El Ayuntamiento de Alicante apercibe a tres locales del Casco Antiguo por incumplir la ZAS

El Ayuntamiento de Alicante ha abierto expediente por ruidos a ocho locales ubicados en la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del Casco Antiguo, de los que a tres se les ha concedido un plazo de 15 días para presentar documentación relativa al limitador de sonido que, de no presentarse, derivará en la suspensión de la actividad.

Los otros cinco locales están en plazo de presentar la documentación y, en caso de no hacerlo, también serán apercibidos de cierre. Además, los técnicos municipales están revisando las licencias de apertura para, en el caso de no ajustarse a la normativa, suspender la actividad de igual forma.

Una noticia que se produce tras las recientes críticas de la Asociación de Vecinos Laderas del Benacantil, la cual denuncia que varios locales de ocio nocturno incumplen las restricciones horarias y que las inspecciones municipales no se están realizando con la frecuencia que establece la normativa.

Seguridad descarta cierres in situ

Asimismo, el presidente de la asociación vecinal, Joaquín Gangoso, sostuvo que las sanciones aplicadas son muy inferiores a las que corresponderían por el número de incumplimientos detectados y que el Ayuntamiento no ha impuesto las sanciones más contundentes que, según él, contempla la ordenanza: "La normativa permite cerrar un local in situ si incumple, pero no se ha hecho ni una sola vez y no sabemos por qué".

En respuesta, el concejal de Seguridad, Julio Calero, ha explicado que "todos los fines de semana y en días diversos entre semana se envían dotaciones para verificar el cumplimiento, habiéndose abierto 198 expedientes sancionadores desde que se activó la ZAS".

Contrariamente a lo reclamado por la Asociación Laderas del Benacantil, Calero ha detallado que “la normativa no permite a la Policía Local cerrar los locales in situ, sino que debe hacerse mediante el procedimiento administrativo legalmente establecido. En cambio, la ordenanza de ruidos sí permite a los agentes actuar en la retirada de las terrazas como actividad en vía pública”.

Actuaciones de la Policía Local

Según ha hecho público el Ayuntamiento este sábado, desde que se activó la ZAS del Casco Antiguo en noviembre de 2025, la Policía Local ha levantado un total de 198 actas por infracciones graves a la ley autonómica de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

Capturas de videos con los que los vecinos denuncian locales abiertos en el Casco Antiguo de Alicante y jóvenes de botellón a pesar del ZAS. / INFORMACIÓN

De igual modo, el cuerpo policial municipal ha informado que en 2025 envió a la Conselleria de Medio Ambiente un total de 54 expedientes sancionadores. En este 2026 se han levantado ya 144 actas de las cuales 101 están con expediente abierto a falta de remitir a consellería, mientras que el resto está pendiente de tramitación.

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha señalado por su parte que se realizan reuniones periódicas entre los distintos servicios municipales y los vecinos para revisar el cumplimiento de la ZAS y que la última de ellas tuvo lugar hace dos semanas. “Todo está orientado a que se cumpla las medidas de control establecidas en la ZAS, tanto en las labores de Policía Local como en la gestión de los expedientes sancionadores y de supervisión de las licencias", ha asegurado Villar.

Ámbito de aplicación

La Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el Casco Antiguo de Alicante está activa desde noviembre de 2025, tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Afecta principalmente a Plaza Quijano, Virgen de Belén y San Agustín, reduciendo veladores a la mitad, suspendiendo nuevas licencias de ocio y adelantando cierres a las 00:30 horas en días laborables y 1:00 en fines de semana. Concretamente, afecta a Plaza Quijano y las calles Virgen de Belén, San Agustín, Castaños, San Ildefonso, Cándida Jimeno Gargallo y partes de San Francisco. También están prohibidas en este ámbito las charangas de eventos privados.