucha por la igualdad requiere implicación colectiva y ha hecho un llamamiento a sumar esfuerzos.

"Todos nos tenemos que sumar a esta lucha por la igualdad, no puede haber división, porque en esta lucha no hay distinción, no hay solo pancartas, en esta lucha solo las buenas y bonitas palabras no son suficientes, hace falta acción", resaltó Barcala durante el acto. El alcalde también puso el foco en el reconocimiento a mujeres referentes en la sociedad alicantina. "Venimos a reconocer a esas mujeres que son las que nos han enseñado que sin igualdad no hay futuro, que no cogieron nunca una pancarta, pero crearon un mundo, que son el ejemplo y el espejo en el que tenemos que mirarnos", señaló Barcala.

De hecho, durante el acto institucional por el 8M recibieron reconocimientos dos mujeres referentes en distintos ámbitos: la vicepresidenta de la ONCE Comunidad Valenciana, María Gesse, y la propietaria de Frutas Gironés en el Mercado Central, Ana Gironés. Tras las intervenciones se interpretó una pieza musical en directo y posteriormente los asistentes desplegaron la pancarta conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en la plaza del Ayuntamiento.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social y Derechos Públicos, Begoña León, explicó que el lema elegido este año para el 8M, "Mujeres con alma", "nos invita a detenernos y mirar hacia aquello que, con frecuencia, no ocupa espacio en los discursos y que sí sostiene la vida cotidiana de nuestra ciudad, los cuidados". León señaló que el lema también "pretende reconocer la aportación histórica de las mujeres al bienestar de nuestra sociedad".

Acto de la izquierda

Mientras el acto institucional se desarrollaba en el interior del Ayuntamiento, los grupos de la izquierda celebraron su propio despliegue de pancarta en la plaza consistorial. El grupo municipal socialista acusó al gobierno de Barcala de utilizar el 8M para "hacerse la foto" mientras mantiene, según sostienen, políticas negacionistas en materia de igualdad y continúa sin impulsar medidas para defender los derechosde las mujeres.

Despliegue de pancarta por el 8M en el Ayuntamiento de Alicante / Jose Navarro

La concejala del PSOE Victoria Melgosa reclamó la recuperación de la concejalía de Igualdad, la creación de una línea presupuestaria específica para políticas de igualdad, el cierre de la oficina antiabortista y la convocatoria del Consejo Local de Igualdad, que según señaló permanece sin reunirse. "El PP de Barcala sacará la pancarta del 8M para la foto, pero sigue manteniendo políticas negacionistas en igualdad", indió la concejala socialista, quien ha insistido en que "las mujeres de Alicante no necesitan fotos, sino políticas públicas, presupuesto y compromiso real con la igualdad", aseguró Melgosa.

Por su parte, la concejala de Compromís, Sara Llobell, que lamentó que la oposición no participe en el acto institucional del Ayuntamiento. "Es muy triste no poder participar del acto institucional del 8 de marzo, porque también es nuestro Ayuntamiento”, destacó. Llobell criticó, entre otras cuestiones, la eliminación de la concejalía de Igualdad y la reducción de recursos destinados a estas políticas. "Este Ayuntamiento ha dejado a cinco mujeres víctimas de violencia machista fuera de las ayudas para el alquiler porque se ha agotado la partida, han puesto el punto de encuentro familiar a 9 km del centro urbano con una única línea de autobús, mujeres que no pueden tener contacto con su agresor y deben compartirla", apuntó Llobell.

La coordinadora de Lucia Ibáñez, de Esquerra Unida. Podemos, inisistió en la necesidad de mantener la movilización y la vigilancia frente a los retrocesos en políticas de igualdad. "Estamos viviendo cada día cómo hay retrocesos reales en las políticas de igualdad y cómo se están quitando derechos a las mujeres, no solo en esta ciudad. Tenemos que hacernos fuertes y seguir en esta lucha, y este domingo demostrar en las calles de Alicante que estas personas no van a quitar los derechos que se han conseguido estos años por la lucha feminista", apuntó Ibáñez.

Sin acuerdo tampoco en el Pleno

Un año más, en el pleno del pasado mes de febrero, se le hizo imposible aprobar una iniciativa por el 8M al Ayuntamiento de Alicante, y ya van cinco consecutivos. Al contrario que en otras ocasiones, en las que se han debatido dos propuestas diferentes para conmemorar el Día de la Mujer en las que izquierda y derecha se boicotean mutuamente, este año solo los grupos progresistas han planteado una declaración institucional al respecto. Entre reproches de ambas bancadas, la votación impidió su aprobación, con el rechazo del PP y Vox, frente al apoyo del PSOE, Compromís y EU-Podemos