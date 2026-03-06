El Real Liceo Casino de Alicante abre una nueva era con mayoría femenina en su junta

El Real Liceo Casino de Alicante, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, vive un momento histórico. Por primera vez en sus más de 180 años de historia, una mujer preside su junta directiva. Es Sara Cortés, quien durante los últimos cuatro años desempeñó el cargo de vicepresidenta, asume la presidencia de la institución en un momento único: además de convertirse en la primera presidenta, lidera una junta compuesta mayoritariamente por mujeres, cuatro de los siete miembros.

"Fui vicepresidenta los últimos cuatro años y ahora tengo el honor de ocupar el puesto de presidenta, por primera vez y como la primera mujer que en un lugar tan emblemático y centenario abre camino", comenta Cortés. Aficionada al bridge y natural de Monóvar, la conexión de Cortés con el Real Liceo Casino de Alicante comenzó hace casi quince años. "Llevo 14 años jugando aquí al bridge dos días a la semana. Este lugar es mi pasión y queremos que siga siendo un espacio abierto para todos", relata la presidenta de la institución.

Aunque para Sara Cortés y su junta directiva, el sueño de llegar a convertirse en presidenta del Real Liceo Casino de Alicante no habría sido posible sin una figura clave, la de Joaquín Galán, quien fuera presidente del Casino hasta el pasado mes de diciembre y que falleció en enero. "Esto también se lo debemos a Joaquín Galán, que fue presidente durante ocho años y tenía mucha ilusión en que después de él continuara una mujer. Gracias al camino recorrido por todas las mujeres que han formado parte de este Casino, hoy es posible", afirma Sara Cortés.

La tesorera del Real Liceo Casino de Alicante, Mari Carmen Jiménez, la presidenta, Sara Cortés, y la vocal contadora, Maria José Gallego, en el Salón Imperio. / Pilar Cortés

Un equipo con ilusión y compromiso

La nueva junta no solo simboliza un cambio histórico, sino que también refleja un proyecto lleno de ilusión y nuevas ideas. "Las puertas deben estar abiertas a la ciudad, y esperamos que esta nueva etapa, con tantas mujeres implicadas, aporte un nuevo aire y mucha energía positiva. Ya conozco los rincones de este lugar y estoy tranquila porque tengo un gran equipo, en el que todas nos sentimos protegidas y bien asesoradas", comenta Sara Cortés.

Entre los proyectos de la nueva junta también se encuentra revitalizar espacios poco usados, como la biblioteca y la sala de cine, abrir nuevas actividades culturales y consolidar exposiciones de pintura, charlas y presentaciones literarias. "Queremos crear una junta junior, para que la juventud conozca este espacio y pueda aportar nuevas ideas. Además, tenemos mucha ilusión en reabrir una sala de cine que ha estado cerrada durante años y ponerla a disposición de la cultura y la ciudad. Queremos que este espacio se sienta vivo, abierto y cercan", apunta Cortés.

Junto a ella trabaja un equipo conformado por mujeres y hombres comprometidos con este proyecto, como Mari Carmen Jiménez, actual tesorera del Real Liceo Casino. "Sara tiró de nosotras y ha conseguido que seamos la mayoría de mujeres en la junta. Estamos aquí para apoyarla, tenemos una muy buena relación y proyectos muy ilusionantes. Es todo un reto, pero estamos convencidas de que podemos llevarlo adelante", señala Jiménez.

La vocal contadora del Real Liceo Casino de Alicante, Maria José Gallego, la presidenta, Sara Cortés, y la tesorera, Mari Carmen Jiménez / Pilar Cortés

Además, María José Gallego, vocal contadora en la junta y profesora de bridge en el Casino, añade otra dimensión al proyecto. "Mi máxima ilusión es montar una escuela infantil de bridge, ya tengo algunos candidatos. Entré en la junta gracias a la insistencia de la presidenta, pero no pude decir que no. Queremos abrir el Casino no solo a Alicante sino a toda la sociedad, porque este espacio necesita revitalizarse", destaca Gallego.

Con esta renovación, el Real Liceo Casino de Alicante no solo celebra un hecho histórico en su dirección, sino que proyecta una imagen de apertura, participación y modernidad. "Queremos que Alicante sienta que este espacio también es suyo. Nuestra meta es que el Casino siga siendo un punto de encuentro social y cultural de referencia, abierto y moderno, pero siempre respetuoso con su historia y su legado", destaca la presidenta del Real Liceo Casino de Alicante.

Un recorrido histórico que llega hasta hoy

El Real Liceo Casino de Alicante tiene raíces que se remontan a 1839, cuando un grupo de tertulianos solicitó un salón de la Academia de Pintura para reunirse, dando origen al primer Liceo. Aunque aquel Liceo tuvo una vida breve, en 1842 surgió la "Asociación de Amigos", que se consolidó y en 1851 pasó a denominarse Casino de Alicante.

A lo largo del siglo XIX, el Casino cambió varias veces de sede, desde la Lonja de los Caballeros hasta el Palacio del Marqués de Algorfa y, posteriormente, al Palacio de los Marqueses de Escalambre, en la Explanada de España. La institución se convirtió en un referente social y cultural, acogiendo a personalidades nacionales e internacionales y siendo escenario de importantes reuniones, exposiciones y actividades artísticas.

En 1981 se inauguró la actual sede en el paseo de la Explanada, y dos años más tarde, el rey Don Juan Carlos I declaró oficialmente inaugurado el edificio, acompañado de la Familia Real. En 2007, la denominación pasó a ser Real Liceo Casino de Alicante, integrando el título de "Real" concedido por Su Majestad.