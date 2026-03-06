Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump insulta EspañaAlicantinos atrapados IndiaPremio AzorínBarcala Les NausJueces MazónFerrero rompe su silencio
instagramlinkedin

Aviso amarillo por lluvias en Alicante: este es el tiempo que hará en tu municipio

Todo el territorio de la provincia está en alerta por precipitaciones muy probablemente acompañadas de tormenta

La borrasca Regina descarga en Alicante: más de 60 litros en 12 horas y aviso amarillo el viernes en toda la provincia

La borrasca Regina descarga en Alicante: más de 60 litros en 12 horas y aviso amarillo el viernes en toda la provincia

Héctor Fuentes

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha marcado el aviso amarillo para toda la provincia de Alicante debido a las lluvias que se esperan, que podrían acompañar los 20 mm de precipitación acumulada por hora y podrían venir acompañadas de tormentas.

Además de la nubosidad del cielo, la humedad será elevada durante todo el día especialmente en las zonas del litoral. Las temperaturas máximas quedarán contenidas, entre los 13 grados del interior y los 17 grados en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 7 y los 10 grados. En conjunto, ambiente fresco, gris y plenamente otoñal.

Alicante/Alacant

La jornada estará marcada por lluvia y tormentas desde la mañana, con cielo muy nuboso y un ambiente húmedo que irá a más por la tarde. El viento del sureste soplará moderado y reforzará la sensación de fresco, especialmente en la fachada marítima. Día desapacible y de paraguas, con temperaturas entre 9 y 16 grados.

Elche/Elx

El tiempo se presenta revuelto, con nubes abundantes y precipitaciones que ganarán intensidad en las horas centrales, cuando no se descartan tormentas. El viento cambiará de dirección a lo largo del día, sin especial fuerza, pero con ambiente húmedo persistente. Los termómetros oscilarán entre 8 y 16 grados, con sensación fresca al amanecer.

Benidorm

Desde primeras horas se esperan chubascos y tormentas, en un contexto de cielo cubierto que apenas dará tregua. El viento del sur se dejará notar en el litoral y puede incomodar en paseos marítimos y zonas abiertas. Temperaturas contenidas, entre 10 y 14 grados, en una jornada claramente inestable.

Elda

La inestabilidad será protagonista con lluvias y tormentas a lo largo del día, más intensas durante la tarde. El viento soplará flojo o moderado, pero la elevada humedad y el cielo cubierto mantendrán un ambiente desapacible. Las temperaturas se moverán entre 8 y 16 grados, con mañana fresca y escasa recuperación térmica.

Torrevieja

El amanecer podrá dejar brumas, pero pronto el cielo quedará muy nuboso con lluvia y tormentas, sobre todo en la segunda mitad del día. El viento del suroeste girará hacia el este, sin rachas destacables, aunque con sensación húmeda constante. Valores suaves, entre 10 y 16 grados, en una jornada gris.

Orihuela

La mañana comenzará con bancos de niebla y nubes en aumento, dando paso a precipitaciones y tormentas por la tarde. El viento cambiará de componente suroeste a norte, aportando cierta variabilidad térmica. El mercurio marcará entre 7 y 17 grados, con ambiente templado al mediodía y fresco al anochecer.

Alcoy/Alcoi

En el interior la jornada será plenamente otoñal, con lluvias persistentes y tormentas durante buena parte del día. El cielo permanecerá cubierto y la humedad elevada acentuará la sensación de frío. Las temperaturas quedarán más bajas que en la costa, entre 7 y 13 grados, con escaso margen de subida.

Noticias relacionadas

Dénia

El día transcurrirá bajo intervalos nubosos con lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales. El viento del norte por la mañana y del sur por la tarde aportará dinamismo en la costa, sin episodios extremos. Temperaturas moderadas, entre 10 y 16 grados, en un ambiente inestable y húmedo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
  2. Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
  3. Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
  4. El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
  5. Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
  6. Vecinos del Centro Tradicional de Alicante, sin dormir por el ruido de unas obras nocturnas
  7. Educación ampliará el tiempo lectivo para la asignatura de Religión en Primaria
  8. Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones

Aviso amarillo por lluvias en Alicante: este es el tiempo que hará en tu municipio

Aviso amarillo por lluvias en Alicante: este es el tiempo que hará en tu municipio

Dos accidentes y vehículos incendiados complican la circulación en varias carreteras de la provincia de Alicante

Dos accidentes y vehículos incendiados complican la circulación en varias carreteras de la provincia de Alicante

La Generalitat advierte a la jueza de irregularidades en nueve viviendas protegidas de Les Naus

La Generalitat advierte a la jueza de irregularidades en nueve viviendas protegidas de Les Naus

«Debemos dejar de pedir permiso para ocupar el espacio que nos corresponde»

«Debemos dejar de pedir permiso para ocupar el espacio que nos corresponde»

Barcala "convierte" su caza de brujas en el Ayuntamiento por las viviendas protegidas de Alicante en una investigación sobre las plusvalías

Barcala "convierte" su caza de brujas en el Ayuntamiento por las viviendas protegidas de Alicante en una investigación sobre las plusvalías

Barcala asegura que su edil de Urbanismo no le informó de que tenía una vivienda protegida en Alicante

Barcala asegura que su edil de Urbanismo no le informó de que tenía una vivienda protegida en Alicante

La ministra de Vivienda pide a Feijóo que se pronuncie sobre el escándalo de Les Naus en Alicante: "Hasta Abascal se ha adelantado"

La ministra de Vivienda pide a Feijóo que se pronuncie sobre el escándalo de Les Naus en Alicante: "Hasta Abascal se ha adelantado"

El pulso invisible de la igualdad: mujeres que dejan huella

El pulso invisible de la igualdad: mujeres que dejan huella
Tracking Pixel Contents