Es noticia
La UA conquista dos oros en el autonómico universitario celebrado en Castellón

El campeonato reunió a 32 equipos y a cerca de 500 personas

La UA destaca en los autonómicos de Castellón.

La UA destaca en los autonómicos de Castellón.

La UA destaca en los autonómicos de Castellón. / Universidad de Alicante

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

La Universidad de Alicante firmó una destacada actuación en las finales del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, disputadas el 4 de marzo de 2026 en la Universitat Jaume I, en la ciudad de Castellón de la Plana.

La competición reunió a 32 equipos de las ocho universidades de la Comunidad Valenciana y a alrededor de 500 deportistas. La Universidad de Alicante desplazó a 102 deportistas, además de 12 personas entre entrenadores y personal del Servicio de Deportes, encargados de la asistencia y el apoyo a los equipos durante el campeonato.

Los equipos de la universidad alicantina participaron en fútbol masculino, fútbol femenino, fútbol sala masculino, voleibol femenino, baloncesto masculino, baloncesto femenino y balonmano masculino. Los mejores resultados llegaron en fútbol sala masculino y balonmano masculino, donde la Universidad de Alicante se proclamó campeona autonómica, logrando la medalla de oro en ambas modalidades.

Gracias a estos títulos, los equipos alicantinos representarán a la universidad en el Campeonato de España Universitario, que se disputará durante los meses de abril y mayo, con la presencia de las mejores universidades del país.

La UA conquista dos oros en el autonómico universitario celebrado en Castellón

