El tiempo en Alicante: desaparece la alerta amarilla... pero no las tormentas
A lo largo de este sábado se esperan intervalos nubosos con tormenta y lluvia escasa
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha hecho desaparecer el aviso amarillo para toda la provincia de Alicante debido a las lluvias que afectaron ayer a la provincia. Sin embargo, se sigue esperando una jornada de precipitaciones a lo largo de muchas ciudades alicantinas.
Además de la nubosidad del cielo, la humedad será elevada durante todo el día especialmente en las zonas del litoral. Las temperaturas máximas quedarán contenidas, entre los 13 grados del interior y los 18 grados en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 7 y los 10 grados. En conjunto, ambiente fresco, gris y plenamente otoñal.
Alicante/Alacant
La jornada estará marcada por lluvia y tormentas desde la mañana, con cielo muy nuboso y un ambiente húmedo que irá a más por la tarde. El viento del este soplará moderado y reforzará la sensación de fresco, especialmente en la fachada marítima. Día desapacible y de paraguas, con temperaturas entre 8 y 15 grados.
Elche/Elx
El tiempo se presenta revuelto en Elche, con menos nubes y precipitaciones que ganarán intensidad en las horas centrales, cuando no se descartan tormentas. El viento cambiará de dirección a lo largo del día, sin especial fuerza, pero con ambiente húmedo persistente. Los termómetros oscilarán entre 7 y 15 grados, con sensación fresca al amanecer.
Benidorm
Desde primeras horas se esperan chubascos y tormentas, en un contexto de cielo cubierto que apenas dará tregua. Las temperaturas serán contenidas, entre 10 y 14 grados, en una jornada claramente inestable.
Elda
La inestabilidad será protagonista con lluvias y tormentas, que pasarán a ser más intensas durante la tarde. El viento soplará moderado del sureste, pero la elevada humedad y el cielo cubierto mantendrán un ambiente desapacible. Las temperaturas se moverán entre 6 y 14 grados, con mañana fresca y escasa recuperación térmica.
Torrevieja
El amanecer podrá dejar brumas, pero pronto el cielo quedará muy nuboso, sobre todo en la segunda mitad del día. El viento del sureste girará hacia el este, sin rachas destacables, aunque con sensación húmeda constante. Valores suaves, entre 8 y 15 grados, en una jornada gris.
Orihuela
La mañana comenzará con bancos de niebla y nubes en aumento, dando paso a precipitaciones y tormentas por la tarde. El viento cambiará de componente suroeste a norte, aportando cierta variabilidad térmica. El mercurio marcará entre 8 y 15 grados, con ambiente templado al mediodía y fresco al anochecer.
Alcoy/Alcoi
En el interior la jornada será plenamente otoñal, con lluvias persistentes y tormentas durante buena parte del día, principalmente tras el medio día. El cielo permanecerá cubierto y la humedad elevada acentuará la sensación de frío. Las temperaturas quedarán más bajas que en la costa, entre 5 y 12 grados, con escaso margen de subida.
Dénia
El día transcurrirá bajo intervalos nubosos con lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales. El viento del sur por la mañana y del sur por la tarde aportará dinamismo en la costa, sin episodios extremos. Temperaturas moderadas, entre 8 y 15 grados, en un ambiente inestable y húmedo.
