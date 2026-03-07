Iraníes en Alicante ven en la intervención de EE UU e Israel el fin de los ayatolás: "Estamos en guerra, pero estamos felices"

"Sabemos que nuestro país está en guerra, pero estamos felices porque ha muerto el ayatolá Jameneí". Con esta contundente frase ha comenzado la concentración celebrada este sábado en la Explanada de Alicante, convocada por miembros de la comunidad iraní en la ciudad para mostrar su respaldo a la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás en Irán.

Las palabras han sido pronunciadas por Evi Khalighy, portavoz de la comunidad iraní en Alicante, ante cerca de medio centenar de asistentes que se reunieron en el paseo alicantino. Aunque reconocieron la gravedad del conflicto, muchos de los participantes expresaron su satisfacción por la muerte del líder religioso iraní, al que responsabilizan de décadas de represión en el país.

La concentración se ha llevado a cabo justo cuando se cumple una semana de la muerte del líder supremo de Irán durante los ataques militares estadounidenses e israelíes contra su país

Durante el acto, los asistentes han reclamado también el respaldo de la comunidad internacional en su lucha contra el régimen iraní, al que acusan de mantener al país bajo una fuerte represión desde hace 47 años. La concentración se ha llevado a cabo justo cuando se cumple una semana de la muerte del líder supremo de Irán durante los ataques militares estadounidenses e israelíes contra su país. Tenía 86 años.

El acto ha estado acompañado por música y consignas de agradecimiento hacia los líderes de Estados Unidos e Israel, con gritos de "Muchas gracias Trump y Netanyahu". Entre las canciones que se han escuchado estuvo la patriótica iraní "Ey Irán", así como otra pieza mezclada con tecno que varios asistentes bailaron para celebrar la muerte del ayatolá. Los participantes portaban principalmente banderas de Irán, aunque también se pudieron ver de Estados Unidos, Israel y España. Además, durante el encuentro se repartieron dulces típicos iraníes entre los asistentes.

Intranquilidad por los familiares

Uno de las participantes en la concentración ha sido Ela, una joven de Gorgán que actualmente vive y estudia en Alicante. "Estamos contentos porque mataron al ayatolá", ha asegurado. La joven ha explicado a INFORMACIÓN que su familia permanece en Irán y vive con miedo. "Mis padres están allí y están más tranquilos, pero las calles están llenas de fotos del ayatolá y por cualquier pequeña muestra de descontento con el régimen te pueden disparar, así que no salen de casa", ha relatado.

En Irán, por cualquier pequeña muestra de descontento con el régimen te pueden disparar

Ela afirma que la comunicación con el país es muy complicada. "No hay conexión a internet y han tenido que pagar mucho dinero para poder llamarme. Están incomunicados", ha explicado. Su familia tenía esperanzas de que el régimen cambiara con la muerte de Jameneí, pero la situación sigue siendo incierta. "Estaban felices porque pensaban que iba a cambiar el régimen, pero el gobierno sigue sintiéndose poderoso y está metiendo miedo a la gente", ha lamentado.

Pese a ello, ha defendido que la concentración busca mostrar la postura de muchos iraníes: "Estamos en contra de la guerra. Nadie quiere guerra, están atacando al gobierno de los ayatolás". En el acto también se encontraba Sirin, una mujer iraní residente en Alicante: "Todo el pueblo de Irán está muy contento porque Estados Unidos e Israel han venido a atacar a los ayatolás que siguen matando a la gente. Al final han venido a salvar y a ayudar", ha confesado.

"Las mujeres iraníes no tenemos derechos"

Sirin ha explicado que su familia, que vive en Teherán, siente miedo por la guerra, aunque también esperanza ante un posible cambio político: "Es difícil de entender para Europa, porque dices que os están atacando y estáis contentos, pero llevamos 47 años luchando contra este régimen". La mujer ha relatado además que tuvo que abandonar Irán por su forma de pensar: "Tuve que huir hace años dejando toda mi vida y a mi familia atrás. Querían meterme en la cárcel por mi forma de expresarme. Quieren castigar a todo el mundo que dice que no es religioso".

En su caso, ha subrayado especialmente la falta de derechos de las mujeres en el país: "Yo no quiero el islam ni cubrir mi cabeza. En Irán una mujer no puede salir del país sin el permiso de su marido o de su padre, no tiene la custodia de sus hijos y, si su marido no quiere que trabaje, no trabaja. Las mujeres iraníes no tenemos derechos".

La concentración se desarrolló con normalidad, aunque se produjo un momento de tensión cuando dos jóvenes gritaron "Free Palestine". La situación fue calmada por un agente de la Policía Nacional presente en el lugar. La protesta se produce cuando la guerra en Irán cumple ya una semana desde que Estados Unidos e Israel iniciaran un ataque masivo contra el país, una ofensiva que ha sido respondida militarmente por el gobierno iraní.