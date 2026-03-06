La Semana Santa de Alicante vive su vía crucis general
La imagen de Nuestro Padre Jesús vence a la lluvia y completa su recorrido desde la Concatedral de San Nicolás por el Casco Antiguo de Alicante
La Semana Santa de Alicante celebró este jueves uno de sus actos más recogidos con el tradicional Vía Crucis General, una cita que reunió a cofrades y fieles en el entorno del Casco Antiguo pese a la amenaza de lluvia durante la tarde.
La imagen de Nuestro Padre Jesús,titular de la hermandad del mismo nombre, presidió este acto penitencial que partió a las 20.00 horas desde la Concatedral de San Nicolás y recorrió varias calles del Casco Antiguo en un ambiente marcado por el silencio y la oración.
El Vía Crucis General es uno de los actos previos que marcan el inicio del camino hacia la Semana Santa alicantina. La convocatoria congregó a miembros de distintas hermandades y cofradías de la ciudad, así como a numerosos fieles que se sumaron al cortejo para participar en este momento de reflexión.
El acto se desarrolló en un ambiente de recogimiento, pese a que durante gran parte del recorrido la lluvia amenazó con deslucir la celebración, aunque finalmente la imagen pudo completar el itinerario previsto sin incidencias.
