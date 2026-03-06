Semana del Cerebro del Instituto de Neurociencias de Alicante

Con el objetivo de acercar la importancia de la investigación básica en neurociencias al público general, el Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), celebrará, del 9 al 13 de marzo, la Semana del Cerebro. Entre las diferentes actividades, la programación incluye exposiciones, minicharlas divulgativas, talleres didácticos y una mesa redonda sobre los retos de la longevidad y la ciencia frente a una vida más larga.

El IN ha preparado unas jornadas de puertas abiertas que tendrán lugar a lo largo de la semana en el edificio Francisco Javier Balmis, ubicado en el campus de Sant Joan d’Alacant de la UMH. Más de 2.000 alumnos de 62 centros de la Comunidad Valenciana visitarán el campus para conocer, de primera mano, la investigación del cerebro y el sistema nervioso central que se lleva a cabo en el IN a través de los numerosos stands que forman la exhibición. El acceso para el público general es gratuito y tendrá lugar de martes a jueves de 17 a 19 horas.

Talleres didácticos

A lo largo de la semana, el personal investigador y técnico realizará varios talleres didácticos: "Modelos animales en la investigación", "Ilusiones sensoriales", "Electrofisiología del cuerpo humano", "Genética y Biología Molecular", "Histología y nuevas técnicas para el estudio de los circuitos neuronales", "Neuroanatomía humana", "Realidad Virtual aplicada a la Anatomía Humana" y "Mujer y Neurociencia".

Además, todas las mañanas, varios investigadores e investigadoras impartirán minicharlas divulgativas sobre diferentes temáticas relacionadas con la neurociencia, como la ingeniería genética aplicada a nuevas terapias, la memoria y las emociones, el sueño, el funcionamiento de las neuronas o los efectos de las drogas en el cerebro. También se abordarán cuestiones como el neurodesarrollo, la investigación sobre enfermedades como el alzhéimer, o cómo el entorno puede influir en los genes y en la memoria.

“Hemos preparado un programa para que el público lo disfrute al máximo, mejorando y ampliando algunas de las actividades que ya realizábamos en años anteriores”, señala Juan Antonio Sánchez Alcañiz, coordinador de la iniciativa.

Una de las principales novedades de esta edición será el refuerzo de las actividades centradas en la electrofisiología, que permitirán al público descubrir cómo el cerebro genera señales eléctricas que controlan el movimiento y explorar tecnologías como las prótesis o las interfaces cerebro-computadora mediante demostraciones interactivas.

Exposiciones

Además, esta edición de la Semana del Cerebro contará con cuatro exposiciones que podrán visitarse de forma paralela a las demás actividades. La primera de ellas es la exposición artística "Fotografía científica del IN", compuesta por impresiones en alta resolución que representan las distintas líneas de investigación llevadas a cabo en este centro de excelencia investigadora. También se podrá visitar la exposición #HicieronHistoria del proyecto BEATRICS de la UMH, formada por una serie de tótems, disponibles en castellano, valenciano e inglés, que repasan los hitos científicos y técnicos de varias mujeres de distintos ámbitos y momentos históricos.

A estas se suma "Human Brain Photo Expo" una muestra fotográfica del Departamento de Histología y Anatomía de la UMH dedicada al sistema nervioso central humano. Por último, el programa incluirá la presentación de la obra "Dos hemisferios, infinitas posibilidades", un panel artístico que representa la visión superior de los dos hemisferios cerebrales humanos, creado por el artista Lorenzo Higueras, becario de la asociación madrileña de Pintores con la Boca y con el Pie.

La obra se inaugurará oficialmente el martes, a las 9:30, mediante un acto institucional en el que intervendrán el vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social de la UMH, Domingo Orozco, y el vicedirector del IN, Santiago Canals, entre otras autoridades.

Lucía Feijoo Viera

Longevidad

Asimismo, un año más, se celebrará el ciclo "Cerebro y Sociedad", que cuenta con el apoyo de la Cátedra de Neurobiología Remedios Caro Almela. En este ciclo se enmarca la mesa redonda "El desafío de la longevidad: ciencia y mente ante una vida más larga", que tendrá lugar el 12 de marzo en el Club Información de Alicante a las 19 horas.

En el encuentro participarán la profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias Ángela Nieto, el catedrático de Medicina de la UMH y vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social Domingo Orozco, la científica titular del CSIC Silvia De Santis y el científico titular del CSIC José Vicente Sánchez Mut.

La sesión estará moderada por Jesús Mula Grau, profesor del Área de Periodismo de la UMH, y la entrada será libre hasta completar el aforo.

“Durante esta Semana del Cerebro, los asistentes podrán explorar de manera interactiva y fascinante los misterios del cerebro, gracias a un completo programa diseñado para todas las edades y al entusiasmo de más de 140 voluntarios que hacen posible que cada edición sea única”, explica la directora del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, Juana Gallar.

Señala además que la iniciativa persigue “sembrar la curiosidad científica en las nuevas generaciones y fomentar su participación en la investigación, contribuyendo así al progreso de un área crucial para la sociedad”.

La actividad cuenta con la colaboración de los Vicerrectorados de Investigación, de Estudiantes y de Planificación y Responsabilidad Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH); la Cátedra de Neurobiología Remedios Caro Almela de la UMH, la Dana Foundation; las empresas QUIMA S.L. y Leica Microsystems; la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia (FENS) y la Universidad Europea del Cerebro y la Tecnología (NeurotechEU).

Más información: https://semanadelcerebroin.umh.es/