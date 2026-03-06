Aviso amarillo por lluvias en Alicante: este es el tiempo que hará en tu municipio

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha marcado el aviso amarillo para toda la provincia de Alicante debido a las lluvias que se esperan, que podrían acompañar los 20 mm de precipitación acumulada por hora y podrían venir acompañadas de tormentas.

Además de la nubosidad del cielo, la humedad será elevada durante todo el día especialmente en las zonas del litoral. Las temperaturas máximas quedarán contenidas, entre los 13 grados del interior y los 17 grados en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 7 y los 10 grados. En conjunto, ambiente fresco, gris y plenamente otoñal.

Alicante/Alacant

La jornada estará marcada por lluvia y tormentas desde la mañana, con cielo muy nuboso y un ambiente húmedo que irá a más por la tarde. El viento del sureste soplará moderado y reforzará la sensación de fresco, especialmente en la fachada marítima. Día desapacible y de paraguas, con temperaturas entre 9 y 16 grados.

Elche/Elx

El tiempo se presenta revuelto, con nubes abundantes y precipitaciones que ganarán intensidad en las horas centrales, cuando no se descartan tormentas. El viento cambiará de dirección a lo largo del día, sin especial fuerza, pero con ambiente húmedo persistente. Los termómetros oscilarán entre 8 y 16 grados, con sensación fresca al amanecer.

Benidorm

Desde primeras horas se esperan chubascos y tormentas, en un contexto de cielo cubierto que apenas dará tregua. El viento del sur se dejará notar en el litoral y puede incomodar en paseos marítimos y zonas abiertas. Temperaturas contenidas, entre 10 y 14 grados, en una jornada claramente inestable.

Elda

La inestabilidad será protagonista con lluvias y tormentas a lo largo del día, más intensas durante la tarde. El viento soplará flojo o moderado, pero la elevada humedad y el cielo cubierto mantendrán un ambiente desapacible. Las temperaturas se moverán entre 8 y 16 grados, con mañana fresca y escasa recuperación térmica.

Torrevieja

El amanecer podrá dejar brumas, pero pronto el cielo quedará muy nuboso con lluvia y tormentas, sobre todo en la segunda mitad del día. El viento del suroeste girará hacia el este, sin rachas destacables, aunque con sensación húmeda constante. Valores suaves, entre 10 y 16 grados, en una jornada gris.

Orihuela

La mañana comenzará con bancos de niebla y nubes en aumento, dando paso a precipitaciones y tormentas por la tarde. El viento cambiará de componente suroeste a norte, aportando cierta variabilidad térmica. El mercurio marcará entre 7 y 17 grados, con ambiente templado al mediodía y fresco al anochecer.

Alcoy/Alcoi

En el interior la jornada será plenamente otoñal, con lluvias persistentes y tormentas durante buena parte del día. El cielo permanecerá cubierto y la humedad elevada acentuará la sensación de frío. Las temperaturas quedarán más bajas que en la costa, entre 7 y 13 grados, con escaso margen de subida.

Dénia

El día transcurrirá bajo intervalos nubosos con lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales. El viento del norte por la mañana y del sur por la tarde aportará dinamismo en la costa, sin episodios extremos. Temperaturas moderadas, entre 10 y 16 grados, en un ambiente inestable y húmedo.